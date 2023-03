PORTIMÃO, Portugal, 24 mars 2023 /CNW/ - Zendure , l'une des entreprises émergentes mondiales dans le secteur des technologies énergétiques dont la croissance est la plus rapide, a annoncé son partenariat avec l'équipe de course BOÉ Motorsports de MotoGPMC en tant que commanditaire principal pour le Championnat du monde de Moto3 de 2023.

Ce partenariat marque le début d'une collaboration à long terme entre Zendure et BOÉ Motorsports dont l'esprit d'être « les premiers sur l'accélérateur et les derniers sur les freins » avec des amateurs passionnés et toujours en mouvement.

BOÉ Motorsports est l'une des équipes en tête lors des essais d'avant-saison du Championnat du monde de Moto3. Pendant la course, Zendure soutiendra les pilotes David Muñoz et Ana Carrasco qui ont terminé les essais officiels d'avant-saison à Portimão avec des résultats impressionnants. Voici la déclaration de José Ángel Gutiérrez Boé, chef de la direction de BOÉ : « Zendure a la réputation de fabriquer des produits de haute qualité qui permettent de relever tous les défis. Nous sommes reconnaissants de la confiance que l'entreprise nous accorde et de son soutien, et nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec cette dernière tout au long de la saison. »

Zendure s'efforce de répondre aux besoins énergétiques indépendants des collectivités grâce à sa station d'alimentation portable SuperBase V et à son générateur solaire pour balcon SolarFlow. SuperBase V est la première station d'alimentation portable dotée de batteries «semi-solides» qui fournissent une énergie plus fiable, plus sécuritaire et plus propre pour tout, des véhicules récréatifs, à la vie hors réseau à la recharge des véhicules électriques en passant par l'alimentation électrique à domicile et aux systèmes de secours d'urgence.

« Nous partageons la passion de Muñoz et de Carrasco pour la performance et l'excellence. Zendure offre des solutions novatrices de stockage d'énergie pour aider à rendre l'énergie disponible et accessible au moment et à l'endroit où les consommateurs en ont le plus besoin », a déclaré Jolene Shang, chef de la direction du marketing de Zendure.

Le Championnat du monde de Moto3 approche à grands pas. Le circuit Portimão accueillera la première course du championnat cette fin de semaine, du 24 au 26 mars.

Pour en apprendre davantage sur Zendure et sa gamme de systèmes de stockage d'énergie propre, visitez www.Zendure.com .

À propos de Zendure

Zendure est l'une des entreprises émergentes dans le secteur de la technologie énergétique dont la croissance est la plus rapide. Elle a des bureaux dans les centres technologiques de la Silicon Valley, aux États-Unis, dans la région de la Grande Baie, en Chine, et au Japon. L'objectif de Zendure est d'aider à rendre l'énergie accessible au moment et à l'endroit où vous en avez le plus besoin. Sa mission est de démocratiser la toute dernière technologie de batterie afin de fournir de l'électricité propre et abordable au moyen d'appareils et de services adaptés à la vie sur réseau et hors réseau. Il sera donc possible d'alimenter les modes de vie sur réseau et hors réseau de façon propre et abordable. Depuis 2013, les solutions de stockage d'énergie à domicile de Zendure, chef de file de l'industrie de l'Internet des objets, ont contribué à améliorer la vie des gens partout dans le monde tant à la maison, au travail que dans les loisirs.

