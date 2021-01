SHIJIAZHUANG, Chine, le 6 janvier 2021 /CNW/ - Yiling Pharmaceutical, une entreprise cotée en bourse à Shenzhen (002603.SZ), a récemment publié ses projections de bénéfices pour 2020. Le bénéfice net annuel de ses actionnaires devrait se situer entre 1,152 milliard de yuans chinois et 1,274 milliard de yuans chinois, soit une croissance annuelle variant entre 90 % et 110 % et un bénéfice de base par action compris entre 0,97 yuan chinois et 1,07 yuan chinois. L'année 2020 a connu une croissance accélérée.

La projection des bénéfices a indiqué deux raisons de la croissance, à savoir que la visibilité et l'influence des produits Lianhua Qingwen ont été sensiblement accrues, ce qui a entraîné une forte demande pour les produits des marchés étrangers et nationaux; l'entreprise a remporté le 1er prix des National Scientific and Technological Progress Awards de 2019, qui a favorisé la vente de ses produits pour le traitement des maladies vasculaires cardio-cérébrales.

En 2020, en raison de leur excellente efficacité, l'utilisation des capsules de Lianhua Qingwen a été recommandée dans The Diagnosis and Treatment Protocol for COVID-19 (Trial Version 4-8), publié conjointement par la commission nationale de la santé de la Chine et la State Administration of Traditional Chinese Medicine. Les capsules de Lianhua Qingwen ainsi que deux autres herbes médicinales chinoises et trois ordonnances à base d'herbes médicinales sont maintenant connues sous le nom de « 3 médicaments et 3 ordonnances » pour le traitement du coronavirus.

Selon les documents de Yiling sur les activités visées par les investisseurs, la contribution clé de Lianhua Qingwen à la prévention et au contrôle de la pandémie a non seulement entraîné une forte augmentation de ses ventes, mais surtout, elle a étendu sa couverture sur de nombreux marchés vierges qui, à leur tour, ont renforcé sa réputation. Depuis la pandémie, cette médecine chinoise a attiré de plus en plus l'attention mondiale, près de 20 pays et régions lui ont accordé l'accès à leur marché.

L'analyse souligne que, comme l'hiver est une saison d'éclosion de grippe, la forte demande pour Lianhua Qingwen durera dans l'hémisphère nord, et sa courbe des ventes continuera de grimper. L'augmentation rapide de la popularité donnera un élan à son essor.

Outre Lianhua Qingwen, les ventes de produits pour le traitement des maladies vasculaires cardio-cérébrales ont également continué de croître. En janvier 2020, un programme de recherche intitulé « Building of Traditional Chinese Medicine Channels and Collaterals Theory & its Guidance for Treating Microangipathy » réalisé par Yiling a remporté le 1er prix des National Scientific and Technological Progress Awards de 2019. Les professionnels affirment que le gagnant a doté les produits pertinents d'une grande influence supplémentaire sur le marché. Grâce à une plus grande promotion universitaire, les ventes de ces produits connaîtront une croissance rapide au moins au cours des trois à cinq prochaines années.

