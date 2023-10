SÉOUL, Corée du Sud, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Yuyu Pharma participera au salon CPHI Worldwide à Barcelone, en Espagne, du 24 au 26 octobre.

L'équipe responsable du développement des affaires de Yuyu pourra rencontrer ses partenaires exceptionnels au kiosque 7G30 du pavillon de la Korean Trade Association et présentera les produits d'exportation de Yuyu comme son nouveau médicament modifié Maxmarvil EC Tablet, les capsules molles Yuhylyx, Yuvaro et Senuvela Tab, pour ne nommer que ceux-là.

Yuyu Pharma participera à l’édition 2023 du salon CPHI Worldwide

En particulier, Yuyu mettra l'accent sur la promotion de projets en cours de développement, comme un comprimé Dutasteride de taille réduite et une association des médicaments Dutasteride et Tamsulosin. Ces projets sont en cours d'élaboration dans le but d'être mis en marché dans le secteur du traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate aux États-Unis et en Europe.

Voici la déclaration de Danny Kang, directeur des exportations chez Yuyu : « Comme toujours, nous sommes impatients de discuter avec nos partenaires à notre kiosque lors du salon CPHI. Nous espérons également y rencontrer de nouveaux partenaires potentiels. »

À propos de Yuyu Pharma

S'appuyant sur plus de 80 ans d'expérience dans le secteur de la santé, Yuyu Pharma (KRX : 000220) est une société pharmaceutique mondiale en pleine expansion fondée à Séoul, en Corée du Sud. Yuyu s'engage à développer des traitements innovants dans les domaines de la neurologie, de la dermatologie, de l'urologie et de l'ophtalmologie. La mission de Yuyu est d'améliorer la qualité de vie et le bien-être de tous en développant des produits et services de santé novateurs.

