/NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 28 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Les Ressources Yorbeau inc. (TSX: YRB) (la « Société » ou « Yorbeau ») est heureuse d'annoncer que M. John Jacobsen a été nommé au conseil d'administration de la Société, en date du 27 juillet 2020.

M. Jacobsen est président et chef de la direction du groupe d'entreprises Tower, l'une des plus grandes sociétés de conception, de construction et de gestion dans l'Arctique canadien, fondée en 1946, qui comprend des divisions de construction civile, maritime et industrielle/commerciale, des propriétés immobilières et une entreprise de location d'équipement lourd et d'exploitation de carrières au Nunavut. M. Jacobsen est ancien trésorier du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Canada. Il a été nommé par le gouverneur en conseil au Comité consultatif sur le règlement des différends associés aux paiements en remplacement d'impôts. M. Jacobsen a reçu la médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II en 2012, décernée par le gouverneur général du Canada, pour sa contribution au milieu des affaires du Nord et du Canada. M. Jacobsen est diplômé de l'Université Western Ontario en administration des affaires et en économie. Il a ensuite poursuivi des études supérieures à l'Université de Toronto.

M. Terry Kocisko, administrateur et chef de la direction, a déclaré : « Yorbeau est très heureuse d'accueillir John à son conseil d'administration. Nous sommes impatients de travailler avec lui et de bénéficier de sa vaste expérience et de ses connaissances de l'industrie, dans la poursuite des objectifs stratégiques de la Société. »

À propos de Les Ressources Yorbeau inc.

Les Ressources Yorbeau est une société d'exploration minière possédant un enviable portefeuille diversifié de propriétés d'exploration localisées au Québec. Les projets d'exploration comprennent des projets pour l'or et pour les métaux de base, et la priorité stratégique de la Société porte sur des propriétés situées dans des secteurs facilement accessibles offrant une infrastructure existante. La propriété Rouyn, détenue à 100 % par la Société, constitue le principal actif aurifère de la Société et contient quatre gîtes aurifères connus dans le corridor Augmitto-Astoria, long de six kilomètres et situé dans la partie ouest de la propriété. La Société a signé une convention définitive en décembre 2018 qui donne à IAMGOLD l'option d'acquérir un intérêt de 100 % dans la propriété Rouyn, où des résultats de forage très encourageants ont été obtenus en 2019. Les actifs de métaux de base incluent le projet Scott, lequel est l'hôte de ressources minérales importantes (voir le communiqué du 30 mars 2017) et sur lequel une évaluation économique préliminaire a été récemment complétée.

Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur son site web au www.yorbeauresources.com.

SOURCE Ressources Yorbeau Inc.

Renseignements: G. Bodnar Jr., Président et chef des finances, Les Ressources Yorbeau inc., [email protected], Tél. : 514 384-2202, Sans frais en Amérique du Nord : 1 855 384-2202

Liens connexes

https://www.yorbeauresources.com