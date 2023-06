YHU annonce la création d'une Table de développement du pôle aérospatial de l'Aéroport Montréal Saint-Hubert

LONGUEUIL, QC, le 8 juin 2023 /CNW/ - À l'issue de son Assemblée générale annuelle tenue le 26 mai dernier, l'Aéroport Montréal Saint-Hubert annonce aujourd'hui la mise en place de la Table de développement du pôle aérospatial de l'Aéroport Montréal Saint-Hubert YHU. Cette table aura pour vocation d'offrir un forum de discussion et de mobilisation des acteurs régionaux, permettant la réalisation d'initiatives élaborées en partenariat avec le milieu.

« La Table de développement de l'Aéroport Montréal Saint-Hubert sera un forum de discussion et d'échange stratégique portant la voix des citoyens et des partenaires du milieu. Elle aura pour vocation de regrouper à une même table des élus municipaux, provinciaux et fédéraux de la région, des partenaires institutionnels, des organismes de développement social, environnemental et économique, en plus de membres représentant les citoyens, pour que YHU réponde au plus haut standard d'acceptabilité sociale, d'environnement et d'innovation », a expliqué Yanic Roy, nouveau président-directeur général de l'Aéroport Montréal Saint-Hubert YHU.

Le 27 février dernier, YHU annonçait la construction d'une nouvelle aérogare en partenariat avec le transporteur Porter Airlines. Des investissements de 200 M$ qui marquent le point de départ d'un ambitieux projet de développement d'un pôle aérospatial à Longueuil qui va rallier les entreprises innovantes dans le domaine de l'aérospatial, les chercheurs universitaires, les institutions de formation technique, le milieu de l'investissement en capital de risque et de l'accompagnement aux startups, et puis évidemment l'attraction des transporteurs ayant les meilleures pratiques de leur industrie. Il s'agit manifestement d'un projet porteur qui bénéficiera aux citoyens qui pourront profiter d'un aéroport accessible et moderne pour leurs voyages personnels ou d'affaires.

Pour atteindre ces ambitions, il est incontournable de travailler de concert avec les acteurs de la région. Les défis sont nombreux. Par exemple, l'Aéroport Montréal Saint-Hubert aspire à devenir un modèle pour ses initiatives environnementales. Ensuite, l'aménagement du territoire, la mobilité et le climat sonore sont des priorités pour assurer un milieu de vie harmonieux pour les citoyens. L'objectif de la table sera de s'assurer que le développement de la desserte aéroportuaire de YHU reflète les diverses perspectives des acteurs impliqués et les besoins de la région.

Mentionnons que la création de cette instance de participation de la région faisait partie des recommandations émises par le rapport Trudel publié en octobre 2022 et par l'Office de participation publique de Longueuil (OPPL) dans leur rapport de consultation de novembre 2022. YHU souhaite ainsi exercer un leadership fort pour assurer aux personnes qui cohabitent avec l'aéroport une qualité de vie satisfaisante, en prenant compte les considérations sociales et environnementales.

MEMBRES

La Table peut compter sur la participation des acteurs ci-dessous :

La mairesse de Longueuil , Mme Catherine Fournier ;

, ; Le maire de Sainte-Julie , M. Mario Lemay ;

, M. ; La mairesse de Saint-Lambert , Mme Pascale Mongrain ;

, ; Le maire de Saint-Bruno -de-Montarville, M. Ludovic Grisé Farand;

-de-Montarville, M. Ludovic Grisé Farand; Le maire de Saint-Basile-le-Grand , M. Yves Lessard ;

, M. ; La députée provinciale de Verchères et ministre responsable de la Montérégie au Gouvernement du Québec, Mme Suzanne Roy ;

; Le député fédéral Longueuil - Saint-Hubert , M. Denis Trudel ;

- , M. ; La députée fédérale de Longueuil -Charles- Lemoyne , Mme Sherry Romanado ;

-Charles- , ; Le député fédéral de Montarville, M. Stéphane Bergeron;

La députée fédérale de Brossard - Saint-Lambert , Mme Alexandra Mendès;

- , Mme Alexandra Mendès; Le député provincial de Vachon, M. Ian Lafrenière;

La députée provinciale de Laporte, Mme Isabelle Poulet ;

; Le député provincial de Taillon, M. Lionel Carmant ;

; La députée provinciale de Marie-Victorin, Mme Shirley Dorismond ;

; La députée provinciale de La Pinière, Mme Linda Caron ;

; La directrice générale de Développement économique de l'agglomération de Longueuil (DEL), Mme Julie Éthier;

(DEL), Éthier; La présidente du conseil d'administration du Réseau de transport de Longueuil (RTL), Mme Geneviève Héon;

(RTL), Mme Geneviève Héon; Le directeur général du Cégep Édouard-Montpetit, M. Sylvain Lambert ;

; Le directeur de l'École nationale d'aérotechnique (ENA), M. Pascal Désilets;

La présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, Mme Isabelle Foisy ;

commerce et d'industrie de la Rive-Sud, ; La Coordonnatrice, Changements climatiques et mobilité durable au Conseil régional de l'environnement de la Montérégie (CRE-Montérégie), Mme Judith Lavoie ;

; Le directeur général de Tourisme Montérégie, M. Mario Leblanc ;

; Le président du CAPA-L, M. Mathieu Péladeau;

Le directeur de l'Observatoire de l'aéronautique et de l'aviation civile, prof. Mehran Ebrahimi ; et

; et Le représentant des citoyens sur la Table et résident de Saint-Hubert , M. Mathieu Marcotte .

Citation de Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

« Cette instance de participation et d'influence citoyenne contribuera à la mise en place des recommandations du rapport de consultation de l'Office de participation publique de Longueuil (OPPL), ainsi qu'à leur suivi, en plus de contribuer à la synergie entre les différents acteurs du milieu pour favoriser un développement harmonieux de l'aéroport, respectueux du vivre-ensemble avec la population de Longueuil et de l'ensemble de la Rive-Sud », a commenté Catherine Fournier.

Citation de Denis Trudel, député fédéral de Longueuil-Saint-Hubert

« Je suis heureux de me joindre à cette annonce, la création de cette Table de développement est une réponse positive à la main tendue offerte à l'aéroport et je travaillerai pour que l'ensemble des préoccupations soient entendues et à de meilleures relations entre toutes les parties prenantes pour que le développement de l'aéroport soit digne du 21e siècle », mentionne Denis Trudel, député de Longueuil--Saint-Hubert.

Citation de Sherry Romanado, députée fédérale de Longueuil Charles-LeMoyne

« Le développement de l'Aéroport Montréal Saint-Hubert et de son pôle aérospatial doit se faire de concert avec les acteurs de la région, et je crois que la création d'une table régionale de concertation comme celle-ci assurera le développement de ce projet dans le respect de toutes les parties prenantes. C'est donc avec grand plaisir que j'accueille l'annonce de cette nouvelle table. »

Citation de Stéphane Bergeron, député fédéral de Montarville

« La population de la région ne demande pas mieux que d'appuyer le développement de cette infrastructure stratégique et structurante que constitue l'Aéroport de Montréal--Saint-Hubert--Longueuil, pour peu que ce développement s'inscrive dans un esprit de bon voisinage et qu'on s'attaque à l'épineux problème de la pollution sonore, particulièrement la nuit. Dans ce but, la coopération entre les différents intervenants concernés est absolument capitale et cette table de concertation devrait faciliter les choses à cet égard. Une plus grande transparence est attendue de la part de l'administration aéroportuaire pour informer et consulter la population et cette table constitue, à mon sens, un pas dans la bonne direction. »

Citation de Alexandra Mendès, députée fédérale de Brossard - Saint-Lambert

« J'ai toujours cru à la nécessité d'être à l'écoute des préoccupations de nos concitoyens pour mieux les servir. La Table de développement est un formidable outil pour favoriser la collaboration entre nos communautés et l'Aéroport Montréal Saint-Hubert. J'ai hâte de travailler en collaboration pour faire grandir l'industrie aéronautique sur la Rive-Sud. »

Citation de Julie Éthier, directrice générale de DEL

« L'aéroport Montréal Saint-Hubert est une infrastructure clé pour notre économie locale et exerce un pouvoir attractif indéniable, tant pour les entreprises que pour les emplois et la mobilité urbaine. Nous sommes ravis de participer activement au développement de ce projet structurant avec toutes les parties prenantes concernées. »

Citation d'Isabelle Foisy, présidente de la CCIRS

« Le développement d'une zone aérospatiale à Longueuil est un projet ambitieux et porteur qui cadre parfaitement avec la mission de la Chambre. Nous nous réjouissons de nous joindre à ce comité de concertation afin de travailler de concert avec les différents acteurs du milieu au développement harmonieux de ce pôle. »

Citation de Mario Leblanc, directeur général de Tourisme Montérégie

« Plus de 11 millions de personnes visitent la Montérégie par année. L'aéroport Montréal Saint-Hubert deviendra un joueur hautement stratégique du développement de notre industrie touristique. Nous pensons fermement qu'il est important que ce développement se fasse en harmonie avec le milieu. »

À PROPOS DE YHU

L'Aéroport Montréal Saint-Hubert YHU est géré par un organisme à but non lucratif créé en 2000 et propriétaire de l'Aéroport depuis sa cession par Transports Canada, en 2004. YHU entend mettre en valeur et exploiter le plein potentiel de cette infrastructure de première importance pour la Ville et la région dans le respect des meilleures pratiques et des résidents avoisinants.

