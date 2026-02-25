Un partenariat avec Microsoft et des alliances stratégiques mondiales positionnent YVL comme une plateforme d'investissement fondée sur l'IA lançant des entreprises qui redéfinissent leur catégorie, des Émirats arabes unis vers le monde

MONTRÉAL, le 25 févr. 2026 /CNW/ - YVL Capital Partners, société de capital de risque et studio de création d'entreprises fondé sur l'IA, a annoncé aujourd'hui son lancement officiel à la suite d'une série de partenariats stratégiques au sein de l'écosystème et d'engagements internationaux à travers le Moyen-Orient et les principaux pôles mondiaux d'innovation. YVL exploite un modèle hybride combinant fonds d'investissement et studio d'entreprises, alliant investissement en phase précoce et accompagnement opérationnel concret, soutenus par une infrastructure d'exécution partagée fondée sur l'IA. La firme cible les entreprises du pré-amorçage jusqu'à la série A dans les domaines des infrastructures propulsées par l'IA, des systèmes autonomes et des industries essentielles.

« YVL Capital Partners a été fondée sur la conviction que les fondateurs en phase initiale ont besoin de plus que du capital ; ils ont besoin d'exécution, d'opérateurs expérimentés et d'infrastructure dès le premier jour », a déclaré Matthew Buckingham, chef de la direction et associé directeur de YVL Capital Partners. « Ce que nous avons accompli avant même notre lancement officiel reflète le type de plateforme concrète et axée sur l'écosystème que nous construisons. »

Partenariats stratégiques et engagement dans l'écosystème

YVL a établi un élan initial grâce à des collaborations stratégiques et à une présence active lors d'événements majeurs d'innovation à l'échelle régionale et mondiale, soulignant son ambition de bâtir et de soutenir des entreprises fondées sur l'IA dirigées par des opérateurs à travers la région MENA et au-delà.

Microsoft : Ce partenariat stratégique servira de pilier au nouveau studio d'entreprises de YVL aux Émirats arabes unis, soutenu par une allocation minimale de 100 000 $ en crédits Azure afin d'alimenter l'infrastructure technologique de chaque entreprise issue du studio. L'initiative tire parti des capacités d'IA de calibre entreprise de Microsoft pour offrir aux sociétés du portefeuille et aux entreprises du studio des ressources infonuagiques de classe mondiale, positionnant le studio comme une plateforme qui redéfinit sa catégorie dès le premier jour.

Ignyte : La plateforme nationale de startups des Émirats arabes unis a officialisé son partenariat avec YVL le 19 janvier lors de l'événement Ignyte Pitch Day. Dans le cadre de cette collaboration, YVL est fière d'organiser un événement mensuel de mentorat d'une journée complète dédié à la formation et au développement de la prochaine génération de startups et de leaders aux Émirats, soutenant directement la vision nationale visant à bâtir une économie du savoir et à favoriser un écosystème entrepreneurial florissant.

« Dans le cadre de ce partenariat, YVL a récemment animé une session destinée aux fondateurs d'Ignyte, axée sur les fondamentaux financiers d'une première levée de fonds, aidant les entrepreneurs à mieux comprendre la gestion de la trésorerie, la dilution et la planification des jalons. »

-- Nathalie Barakeh, responsable des relations investisseurs, Ignyte

Sheraa (Sharjah Entrepreneurship Center) : Un protocole d'entente a été signé lors du Sharjah Entrepreneurship Festival le 1er février, renforçant l'engagement de YVL à soutenir les fondateurs en phase précoce aux Émirats arabes unis et dans l'ensemble de la région MENA.

World Economic Forum : Les fondateurs de YVL ont eu un impact notable à Davos, en rencontrant des investisseurs, opérateurs et décideurs internationaux afin de positionner les entreprises d'IA basées dans la région MENA au sein de l'écosystème mondial de l'innovation.

STEP Dubai : YVL a présenté sa vision lors de l'un des plus grands festivals technologiques et de startups de la région MENA, où l'équipe a échangé avec des fondateurs, des investisseurs et des leaders de l'écosystème.

Une main-d'œuvre IA disponible 24/7

Au cœur du modèle de YVL se trouve une couche opérationnelle fondée sur l'IA, propulsée par la start-up montréalaise Nexa Staff, qui offre aux entreprises du portefeuille et du studio un accès à une main-d'œuvre IA disponible 24/7, soutenant la croissance, les opérations et le développement de produits.

Cette infrastructure d'exécution partagée permet aux entreprises soutenues par YVL d'atteindre un niveau de production comparable à celui d'équipes significativement plus importantes, tout en réduisant les coûts opérationnels en phase précoce de 40 à 50 %, prolongeant ainsi leur marge de manœuvre financière et accélérant leur mise en marché.

À propos de YVL Capital Partners

YVL Capital Partners est une société de capital de risque et un studio d'entreprises fondé sur l'IA axés sur la création et le soutien d'entreprises en phase précoce dirigées par des opérateurs. En combinant capital, expertise opérationnelle concrète et système d'exploitation partagé fondé sur l'IA, YVL aide les fondateurs à bâtir plus rapidement des entreprises plus efficientes en capital, avec une ambition mondiale. Basée à Dubaï, YVL exerce ses activités à travers la région MENA, l'Europe et l'Amérique du Nord, tirant parti du rôle croissant de la région comme carrefour mondial de l'innovation en intelligence artificielle.

