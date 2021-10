You-ouuu! On est là!

LAVAL, QC, le 26 oct. 2021 /CNW Telbec/ - À 12 jours du scrutin municipal, une petite mise au point s'impose: il y a 5 partis politiques à Laval et vos normes d'éthiques recommandent que vous leur donniez à chacun une couverture égale.

Dans le cas du parti ''Ma Ville Maintenant'' c'est pire que cela: notre parti est presque complètement évacué du paysage politique.

Bien candidement je suis obligé de vous le dire: vous ne savez pas ce que vous manquez et ce que vous faites manquer à vos lecteurs, auditeurs et téléspectateurs:

Nous avons décidé de faire de la politique autrement en imprimant seulement 200 pancartes, lorsque l'ensemble des 4 autres partis en ont 7000 (200 000$ de fonds publics et 5 siècles pour se décomposer dans la nature) Est-ce pour cela que les médias ne nous voient pas? Si oui, nous allons devoir revoir notre stratégie markéting dans 4 ans, quitte à être en contradiction avec nos propres valeurs environnementales.

Nous n'avons présenté aucun candidat dans 3 districts pour faciliter l'élection de 3 adversaires que j'intègrerai au Comité exécutif, dans l'éventualité que je devienne maire et pour que 98% des Lavallois soient représentés dans la plus haute instance municipale (c'était 16% ces 8 dernières années)

Nous souhaitons partager les terres agricoles (30% de Laval ) non utilisées, avec les citoyens désireux de cultiver eux-mêmes leurs propres fruits et légumes et ainsi économiser 4000$ d'épicerie par an, en se rapprochant de l'agriculture, pour éviter du même coup les transports polluants, le suremballage, les surverses et les inondations. Tout cela pour que Laval devienne une ville nourricière.

Nous voulons remplir les autobus vides en dehors des heures de pointe pour favoriser l'employabilité, les études, l'éducation, le divertissement, la socialisation et la santé mentale de citoyens vulnérables, sans emploi ou immigrants.

Nous projetons la construction d'un hôpital pour enfants (la Cité des enfants) dans la ville aux 90 000 enfants (plus forte croissance démographique au Québec: 12,8%) La Cité des enfants serait attenante à la Cité des parents (un édifice municipal) pour faciliter aux familles l'accompagnement de leurs enfants convalescents.

Le Vieux Pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul aussi est vide et sous-utilisé depuis des décennies: ses 55 000 mètres carrés accueilleraient un parc de centaines de maisons faites de conteneurs maritimes, pour lutter contre l'insécurité du logement (une espèce ''d'Expo 67 lavalloise'')

Enfin, une nouvelle station de métro a été oubliée en 2007, dans le plus long tunnel souterrain de tout le Grand-Montréal (2,1 km) entre les stations Cartier et Concorde: tout un quartier orphelin de transport lourd depuis 14 ans doit être connecté au réseau.

Et la liste des richesses lavalloises cachées et sous-utilisées est encore longue. Ces richesses à mettre en valeur pourraient contribuer au développement rapide et durable de Laval et de sa population.

