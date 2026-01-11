Yves Desjardins-Siciliano ne sera pas candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec
Nouvelles fournies parCommunications Infrarouge
11 janv, 2026, 11:51 ET
MONTRÉAL, le 11 janv. 2026 /CNW/ - À la veille du déclenchement de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, Yves Desjardins-Siciliano annonce qu'il ne sera pas candidat.
« Au cours des dernières semaines, j'ai longuement réfléchi et j'ai finalement décidé de ne pas me présenter. J'ai été profondément touché par les nombreuses marques de confiance que j'ai reçues et je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui m'ont témoigné leur appui », a déclaré Yves Desjardins-Siciliano.
SOURCE Communications Infrarouge
Pour information : Pierre Tessier, [email protected]
Partager cet article