Zaddons annonce un investissement de 3,5 millions de dollars pour stimuler sa croissance, mené par Crédit Mutuel Equity avec la participation de FRAMEWORK

MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - Zaddons, une entreprise innovante dans le domaine de la technologie des ressources humaines, a annoncé aujourd'hui qu'elle a levé avec succès un financement de 3,5 millions de dollars. Cette ronde de financement a été dirigée par Crédit Mutuel Equity, une société de capital-investissement de premier plan, à laquelle a également participé FRAMEWORK, un fonds d'investissement spécialisé dans les entreprises technologiques émergentes.

Cet investissement vient soutenir la vision ambitieuse de Zaddons de devenir un acteur majeur dans le secteur de la technologie des ressources humaines. Les fonds levés seront principalement utilisés pour soutenir la croissance rapide de Zaddons et pour renforcer sa position sur le marché.

Sébastien Massicote, CEO de Zaddons, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Crédit Mutuel Equity et FRAMEWORK en tant que partenaires stratégiques dans notre parcours de croissance. Cet investissement marque une étape importante pour Zaddons et témoigne de la confiance que nos investisseurs ont dans notre vision et notre capacité à exécuter. »

Louis-Sébastien, Président de Zaddons, a ajouté : « Ce financement nous permettra d'accélérer notre croissance commerciale, tout en maintenant notre vision de transformer le secteur des ressources humaines grâce à nos extensions innovantes. Nous sommes impatients de saisir les opportunités de croissance qui s'offrent à nous. »

Ludovic André, représentant de Crédit Mutuel Equity, a également commenté : « Nous sommes convaincus du potentiel de croissance de Zaddons et sommes fiers de soutenir une entreprise aussi dynamique et innovante. Nous sommes impatients de collaborer avec l'équipe de direction pour aider Zaddons à atteindre de nouveaux sommets. »

Jean-Michel Texier, de FRAMEWORK, a également exprimé son soutien : « Nous sommes enthousiastes à l'idée de soutenir Zaddons dans leur parcours de croissance. Leur approche innovante dans le domaine de la technologie des ressources humaines a un potentiel immense, et nous sommes convaincus que cet investissement les aidera à réaliser leur vision ambitieuse. »

À propos de Zaddons

Fondée et basée à Montréal, Québec, Zaddons est une entreprise spécialisée dans les extensions de systèmes d'information de gestion des ressources humaines (SIRH), reconnue pour ses innovations en technologie de gestion de la main-d'œuvre (WFM). Leur suite, comprenant des outils de libre-service pour les employés, des solutions d'enchères et des outils de planification d'horaire, améliore les plateformes de ressources humaines en offrant une approche simplifiée à des processus complexes. Zaddons établit des partenariats de confiance avec les leaders de l'industrie des solutions RH et WFM, garantissant une intégration transparente et en offrant constamment des solutions axées sur la valeur pour optimiser la gestion de la main-d'œuvre. Pour en savoir plus, visitez zaddons.com et suivez Zaddons sur LinkedIn.

À propos de Crédit Mutuel Equity

Crédit Mutuel Equity regroupe l'ensemble des activités de Capital Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Capital Développement, Capital Transmission et Capital Innovation.

Crédit Mutuel Equity accompagne en capital les dirigeants, à tous les stades de développement de leur entreprise - de l'amorçage à la transmission - en leur donnant les moyens et le temps nécessaires pour mettre en œuvre leurs projets de transformation. Crédit Mutuel Equity réunit ainsi plus de 350 dirigeants partageant leurs convictions et leurs interrogations au sein d'un véritable réseau d'entrepreneurs qui offre à chacun, quelle que soit la nature de son projet, l'assurance de bénéficier de l'expérience des autres. En investissant ses propres capitaux (4 milliards d'euros), Crédit Mutuel Equity finance les projets des entreprises selon des horizons de temps adaptés à leur stratégie de développement, et ce aussi bien en France qu'en Allemagne, en Suisse, en Belgique et au Canada.

À propos de FRAMEWORK

Le capital de risque qui va bien au-delà du capital. Établie en 2018, FRAMEWORK est une société de capital de risque de calibre mondial soutenant des entreprises en démarrage (Série A et Série B) ciblées. L'approche collaborative de FRAMEWORK permet aux fondateurs et à leurs équipes de faire partie de la prochaine génération de sociétés technologiques de classe mondiale. Avec un siège social à Toronto (ON) et des bureaux à Montréal (QC) et Austin (TX), FRAMEWORK combine un modèle d'investissement unique, axé sur les données et fondé sur l'expérience combinée à un modèle collaboratif permettant d'aider les équipes dirigeantes à croire rapidement et efficacement. Son approche unique favorise l'amélioration de l'écosystème du capital de risque pour tous les fondateurs d'entreprises et investisseurs grâce à son rapport d'évaluation des entreprises en démarrage (« Startup Scorecard ») et son réseau de mise en relation entre investisseurs et entrepreneurs (« Investor Network »). FRAMEWORK base ses pratiques sur trois grands principes clés: la confiance, la détermination et l'excellence. Elle est le partenaire de confiance de nombreux fondateurs d'entreprises qui ont réussi à prendre de l'ampleur et à accomplir leurs missions. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.framework.vc.

Renseignements: [email protected]