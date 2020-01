Yorbeau annonce des changements à sa haute direction

/NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 20 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Les Ressources Yorbeau inc. (TSX: YRB) (la « Société » ou « Yorbeau ») a annoncé aujourd'hui que Gérald Riverin, président de la Société, a fait part de son intention de se retirer de la direction de la Société à compter du 31 janvier 2020. M. Riverin demeurera au sein de Yorbeau en tant qu'administrateur du conseil de la Société.

Tous ceux qui ont travaillé avec M. Riverin au sein de la Société souhaitent le remercier des efforts et du dévouement dont il a fait preuve tout au long de son mandat à titre de président.

M. Georges Bodnar Jr., actuellement vice-président et chef des finances, agira à titre de président après le départ de M. Riverin, tout en conservant ses fonctions de chef des finances.

« Nous sommes profondément reconnaissants de l'apport fourni par Gérald à Yorbeau au cours des dernières années », a déclaré Terry Kocisko, chef de la direction par intérim. « Il a joué un rôle important dans l'exploration des propriétés de la Société et nous lui souhaitons ce qu'il y a de mieux pour sa retraite bien méritée. »

Les Ressources Yorbeau est une société d'exploration minière possédant un enviable portefeuille diversifié de propriétés d'exploration localisées au Québec. Les projets d'exploration comprennent des projets pour l'or et pour les métaux de base, et la priorité stratégique de la Société porte sur des propriétés situées dans des secteurs facilement accessibles offrant une infrastructure existante. La propriété Rouyn, détenue à 100 % par la Société, constitue le principal actif aurifère de la Société et contient quatre gîtes aurifères connus dans le corridor Augmitto-Astoria, long de six kilomètres et situé dans la partie ouest de la propriété. La Société a signé une convention définitive en décembre 2018 qui donne à IAMGOLD l'option d'acquérir un intérêt de 100 % dans la propriété Rouyn, où des résultats de forage très encourageants ont été obtenus en 2019. Les actifs de métaux de base incluent le projet Scott, lequel est l'hôte de ressources minérales importantes (voir le communiqué du 30 mars 2017) et sur lequel une évaluation économique préliminaire a été récemment complétée.

Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur son site web au www.yorbeauresources.com .

Déclarations prospectives : Sauf lorsqu'il s'agit d'une déclaration portant sur un fait passé, toutes les déclarations figurant dans le présent communiqué, notamment celles concernant la planification de la relève de la direction, sont des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes. Les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces déclarations. Yorbeau décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Renseignements: Georges Bodnar Jr., Chef des finances, Les Ressources Yorbeau inc., [email protected], Tél. : 514 384-2202, Sans frais en Amérique du Nord : 1 855 384-2202

