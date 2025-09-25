Yvan Adam expose au Centre d'art de Frelighsburg dès le 25 septembre

FRELIGHSBURG, QC, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Le Centre d'art de Frelighsburg est ravi de présenter l'exposition « Extractions » de l'artiste Yvan Adam, qui sera accessible au public du 25 septembre au 31 octobre 2025. Cette exposition propose une sélection de peintures et d'assemblages, permettant de découvrir une dimension moins connue du parcours de l'affichiste.

Le vernissage aura lieu le dimanche 28 septembre, de 14 h à 16 h.

SOURCE CyberFilms Inc.

Contact : France Breton, responsable du Centre d'art, (450) 298-5133, [email protected]