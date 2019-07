Young Living annonce une nouvelle ferme partenaire aux Philippines

Fidèle à sa philosophie organisationnelle, dont un élément important est la responsabilité sociale, la cocoteraie de Kalipay fait chaque année un don à la Fondation Lao, une organisation à but non lucratif qui aide les démunis aux Philippines à se prendre en charge par l'éducation, la formation aux moyens de subsistance et la formation aux valeurs. En plus du don annuel à la Fondation Lao, la ferme parraine également les enfants des planteurs locaux de cocotiers en leur faisant bénéficier d'une formation en électromécanique, de quoi contribuer également à briser le cycle de la pauvreté et à autonomiser une nouvelle génération. À ce jour, 84 jeunes, au total, ont été parrainés.

D'autre part, la cocoteraie de Kalipay fait appel à la chimie verte, une nouvelle discipline qui optimise l'utilisation des ressources et réduit au minimum les déchets. Convaincue que chaque étape du processus compte, la ferme met en œuvre en ce moment de nouvelles pratiques découlant de la chimie verte afin de réduire son impact le plus possible.

« Young Living a arrêté son choix, il y a longtemps, celui de faire ce que de nombreuses organisations ne font pas : faire passer le sens de la mission avant les profits », a déclaré Lauren Walker, directrice de la chaîne d'approvisionnement chez Young Living Essential Oils. « Pour nous fournir en huile de noix de coco dont nous avons besoin pour nos produits, nous aurions pu nous y prendre de plusieurs façons qui auraient été beaucoup plus simples et moins chères. La cocoteraie de Kalipay s'est démarquée à nos yeux comme étant une source durable de noix de coco. Nous l'avons choisie parce que les planteurs partagent nos valeurs de communauté et de durabilité, deux pièces maîtresses de notre Engagement 5×5. »

En d'autres termes chaque produit Young Living, fait de l'huile de noix de coco provenant de la cocoteraie de Kalipay, contribue à la scolarisation des enfants et à la protection de l'environnement. Young Living continuera de s'associer à d'autres fermes qui, à l'instar de Kalipay, redonnent à la communauté locale et mettent en œuvre des pratiques durables.

