MONTRÉAL, le 22 juin 2023 /CNW/ - Les YMCA du Québec sont fiers d'annoncer l'implantation du programme YMCA Libère ta tête, un programme novateur d'intervention précoce en santé mentale qui accompagne les ados (13-18 ans) et les jeunes adultes (18-30 ans) pour les aider à mieux gérer leur stress et leur anxiété grâce à l'accompagnement de professionnel.le.s de la santé. Ce programme d'une durée de sept semaines est maintenant offert en français (YMCA Libère ta tête) et en anglais (Y Mind), en ligne ou en présentiel, afin de soutenir les jeunes du Québec. Outre l'avantage d'avoir fait ses preuves dans l'Ouest canadien, ce programme est entièrement gratuit grâce au soutien et au financement de l'Agence de la santé publique du Canada.

« Aux YMCA du Québec, nous avons à cœur la santé, le développement et la réussite des jeunes à tous les égards et nous sommes très reconnaissants de la confiance que l'Agence de la santé publique nous témoigne en nous octroyant ce mandat crucial, » soutient Stéphane Vaillancourt, Président et directeur général des YMCA du Québec. « Même si de belles avancées collectives en santé mentale sont à souligner, tant sur le plan de la déstigmatisation que de l'offre en matière de soins, de nombreux écueils subsistent, notamment sur le plan de la capacité financière à s'offrir des soins adéquats. Pouvoir offrir le programme YMCA Libère ta tête gratuitement à l'échelle du Québec répond à un réel besoin collectif. »

YMCA Libère ta tête s'inscrit dans un contexte où la santé mentale des jeunes est au centre des préoccupations du milieu communautaire et des autorités médicales. Les résultats d'une étude de l'Institut de la statistique du Québec1 réalisée en 2020-2021, révèlent d'ailleurs qu'environ 39 % de la population se situe au niveau élevé de l'échelle de détresse psychologique, soit une proportion plus élevée qu'en 2014-2015 (32 %). Cette augmentation se constate chez les femmes comme chez les hommes, et ce, dans tous les groupes d'âge.

1 https://statistique.quebec.ca/fr/produit/publication/sante-physique-mentale-environnementale-faits-saillants#anxiete

« Les ados et les jeunes adultes subissent de multiples pressions, telles que l'expérience post-pandémie, l'écoanxiété, les enjeux scolaires ou encore la prédominance nocive des médias sociaux, » a déclaré Nicolas Greenfield, Directeur du développement national des programmes. « L'isolement et les difficultés quotidiennes causées par l'anxiété peuvent avoir un impact majeur sur leur qualité de vie. YMCA Libère ta tête offre aux jeunes la possibilité de développer des compétences solides pour mieux composer avec leurs émotions et reprendre le contrôle de leurs pensées… puis leur vie grâce à une intervention de groupe thérapeutique éprouvée et recherchée. »

C'est ainsi que les YMCA du Québec sont déterminés à offrir un soutien précieux aux ados et aux jeunes adultes en les accompagnant, avec l'aide de professionnel.le.s de la santé, dans un milieu inclusif et bienveillant afin de les outiller et de leur permettre de bien gérer leurs émotions au quotidien. De plus, les participant.e.s rapportent une réduction de l'anxiété, une amélioration du bien-être et une diminution du sentiment d'isolement.

« Nous devons accroître les ressources et éliminer les obstacles pour les jeunes en ce qui concerne les mesures de soutien en santé mentale, en particulier pour les jeunes qui font partie de communautés mal-desservies qui ont été disproportionnément touchées par les incidences négatives de la pandémie de la COVID-19 », indique l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé. « Étendre ce programme au Québec et dans l'ensemble du Canada permettra de laisser savoir à un plus grand nombre de jeunes que c'est correct de parfois ne pas se sentir bien et que d'autres mesures de soutien seront offertes grâce à ces programmes. »

YMCA Libère ta tête est un programme de bien-être mental gratuit destiné aux personnes âgées de 13 à 30 ans présentant des symptômes légers ou modérés d'anxiété ou de stress. Pendant sept semaines, les participant.e.s bénéficient de l'encadrement de spécialistes de la santé mentale qualifié.e.s qui leur enseignent des stratégies ancrées dans la pleine conscience et la thérapie d'acceptation et d'engagement. Lors de la réunion d'information qui précède le début de chaque session, les jeunes reçoivent un cahier d'exercices et un livre qui leur permettent de suivre le programme, de travailler sur les exercices en groupe et d'apprendre les bonnes techniques afin de développer de meilleures compétences de gestion des émotions. Par ailleurs, avec ce programme, ils et elles ont l'occasion de se lier d'amitié avec des pairs partageant les mêmes pensées et émotions et ainsi de créer un réseau de soutien solide.

Pour trouver un programme YMCA Libère ta tête près de chez elles, les personnes intéressées sont invitées à remplir un formulaire en ligne. Un membre du personnel du YMCA du Québec entrera ensuite en contact avec elles pour leur fournir plus d'informations et les guider dans le processus d'inscription.

L'origine du programme

Y Mind a d'abord été développé par YMCA BC et est offert en Colombie-Britannique depuis 2018 grâce à l'appui financier du gouvernement de la Colombie-Britannique, Y Mind (devenu YMCA Libère ta tête en français) est né afin de répondre aux besoins croissants d'accompagnement gratuit et accessible en santé mentale. Il s'est rapidement imposé comme un pilier de soutien pour les jeunes de la région, œuvrant auprès de plus de 3 200 jeunes de 54 communautés. Fort de son succès, le programme Y Mind a été étendu à l'ensemble du Canada, y compris au Québec, avec le soutien de YMCA Canada et de YMCA BC. Y Mind s'est maintenant étendu à 21 YMCA à travers le pays et est actuellement soutenu par l'investissement de l'Agence de la santé publique du Canada intitulé Soutenir et promouvoir la santé mentale auprès des personnes les plus touchées para pandémie de Covid 19.

À propos des YMCA du Québec.

Les YMCA du Québec sont un organisme de bienfaisance unique qui existe depuis plus de 170 ans et qui a pour mission d'inspirer et d'engager chaque personne à se réaliser et à contribuer à sa collectivité. Les YMCA du Québec offrent une programmation virtuelle et en personne dans plus d'une soixantaine de centres, Espaces Y et points de services à l'échelle de la province et à l'international, en plus d'assurer les activités de l'École internationale de langues YMCA, de la Résidence YMCA et du Camp YMCA Kanawana.

