VALENCIA, Espagne, 24 novembre 2023 /CNW/ - Zendure , une jeune entreprise en plein essor du secteur des technologies énergétiques, dresse le bilan d'une saison du MotoGP réussie. La finale du Championnat du Monde de Moto3 aura lieu à Valence le 26 novembre. En tant que commanditaire de l'équipe BOÉ MOTORSPORTS, Zendure a présenté ses solutions énergétiques durables lors des courses du MotoGP, faisant ainsi la promotion de l'équité, de la diversité et de l'inclusion dans les domaines du sport et des affaires.

Au cours des huit derniers mois, Zendure , commanditaire de l'équipe BOÉ MOTORSPORTS, a été témoin des exploits de David Muñoz et d'Ana Carrasco, la seule athlète féminine à avoir fait preuve de courage lors du MotoGP, en mettant en valeur l'intégration harmonieuse de nouvelles énergies durables dans les sports extrêmes. L'équipe BOÉ MOTORSPORTS s'est lancée dans un périple mondial sur quatre continents (l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud), ayant participé avec succès à 20 événements dans environ 18 pays. Le partenariat entre Zendure et l'équipe de BOÉ renforce constamment leurs valeurs communes que sont la rapidité, le développement durable et d'innovation. Grâce à des équipes de R-D efficaces, Zendure et BOÉ MOTORSPORTS recherchent continuellement l'excellence et sont des fers de lance de l'innovation.

Tout au long de la saison, Zendure a fourni de l'énergie renouvelable à tous dans le paddock et des outils motorisés pour stimuler la conscience environnementale et le développement durable; la station d'alimentation SuperBase V , une solution d'énergie propre sur place, a fourni de l'électricité pour chauffer les pneus des motos de David Muñoz et d'Ana Carrasco. Les visiteurs ont également eu l'occasion de découvrir les solutions d'énergie verte de Zendure, notamment les solutions SBP1500, SBM1000, SBM600, SuperBase V et SolarFlow , la solution de stockage d'énergie de Zendure pour les stations d'alimentation sur les balcons.

« Au cours des derniers mois, cette commandite a été une expérience passionnante qui nous a non seulement plongés dans le monde exaltant du MotoGP, mais qui nous a aussi permis de sensibiliser les gens à l'importance et aux immenses possibilités de l'énergie durable », a commenté Jolene Shang, directrice du marketing de Zendure. « Nous tenons à remercier l'équipe de BOÉ MOTORSPORTS pour l'incroyable voyage que nous avons fait ensemble, et nous souhaitons à David et à Anna la meilleure des chances dans leur carrière de pilote. »

À propos de Zendure

Fondée en 2017, Zendure est l'une des jeunes entreprises du domaine de la technologie énergétique qui connait la croissance la plus rapide. Nous exploitons des bureaux dans les pôles technologiques de Silicon Valley, aux États-Unis, dans la région de la Grande Baie, en Chine, ainsi qu'au Japon et en Allemagne. Sa mission est de fournir une énergie propre, fiable et abordable aux ménages du monde entier en popularisant la dernière technologie énergétique.

