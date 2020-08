La gamme actualisée de Zepp s'inspire de l'expérience de la société, qui utilise depuis longtemps des capteurs avec succès afin d'aider l'être humain à aller plus loin. Il y a dix ans, Zepp a créé des remous au sein du marché nord-américain de l'exercice en utilisant un capteur vestimentaire unique pour mesurer et analyser les données d'entraînement, permettant aux athlètes de multiplier par deux leurs résultats sportifs. Une décennie plus tard, soit en 2020, Zepp redéfinit son apparence et sa présentation avec un style haut de gamme. Ciblant les professionnels actifs cherchant à allier style et commodité, la série Zepp E conjugue un design haut de gamme à des capacités supérieures de mesure de l'état de santé et de l'état physique.

Atteignez vos objectifs santé grâce à de nombreuses mesures de l'état physique et à la surveillance du stress et du sommeil

La série Zepp E met en vedette un certain nombre de fonctionnalités qui permettent à l'utilisateur de mieux suivre son état de santé, notamment en surveillant son sommeil ainsi que la saturation de son sang en oxygène (SpO2[2]). Le dispositif de suivi à la fine pointe enregistre les cycles du sommeil de l'utilisateur, dont le sommeil léger, le sommeil lent profond, le sommeil paradoxal (REM)[3] et le temps éveillé. Il permet même de mesurer les siestes diurnes de 20 minutes[4], indiquant à l'utilisateur un résultat global quant à la qualité de son repos et de sa respiration. La montre intelligente peut aussi mesurer le stress 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 grâce à un capteur cardiaque intégré. Celui-ci peut déterminer le degré de stress de l'utilisateur par l'entremise d'une mise à niveau installée par la voie des ondes[5], ce qui veille sur leur santé mentale.

Profitez d'une conception de première qualité proposant un affichage en verre pur et noir en 3D et un châssis en métal ultramince

Munie d'un écran AMOLED coloré accrocheur, la série Zepp E propose deux formes frappantes de cadrans de montre, à savoir Zepp E Circle, de forme ronde, et Zepp E Square, de forme carrée. À la fois incurvé et dépourvu de contours, l'écran de verre pur et noir en 3D a été conçu pour épouser harmonieusement la forme de l'appareil, créant des contours délicats et raffinés depuis tous les angles, ce qui lui confère une apparence et une présentation tout simplement magnifiques et élégantes. Le verre en 3D et l'arrière en acier inoxydable poli se marient à la perfection, rendant la montre ultramince. Proposant des douzaines de cadrans différents[6] et plusieurs variétés de serre-poignets et de couleurs différentes, qu'il s'agisse de métal, de cuir ou de fluoroélastomère[7], chaque personne y trouvera son compte, quels que soient son style et ses goûts. Avec une épaisseur de seulement 9 mm, la série Zepp E est exceptionnellement légère et confortable. Elle peut donc être portée de jour comme de nuit et peut fonctionner durant 7 jours[8] depuis une seule charge complète.

Enregistrez vos activités physiques et mesurez vos progrès avec 11 modes sport

La série Zepp E comporte 11 modes sport, y compris la marche, la course intérieure et extérieure, le vélo, la natation, l'alpinisme et même le ski. Étanche à des profondeurs pouvant atteindre 5 ATM, cette montre permet à l'utilisateur de mesurer sa performance sous-marine. Pour les adeptes de conditionnement physique plus audacieux, la série Zepp E permet aussi de mesurer le facteur SpO2, un indicateur important de l'état de santé, notamment en haute altitude et dans les milieux où la teneur en oxygène est réduite, ou lorsque les utilisateurs pratiquent des sports intenses, comme un marathon ou des entraînements physiques rigoureux en salle.

Voyez comment l'exercice influence l'état de l'organisme avec la fonction « Personal Activity Intelligence »

L'éventail de modes d'entraînement physique professionnel de la série Zepp E aide l'utilisateur à mesurer et à améliorer sa performance lors d'exercices, alors que la fonction « Personal Activity Intelligence » (PAI[9]), une plateforme évaluant l'état de santé, peut réunir des renseignements sophistiqués à propos de la fréquence cardiaque de l'utilisateur et de ses activités quotidiennes pour dégager une seule et même mesure. Facile à comprendre, ce résultat indique à l'utilisateur l'état de sa condition physique. Pour inciter davantage les gens à mener une vie saine et active, la série Zepp E permet à ses utilisateurs d'établir des objectifs quotidiens, allant du nombre de pas en passant par les calories dépensées, pour ne nommer que ceux-ci. Elle mesure également la condition physique dans une perspective complète, proposant diverses fonctionnalités, dont des rappels qui invitent l'utilisateur à s'activer après des périodes prolongées d'inactivité.

Un compagnon de vie à votre poignet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

En plus de ses capacités de suivi de l'état de santé et de l'activité physique, l'appareil Zepp E est un compagnon de vie intelligent qui permet à l'utilisateur de programmer des minuteries et des alertes de réveil, mais aussi de consulter les prévisions météorologiques locales et de recevoir des notifications lorsque son téléphone intelligent reçoit de nouveaux appels ou messages textes. Pour celles et ceux qui écoutent de la musique en s'entraînant, la fonction « Bluetooth Music Control » permet de lire le contenu, suspendre la lecture ou choisir les pistes jouées à même la montre en cours d'activité, ce qui évite de devoir accéder au téléphone qu'ils ont en poche.

La série Zepp E sera offerte aux États-Unis à un prix de départ de 249 $ US à compter du 25 août 2020, et au Royaume-Uni dès le 1er septembre 2020 à un prix de départ de 209 £. Pour connaître les caractéristiques techniques du produit et en savoir plus sur celui-ci, consultez le https://www.zepp.com/us/zepp-e.

La clientèle du Royaume-Uni peut précommander la série Zepp E dès maintenant à partir de 209,00 £ à l'adresse https://uk.zepp.com/.

La clientèle des États-Unis pourra bientôt en faire autant à partir de 249,99 $ à l'adresse https://us.zepp.com/ .

À propos de Zepp

Étant une marque de calibre professionnel pour la gestion numérique du bien-être de ses utilisateurs, Zepp tire parti de son système algorithmique d'intelligence artificielle de premier plan pour procurer aux gens de partout dans le monde des solutions de santé numériques. Qu'il s'agisse d'assurer un suivi et une analyse traditionnels de l'état de santé et de l'activité physique ou encore de dégager des indications précoces de détérioration de l'état de santé, Zepp est déterminée à aider ses utilisateurs à rehausser leur qualité de vie. Zepp croit à l'utilisation de la technologie pour améliorer la prise en charge de la santé et pour permettre aux gens de vivre une vie plus gratifiante. En conséquence, Zepp s'est donné la mission de « mettre continuellement au point de nouvelles technologies et de se servir de capacités pour analyser précisément les données afin d'aider les gens à prendre en main leur propre santé ».

Déclarations :

1. Les images du produit et le contenu indiqué à l'écran des pages ci-dessus sont fournis uniquement à titre d'illustrations. Le produit réel (y compris de façon non limitative son apparence, sa couleur et sa taille) ainsi que le contenu affiché à l'écran (y compris de façon non limitative l'arrière-plan, l'interface utilisateur et les photos) peuvent différer légèrement; le produit réel prédomine.

2. Pour fournir les renseignements, les spécifications et les caractéristiques techniques les plus précis qui soient à l'égard du produit, notre société peut modifier et revoir les descriptions écrites, les images et tout autre contenu se trouvant dans les pages ci-dessus, et ce, à tout moment, de sorte qu'ils correspondent au rendement, aux caractéristiques techniques, aux indices, aux pièces et à toute autre information associés au produit. En raison de changements apportés en temps réel aux conditions définissant les lots de produits, la production et l'approvisionnement, la société n'avise pas les utilisateurs lorsque des modifications ou des ajustements comme ceux décrits ci-dessus sont nécessaires.

[1] Conformément à la norme GB/T 30106-2013 / ISO 22810:2010, la série Zepp E est étanche à une pression maximale de 5 ATM et a réussi le test réalisé par le National Watch Quality Supervision and Inspection Center. Les rapports portent les numéros SHES200601029501 (version ronde) et XRX-ESH-P200407367 (version carrée). Les serre-poignets en métal et en cuir ne peuvent être portés lors d'activités aquatiques. Pour la natation, l'utilisateur peut opter pour le modèle en fluoroélastomère ou faire l'achat d'un serre-poignet de rechange en fluoroélastomère en choisissant parmi les accessoires colorés que propose Zepp.

[2] Cet appareil n'est pas un dispositif médical. L'ensemble des données et des mesures ne doivent pas servir à des fins de diagnostic médical ou de suivi médical.

[3] Pour assurer la surveillance du cycle de sommeil paradoxal, le mode de suivi du rythme cardiaque du « Sleep Assistant » doit être activé. Les yeux bougent rapidement, dans toutes les directions, durant cette phase. Les rêves surviennent habituellement au cours de celle-ci.

[4] Toute sieste diurne dont la durée est inférieure à 20 minutes n'est pas enregistrée.

[5] Le suivi du degré de stress sera offert après une mise à niveau installée par la voie des ondes.

[6] Cinq cadrans différents sont déjà intégrés dans la montre. D'autres sont offerts en ligne par l'entremise de l'application Zepp, qui peut être téléchargée. Quatre des cadrans offerts par défaut sont compatibles avec des modules personnalisables.

[7] D'autres serre-poignets sont vendus séparément.

[8] Conditions d'essai : L'autonomie de 7 jours de la pile a été mise à l'épreuve dans le cadre d'un scénario typique d'utilisation : suivi continu du rythme cardiaque, suivi du sommeil, mesure deux fois par jour de la saturation sang-oxygène, 150 notifications affichées à l'écran, activation de l'écran 30 fois par jour grâce au mouvement du poignet afin de consulter l'heure, 5 minutes réservées à d'autres opérations, et fonctionnement de 30 minutes 3 jours par semaine. La durée de vie de la pile peut varier selon les réglages, les conditions de fonctionnement et d'autres facteurs. En conséquence, les résultats réels peuvent différer de ceux obtenus en laboratoire. Mode fondamental de la montre : Désactivation de la technologie Bluetooth, de la mesure du rythme cardiaque et des autres fonctionnalités, et mouvement du poignet 100 fois par jour pour consulter l'écran.

[9] La fonction « Personal Activity Intelligence » est un indicateur personnel d'activité physiologique. Fondé sur les données cardiaques, l'intensité de l'activité quotidienne et l'évaluation complète dynamique multidimensionnelle des données physiologiques personnelles, il est converti en une valeur PAI explicite au moyen d'un algorithme, aidant l'utilisateur à déterminer son état physique sans se fier uniquement à des données. Selon les résultats de recherche de la HUNT Fitness Study, le maintien de la valeur PAI au-dessus de 100 réduit le risque de décès d'une maladie cardiovasculaire et prolonge l'espérance de vie. HUNT Fitness Study : cette étude se veut un sous-projet de l'étude HUNT; elle a été dirigée par le professeur Ulrik Wisloff de la Faculté de médecine de la Norwegian University of Science and Technology. Pour tirer parti de cette fonction, le suivi continu du rythme cardiaque doit être activé.

