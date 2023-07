TORONTO, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Zellers est sur une véritable lancée! Les 21 prochaines boutiques éphémères Zellers ouvriront d'ici le 11 août dans des magasins La Baie d'Hudson répartis dans cinq provinces et desservant majoritairement de nouveaux marchés. De plus, Zellers lancera sa prochaine boutique officielle au magasin La Baie d'Hudson du centre commercial Bramalea City Centre en septembre.

La superficie occupée par les boutiques éphémères dépend du lieu et peut aller de 93 m2 à 260 m2 (1000 pi2 à 2800 pi2), exception faite du magasin de Queen Street, à Toronto. Les boutiques officiellement implantées dans les magasins La Baie d'Hudson mesurent quant à elles de 743 m2 à 929 m2 (8000 pi2 à 10 000 pi2). Tous les espaces éphémères servent de tests de marché pour déterminer où seront installées les prochaines boutiques Zellers.

« Les boutiques éphémères représentent un élément clé de notre stratégie d'expansion. Elles nous permettent de mettre à l'essai de nouveaux marchés, de recueillir les précieux commentaires de notre clientèle et de peaufiner notre offre avant d'établir des boutiques permanentes de taille plus importante », a déclaré Sophia Hwang-Judiesch, présidente de La Baie d'Hudson. « Notre clientèle fait partie intégrante de notre processus de croissance, et c'est ensemble que nous allons modeler le futur de Zellers et développer une expérience de magasinage au diapason des communautés canadiennes, d'un océan à l'autre. »

Mettant en lumière le style, la qualité et l'excellent rapport qualité-prix proposés par Zellers, les espaces éphémères donne un avant-goût trié sur le volet de tout ce que Zellers a d'exceptionnel à offrir. De plus, le concept de boutique éphémère permet aux Canadiennes et Canadiens de faire véritablement connaître leurs préférences quant aux prochains emplacements officiellement choisis pour Zellers. Comme toujours, les clients peuvent aussi se procurer l'assortiment complet à zellers.ca.

Des boutiques éphémères Zellers feront bientôt leur entrée dans les magasins La Baie d'Hudson suivants :

Colombie-Britannique

Willowbrook , Langley

, Woodgrove Centre, Nanaimo

Cherry Lane , Penticton

, Parkwood Place, Prince George

Bay Centre, Victoria

Alberta

Lethbridge Centre, Lethbridge

Bower Place, Red Deer

St. Albert Centre, St. Albert

Saskatchewan

Cornwall Centre, Regina

Ontario

Devonshire Mall, Windsor

Fairview Park , Kitchener

, Kitchener Georgian Mall, Barrie

Mapleview , Burlington

, Oshawa Centre, Oshawa

Pickering Town Centre, Pickering

Place d'Orléans, Orléans

Upper Canada Mall, Newmarket

Québec

Mail Champlain , Brossard

, Carrefour Angrignon, LaSalle

Centre Rockland , Montréal

, Montréal CF Promenades St-Bruno, Saint-Bruno -de-Montarville

À PROPOS DE ZELLERS

Une des marques préférées de HBC, Zellers occupe une place spéciale dans le cœur des gens d'ici. Grâce au tout nouveau site Web zellers.ca et à 25 boutiques (pour commencer!) dans des magasins La Baie d'Hudson partout au pays, la clientèle peut s'attendre à une expérience de magasinage utile, amusante et remplie de bas prix, jour après jour. En mettant l'accent sur le design et le rapport qualité-prix, et en s'inspirant de la nostalgie de la chaîne que les gens d'ici connaissent et aiment, Zellers se prépare à devenir la nouvelle référence en matière de style de vie, d'articles pour la maison et de presque tout le reste.

SOURCE La Baie

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES POUR LES MÉDIAS : Tiffany Bourré, Vice-présidente de division, Communications, relations publiques et patrimoine, [email protected]; Lauren Polyak, Directrice principale, Relations publiques, [email protected]