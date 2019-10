Yorbeau annonce le début des forages au projet KB dans la région de Chibougamau

Le projet KB est considéré très favorable pour l'exploration pour le de zinc et le cuivre dû à la présence d'un indice historique à hautes teneurs associé à un horizon stratigraphique de sulfures massifs encaissé dans des roches volcaniques mafiques et felsiques. La propriété possède un contexte géologique similaire à ceux de l'ancienne mine à haute teneur Lemoine et du projet Scott de Yorbeau, incluant une minéralisation à haute teneur de type sulfures massifs volcanogènes ("SMV"), présence de tufs felsiques, et potentiel pour régime de chaleur synvolcanique à haute température dû à la proximité du Complexe synvolcanique du Lac Doré (Figure 1).

D'après les archives du gouvernement du Québec, un forage effectué par la société Icon Sullivan en 1965 contenait une intersection de 1,0 mètre de sulfures massifs titrant 1,9 % en cuivre et 11,0 % en zinc. Depuis l'acquisition du projet en 2017, la Société a complété un levé électromagnétique aéroporté de type VTEM qui a permis d'identifier plusieurs conducteurs, incluant un fort conducteur d'une longueur de 2 kilomètres qui coïncide localement avec l'indice minéralisé principal. De la cartographie géologique détaillée a été faite autour des conducteurs afin de prioriser les cibles de forages. L'équipe technique de Yorbeau est d'avis que la qualité des conducteurs, combinée à leur environnement géologique, fait de ces conducteurs des cibles d'exploration hautement prioritaires.

Une foreuse est présentement en opération sur le projet, et neuf trous de forage totalisant 1 600 mètres sont planifiés le long d'un horizon conducteur qui couvre plus de 1,5 kilomètre de longueur.

Le président de la Société, Gérald Riverin, a déclaré : « Nous sommes enthousiastes de reprendre les forages dans le camp de Chibougamau. Avec le projet Scott qui contient déjà d'importantes ressources minérales, les indices de métaux de base du camp de Chibougamau qui possèdent des caractères similaires à la minéralisation de Scott deviennent stratégiques pour Yorbeau. En dépit des hautes teneurs de zinc détectées localement en surface dans le propriété KB, aucun forage n'a été effectué en dessous de 150 mètres de profondeur verticale et la propriété n'a toujours pas été explorée selon des concepts modernes de recherche de gisements SMV. Notre équipe technique a développé une grande expertise pour ce type d'exploration dans le camp minier de Chibougamau, et Yorbeau est impatiente de compléter un premier programme de forage sur ce projet. »

Les travaux de Yorbeau sont menés sous la supervision de Gérald Riverin, Ph. D., géo. Il est une « personne qualifiée » (au sens du Règlement 43-101) et a examiné et approuvé le contenu du présent communiqué.

À propos de Les Ressources Yorbeau inc.

Les Ressources Yorbeau est une société d'exploration minière possédant un enviable portefeuille diversifié de propriétés d'exploration localisées au Québec. Les projets d'exploration comprennent des projets pour l'or et pour les métaux de base, et le focus stratégique de la Société se fait sur des propriétés situées dans des secteurs facilement accessibles offrant une infrastructure favorable au développement minier. La propriété Rouyn, détenue à 100 % par la Société, constitue le principal actif aurifère de la Société et contient quatre gîtes aurifères connus dans le corridor Augmitto-Astoria, long de six kilomètres et situé dans la partie ouest de la propriété. La Société a signé une convention définitive en décembre 2018 qui donne à IAMGOLD l'option d'acquérir un intérêt de 100 % dans la propriété Rouyn, où des résultats de forage très encourageants ont été obtenus en 2019. Les actifs de métaux de base incluent le projet Scott, lequel est l'hôte de ressources minérales importantes (voir le communiqué du 30 mars 2017) et sur lequel une évaluation économique préliminaire a été récemment complétée.

Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur son site web au www.yorbeauresources.com.

Déclarations prospectives : Sauf lorsqu'il s'agit d'une déclaration portant sur un fait passé, toutes les déclarations figurant dans le présent communiqué, notamment celles concernant les perspectives du projet KB, les résultats de forage, de même que les plans et objectifs futurs, sont des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes. Les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces déclarations. Yorbeau décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

