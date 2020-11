Zepp lance un partenaire de premier plan dans le domaine du mieux-être

Faite d'un seul morceau d'alliage de titane poli, la Zepp Z est incroyablement légère et exceptionnellement robuste, et le revêtement nanotechnologique du NTC la rend résistante aux égratignures. La texture lisse et la sensation de raffinement de la couronne de conception classique, avec son cadran et ses boutons gravés, transforment le contrôle de votre montre intelligente en une expérience intuitive unique.

Avec sa fonction Écran toujours allumé[1], la Zepp Z vous permet de regarder l'heure en un coup d'œil, et la fonction pratique Health Key[2] vous permet d'accéder instantanément à vos mesures préférées en matière de santé. L'affichage de 326 ppi reproduit de façon éclatante 100 % du large spectre de couleurs NTSC avec un niveau de détail extraordinaire.

Un partenaire global du bien-être

La Zepp Z fait le suivi de vos marqueurs de santé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce à la technologie avancée de l'intelligence artificielle (IA) et des données biométriques[3]. Son capteur optique de suivi biologique BioTrackerMC 2.0 PPG surveille votre fréquence cardiaque[4] et vous donne également des alertes lorsque celle-ci est anormalement élevée.

Votre taux de saturation en oxygène dans le sang (SpO 2 ) [5] est une donnée utile en matière de santé que la Zepp Z peut mesurer depuis votre poignet.

Pour vous aider à comprendre facilement vos données biométriques, la Zepp Z comprend un système d'évaluation de la santé PAIMC [6], qui convertit les données sur votre santé en une seule valeur intuitive après le traitement de la fréquence cardiaque, de l'activité et d'autres données sur votre santé.

La Zepp Z peut également surveiller les phases de votre sommeil qui comprennent le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal [7], ainsi que le temps d'éveil et les siestes en après-midi entre 11 h et 18 h, et interpréter les caractéristiques pour vous fournir une note sur la qualité de votre sommeil.

À l'aide d'algorithmes autodéveloppés, la Zepp Z surveille votre niveau de stress.

Votre assistant intelligent de mise en forme

Les réglages en temps réel surveillent votre rythme cardiaque pendant la plupart des exercices, en vous transmettant des notifications sur les niveaux d'exercice, les stades et les zones de fréquence cardiaque dans lesquelles vous vous trouvez lors de l'entrainement[8]. Et quand vous êtes en mouvement et que vous avez besoin de musique, la Zepp Z vous permet d'avoir le contrôle de vos pistes préférées sur votre téléphone.

La charge de la Zepp Z peut durer plus de deux semaines avec une utilisation quotidienne typique[9], et plus de 30 jours[10] avec une utilisation de base seulement.

Lorsque vous portez la Zepp Z, vous pouvez utiliser les commandes vocales pour interagir avec Alexa[11] sur votre téléphone mobile pour contrôler vos appareils électroménagers intelligents, régler des alarmes et des minuteries, vérifier la météo, et plus encore. L'assistant vocal intégré hors ligne[12] supporte également 58 commandes vocales afin que vous puissiez interagir avec la Zepp Z et garder le contrôle en tout temps et n'importe où.

Zepp - Avec vous à chaque instant

La marque Zepp a été fondée dans la Silicon Valley en 2010 et est rapidement devenue un incontournable pour les athlètes qui cherchent à améliorer leur performance. En 2020, Zepp commence un nouveau chapitre en misant sur la santé avant tout, motivée par la croyance dans le rôle que la technologie centrée sur l'homme peut jouer dans le dépassement de soi, et la réalisation du potentiel de l'Internet des objets alimenté par l'IA. Zepp développe continuellement de nouvelles technologies et applications ainsi que de nouveaux dispositifs pour aider les utilisateurs à gérer leur santé personnelle.

L'application Zepp elle-même est une plateforme de gestion du bien-être personnel et se connecte également à Amazfit, une marque sœur qui offre une gamme complémentaire de montres intelligentes, de bandes et d'accessoires intelligents avec des services infonuagiques.

À compter partir du 17 novembre 2020, la Zepp Z, avec sa prestigieuse monture métallique ultralégère, ses capacités en matière de santé numérique et son cadran de montre facilement personnalisable, sera d'abord disponible sur le site officiel de Zepp (www.zepp.com) au prix de départ de 349 $ US.

[1] « Écran toujours allumé » est une fonction qui permet à la montre d'afficher l'information du système lorsque l'écran est allumé et l'heure quand il est éteint. Pour activer cette fonction, régler manuellement le mode Écran toujours allumé. [2] Disponible avec la mise à jour OTA. La fonction Health Key ne sera activée que lorsque la montre affichera l'écran d'accueil. Vous pouvez personnaliser la fonction pour mesurer la fréquence cardiaque, le niveau de SpO 2 ou le niveau de stress. [3] Ce produit n'est pas un appareil médical. Les données et les résultats sont fournis à titre indicatif uniquement et ne peuvent servir de base pour établir un diagnostic ou un suivi médical. [4] La fonction de détection de la fréquence cardiaque de 24 heures exige que l'utilisateur règle et allume la fonction permettant de « détecter la santé cardiaque ». La surveillance de la fréquence cardiaque de 24 heures est prise en charge dans l'application, et la valeur minimale peut être fixée à une minute. Cette fonction ne peut servir de base pour établir un diagnostic ou un suivi médical. Les résultats de la détection sont fournis à titre de référence seulement. Si vous ne vous sentez pas bien, veuillez consulter un professionnel de la santé. [5] Le niveau de saturation en oxygène peut avoir une incidence sur le taux d'oxygène dans divers organes. Un taux trop faible peut provoquer des étourdissements, des maux de tête ou un arrêt cardiaque. Ce produit n'est pas un appareil médical. Les données de mesure sont destinées à des fins de référence seulement et ne peuvent servir à diagnostiquer ou à surveiller des problèmes de santé. De plus, la précision des données sera affectée si la zone du capteur entre en contact avec une peau tatouée, pigmentée ou foncée. Pour mesurer le niveau de saturation en oxygène, gardez le bras immobile. [6] Selon la HUNT Fitness Study, les personnes qui maintiennent un score PAIMC de 100 ou plus présentent des risques plus faibles d'hypertension, de maladies cardiaques et de diabète de type 2. HUNT Fitness Study : Cette étude a été menée par le professeur Ulrik Wisloff de la faculté de médecine de l'Université norvégienne des sciences et de la technologie. Elle a duré plus de 35 ans et a impliqué 230 000 participants. [7] La phase de sommeil paradoxal, aussi appelée phase des mouvements oculaires rapides (MOR), est la base du rythme biologique normal et du maintien de la vie des mammifères. Elle représente environ 20 % à 25 % du cycle de sommeil au cours de la nuit. Elle se caractérise par un mouvement oculaire rapide, une activité électrique enregistrée par électroencéphalogramme (EEG) de faible amplitude et de fréquences mixtes ainsi qu'une détente musculaire. Pour surveiller votre cycle de sommeil paradoxal, le mode de suivi de la fréquence cardiaque de l'assistant de sommeil doit être activé. [8] Ne s'applique pas aux exercices sous l'eau. [9] Conditions d'essai : la surveillance de la fréquence cardiaque et du sommeil est activée, et la saturation en oxygène est mesurée deux fois par jour. Chaque jour, l'écran s'allume pour afficher 150 messages, et l'utilisateur incline le poignet 30 fois pour regarder l'heure. Les autres opérations durent au plus cinq minutes chaque fois. L'utilisateur fait des exercices trois fois par semaine et court pendant 30 minutes chaque fois avec la fonction GPS activée. L'autonomie de la batterie dépend de divers facteurs, et la durée réelle peut varier légèrement de la valeur nominale. [10] Cette autonomie de la batterie fait référence aux conditions suivantes : le Bluetooth, la surveillance de la fréquence cardiaque et d'autres fonctions sont désactivés. L'utilisateur incline le poignet pour allumer l'écran 100 fois par jour. L'autonomie de la batterie dépend de divers facteurs, et la durée réelle peut varier légèrement de la valeur nominale. [11] Alexa sera disponible avec la mise à jour OTA. Alexa ne sera pas disponible dans tous les pays et toutes les régions. Pour voir les pays/régions disponibles, les langues prises en charge, ainsi que la façon d'activer et d'utiliser Alexa sur votre Zepp Z, veuillez consulter le site support.zepp.com. [12] L'assistant vocal hors ligne ne prend en charge que les commandes vocales en anglais.

