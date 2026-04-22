« Mix is the Real Max. » Trois configurations, SolarFlow 4000 Mix Pro, SolarFlow 4000 Mix AC+ et SolarFlow 3000 Mix AC+, conçues pour chaque scénario domestique. Propulsées par HEMS 2.0, ZENKI™ 2.0 AI, ZEN+OS et ZenGuard™. Disponibles en Allemagne, France, Pays-Bas, Belgique et Suisse à partir du 22 avril 2026.

DÜSSELDORF, Allemagne, 22 avril 2026 /CNW/ - Zendure, pionnier mondial des systèmes de gestion de l'énergie domestique plug-in (HEMS), lance aujourd'hui la série SolarFlow Mix en France : trois systèmes de stockage modulaires construits sur une même plateforme intelligente, conçus pour la façon dont les foyers européens vivent, dimensionnent leurs logements et consomment l'énergie. Sous le slogan commun « Mix is the Real Max », les trois produits sont lancés en parallèle et à égalité, chacun associé à un profil de foyer et un cas d'usage précis.

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Une série, chaque foyer : des solutions énergétiques intelligentes selon la taille du ménage

La série SolarFlow Mix repose sur une correspondance claire entre produit et foyer, transformant les économies en un calcul de ROI que les familles européennes peuvent évaluer facilement.

SolarFlow 4000 Mix Pro : solution pleine puissance pour les grands foyers

Le SolarFlow 4000 Mix Pro est un système de stockage résidentiel AC bidirectionnel 4 kW piloté par IA, adapté aux foyers de quatre personnes consommant environ 7 000 kWh par an, disposant de balcon et de toiture. Il accepte jusqu'à 8 kW d'entrée DC (2×4000 W MPPT) et 5 kW de couplage AC via le port dédié PV-IN AC, soit 13 kW d'entrée PV totale, la plus élevée du segment plug-in. Il délivre 4 000W de sortie AC continue en réseau (évolutive depuis la configuration standard 800W), 3 680W en mode off-grid avec 7,2 kW en crête, et une capacité batterie extensible de 8 kWh à 50 kWh. En France, pour les foyers ayant une consommation annuelle d'électricité de 7 000 kWh, associés à des panneaux solaires, le 4000 Mix Pro peut réduire la facture d'électricité jusqu'à 96 %, soit environ 1 850 € d'économies par an.

SolarFlow 4000 Mix AC+ : solution de rétrofit intelligente pour toitures existantes

Optimisé pour les installations PV en toiture existantes, le SolarFlow 4000 Mix AC+ est une mise à niveau de stockage couplé AC, conçu pour les foyers de trois personnes consommant environ 5 000 kWh par an, en maison mitoyenne ou villa compacte. Il offre 5 kW d'entrée AC via le port dédié PV-IN AC, compatible avec toutes les grandes marques d'onduleurs déjà installées sur les toits européens, ainsi que 4 000W de sortie AC continue en réseau (évolutive depuis la configuration standard 800W) et 4 000W de charge et décharge batterie. La capacité est extensible de 8 kWh à 50 kWh, permettant d'accroître l'autoconsommation en fonction des besoins du foyer. Résultat : environ 91 % de réduction de la facture, soit environ 1 250 euros d'économies par an.

SolarFlow 3000 Mix AC+ : solution compacte et tout-terrain

Le SolarFlow 3000 Mix AC+ est le système à double usage de la série : configuration compacte en toiture pour les foyers de deux personnes en appartement ou maison de ville consommant environ 3 000 kWh par an, et station d'énergie mobile robuste pour le camping-car et les voyages, les chantiers, les secours et l'usage off-grid dans les régions à réseau instable. Il fournit une entrée AC bidirectionnelle de 3 kW, 3 000W de sortie AC continue en réseau (évolutive depuis la configuration standard 800W), 3 680W en mode off-grid avec 7,2 kW en crête, et 4 000W de charge et décharge batterie. Construit sur une batterie fixe de 8 kWh et d'après les mêmes standards IP65, −20 °C à 55 °C, 25 dB que le reste de la série, il offre en usage résidentiel environ 91 % d'économies sur la facture, soit environ 750 euros par an.

Une fenêtre politique en France

Le lancement intervient alors que le cadre réglementaire français repositionne l'économie énergétique du foyer. La tarification TURPE 7 et les dernières décisions de la CRE sur les tarifs dynamiques et horosaisonniers, conjuguées à l'élargissement des règles d'autoconsommation, déplacent la valeur du kilowatt-heure de l'injection vers le stockage intelligent et l'arbitrage horaire.

Five piliers d'ingénierie qui distinguent la série Mix

8 kWh de capacité de base par unité , extensible jusqu'à 50 kWh*, couvrant l'intégralité de la consommation quotidienne du foyer sans empiler plusieurs petits modules.

, extensible jusqu'à 50 kWh*, couvrant l'intégralité de la consommation quotidienne du foyer sans empiler plusieurs petits modules. Alimentation continue de l'ensemble du logement en cas de coupure, avec bascule UPS en 10 ms.

4 kW de véritable puissance AC bidirectionnelle\ *, gère sans effort les charges les plus lourdes du foyer, de la cuisson à induction à la recharge du véhicule électrique.

*, gère sans effort les charges les plus lourdes du foyer, de la cuisson à induction à la recharge du véhicule électrique. 8 kW d'entrée PV MPPT sur le 4000 Mix Pro , parmi les vitesses d'absorption solaire les plus élevées du segment plug-in, jusqu'à 13 kW d'entrée PV totale (8 kW MPPT plus 5 kW onduleur solaire AC‑couplé).

, parmi les vitesses d'absorption solaire les plus élevées du segment plug-in, jusqu'à 13 kW d'entrée PV totale (8 kW MPPT plus 5 kW onduleur solaire AC‑couplé). Conçu pour durer, 10 000 cycles de charge, jusqu'à 15 ans de durée de vie, 90 % de rendement aller-retour. IP65, température de fonctionnement de −20 °C à 55 °C, 25 dB ultra-silencieux, boîtier tout métal, compatible avec 100 % des onduleurs via le port AC PV‑IN dédié.

*\SolarFlow 4000 Mix Pro et SolarFlow 4000 Mix AC+ uniquement.

Plateforme technologique commune : HEMS 2.0, ZENKI™ 2.0 AI, ZEN+OS, ZenGuard™

HEMS 2.0 : La deuxième génération du système de gestion de l'énergie domestique de Zendure, qui intègre panneaux solaires, batteries, pompes à chaleur et bornes de recharge pour véhicules électriques dans une plateforme intelligente unifiée

: La deuxième génération du système de gestion de l'énergie domestique de Zendure, qui intègre panneaux solaires, batteries, pompes à chaleur et bornes de recharge pour véhicules électriques dans une plateforme intelligente unifiée ZENKI™ 2.0 AI Mode : Optimise en temps réel la charge et la décharge en fonction des signaux de prix de gros, de la météo, du plan de consommation du foyer et de la production PV. Dans les tests internes de Zendure, ZENKI délivre jusqu'à 73 % de revenu supplémentaire par rapport au pilotage CT traditionnel, lorsqu'il est associé à un contrat à tarif dynamique. Compatible nativement avec plus de 840 fournisseurs d'énergie européens, dont EDF, Engie, TotalEnergies et Enercoop

: Optimise en temps réel la charge et la décharge en fonction des signaux de prix de gros, de la météo, du plan de consommation du foyer et de la production PV. Dans les tests internes de Zendure, ZENKI délivre jusqu'à 73 % de revenu supplémentaire par rapport au pilotage CT traditionnel, lorsqu'il est associé à un contrat à tarif dynamique. Compatible nativement avec plus de 840 fournisseurs d'énergie européens, dont EDF, Engie, TotalEnergies et Enercoop ZEN+OS : le système d'exploitation unifié de l'ensemble des appareils Zendure. Conçu pour des mises à jour OTA fluides, la coordination multi-appareils et l'extension plug-and-play à mesure que les besoins du foyer évoluent

: le système d'exploitation unifié de l'ensemble des appareils Zendure. Conçu pour des mises à jour OTA fluides, la coordination multi-appareils et l'extension plug-and-play à mesure que les besoins du foyer évoluent ZenGuard™ : architecture de sécurité batterie multicouche combinant double BMS, auto-maintenance intelligente des cellules et système intégré d'extinction par aérosol thermique, offrant un niveau de sécurité professionnel dans un format domestique

Disponibilité et tarifs

La série SolarFlow Mix est disponible à partir du 22 avril 2026 (CET) sur zendure.fr et chez les partenaires de distribution agréés.

Prix public conseillé (TVA incluse) :

SolarFlow 4000 Mix Pro : 2 879 euros

: 2 879 euros SolarFlow 4000 Mix AC+ : 2 399 euros

: 2 399 euros SolarFlow 3000 Mix AC+ : 2 039 euros

À propos de Zendure

Zendure est un pionnier mondial des systèmes de gestion de l'énergie domestique plug-in (HEMS), avec des centres de R&D et d'opérations dans la Silicon Valley, la Greater Bay Area, au Japon et en Allemagne. La mission de Zendure est d'apporter une énergie propre fiable et abordable aux foyers du monde entier, en rendant accessible la dernière génération de technologies énergétiques. Son système révolutionnaire SolarFlow pour balcon transforme la lumière du soleil en une source d'énergie sûre, fiable et résiliente pour le quotidien.

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SOURCE Zendure

Chris Chiu, [email protected]