Zecs Québec, la zec Martin-Valin et la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec décident de collaborer

QUÉBEC, le 30 mars 2023 /CNW/ - Samedi le 25 mars, lors du congrès annuel du Réseau Zec, la zec Martin-Valin et la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) ont décidé de collaborer pour trouver une solution à la double tarification des motoneigistes qui circulent sur les zecs de chasse et de pêche.

En vertu du règlement sur les zones d'exploitation contrôlée de chasse et de pêche (chapitre C-61.1, r.78), les motoneigistes doivent payer des droits de circulation pour accéder aux zones d'exploitation contrôlée, même s'ils ont déjà payé des frais pour l'accès aux sentiers fédérés.

Zecs Québec, la zec Martin-Valin et la FCMQ reconnaissent l'importance de trouver une solution qui soit équitable pour les motoneigistes et qui respecte les lois et règlements en vigueur. Les trois parties sont heureux d'annoncer leur engagement envers une résolution de la situation actuelle. Dans un esprit de collaboration, un comité sera formé pour entamer un processus de négociation et trouver une solution satisfaisante pour tous.

« En tant que directeur général pour la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, je tiens à saluer l'ouverture de Zecs Québec et la zec Martin-Valin à former ce comité dans l'optique de trouver une solution durable. Rappelons que près de 2 400 km de sentiers traversent le Réseau Zec à travers le Québec. Considérant ceci, je crois sincèrement que par la création d'un comité consultatif avec Zecs Québec et la Zec Martin-Valin nous arriverons à trouver une solution équitable pour nos motoneigistes. » - Stéphane Desroches, directeur général de la FCMQ.

En attendant pour la fin de la saison actuelle, une exemption de tarification et d'enregistrement temporaire sera accordée aux motoneigistes membres de la FCMQ qui circulent dans les sentiers fédérés sur le territoire de la zec Martin-Valin. Cependant, les motoneigistes qui circulent hors des sentiers fédérés, qui pratiquent le hors-piste ou toutes les personnes qui circulent par le poste d'accueil de la zec devront obligatoirement s'enregistrer et acquitter leurs droits de circulation, sans quoi ils s'exposent à une amende.

Les parties impliquées sont convaincues que ce processus de négociation permettra de trouver une solution durable pour l'ensemble du réseau des zecs sur la problématique soulevée par la zec Martin-Valin en collaboration avec celle-ci incluant la fédération des clubs de Motoneigiste et l'ensemble des zecs.

À propos de la Fédération québécoise des gestionnaires de zecs

La Fédération québécoise des gestionnaires de zecs ( www.reseauzec.com ) est un organisme sans but lucratif fondé en 1983 qui représente les 63 zones d'exploitation contrôlée offrant des services reliés à la pratique de la chasse, de la pêche, de villégiature et d'activités récréatives pour 41,000 membres. Ces organismes sont chargés de l'aménagement, de l'exploitation et de la conservation de la faune.

À propos de la Fédération des motoneigistes du Québec

La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (www.fcmq.qc.ca) est un organisme à but non lucratif voué au développement et à la promotion de la pratique sécuritaire de la motoneige dans tout le Québec. La FCMQ veille à la défense des intérêts de ses membres et de toutes personnes concernées par l'activité. Plus de 4 500 bénévoles consacrent chaque année près de 800 000 heures à l'entretien du réseau provincial de sentiers de motoneige.

