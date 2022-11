XIAMEN, Chine, le 6 nov. 2022 /CNW/ - Yealink (code boursier : 300628), un chef de file mondial des solutions de communications unifiées (CU), a officiellement annoncé le lancement de son nouveau système MeetingBar A10, spécialement conçu pour les réunions dans les salles de caucus.

Bien que compact, le système MeetingBar A10 offre de puissantes fonctions vidéo et audio améliorées par l’IA. La solution est entièrement certifiée par les principales plateformes vidéo telles que Microsoft Teams et Zoom et entièrement compatible avec elles, et offre également plus de flexibilité en tant que périphérique USB autonome. Le portefeuille de solutions basées sur Android pour tous les scénarios de Yealink offre toutes les options dont vous avez besoin pour vos réunions vidéo, du bureau à domicile aux grandes salles, peu importe où vous vous trouvez.

Les organisateurs de réunions dans des petites salles de travail évitaient les solutions de barres de visioconférence intégrées en raison de contraintes budgétaires. Par conséquent, les organisateurs de ces réunions se fiaient souvent à des périphériques USB pour les vidéoconférences, ignorant ainsi la technologie et les solutions en développement rapide dans le domaine de la vidéoconférence. Cependant, les salles de caucus sont l'avenir du milieu de travail. Selon des recherches récentes de la firme d'analystes Frost & Sullivan, on estime que d'ici 2025, plus de 75 % des réunions vidéo auront lieu dans des salles de caucus. Le système MeetingBar A10 de Yealink sera à la fois abordable et très pratique à utiliser et à installer.

Répondre à tous les besoins en matière de salle de caucus et de bureau à domicile

Le système MeetingBar A10 de Yealink répond à tous les besoins en matière d'espace de réunion. Il est assez compact pour être placé n'importe où. Les clients peuvent procéder à la configuration en quelques minutes et commencer leur réunion dans une petite salle en quelques secondes.

En outre, par rapport aux solutions périphériques USB, le système MeetingBar A10 offre plus de possibilités : vidéo et audio puissants, commande de réunion native et gestion de périphériques distants.

Compatible avec les principales plateformes vidéo

Le système MeetingBar A10 de Yealink est entièrement certifié par les principales plateformes vidéo telles que Microsoft Teams et Zoom et entièrement compatible avec elles.

Il offre également plus de flexibilité en tant que périphérique USB autonome. Quelle que soit la plateforme de départ d'une entreprise, plus tard, lors de la migration vers une expérience native comme Microsoft Teams ou Zoom, la transition peut se faire sans heurt.

Taille mini, grande puissance

Bien que compact, le système offre de puissantes fonctions vidéo et audio améliorées par l'IA. La caméra alimentée par l'IA est dotée d'un système de cadrage automatique et de suivi du locuteur précis et en temps réel. La technologie d'analyse audio intelligente d'apprentissage profond de Yealink efface les bruits de fond. Grâce à cette puissante technologie vidéo et audio, tout le monde a une place égale dans la réunion.

Lorsqu'il est utilisé comme un périphérique, le système A10 prend en charge la connexion sans fil avec le module de présentation WPP30. Il suffit de brancher le module WPP30 dans le port USB-C de l'ordinateur portable, la vidéo et l'audio riches du système sont transmis immédiatement sans qu'il soit nécessaire d'installer un logiciel ou des pilotes.

Gardez un œil sur tout à distance

Le système MeetingBar A10 de Yealink peut être surveillé, contrôlé et mis à niveau à distance avec un compte gratuit YMCS (Yealink Management Cloud Service). Les mises à jour du micrologiciel, les mises à jour de la configuration ou le dépannage peuvent être effectués à distance.

Solutions complètes basées sur Android de Yealink pour les réunions vidéo

Avec l'introduction du MeetingBar A10, qui devrait être disponible en décembre, Yealink complète son impressionnant portefeuille de solutions de réunions vidéo basées sur Android :

DeskVision A24 pour la collaboration entre la salle téléphonique et les partages de bureau

MeetingBar A10 pour les salles de caucus et les bureaux à domicile

MeetingBar A20 pour les petites salles

MeetingBar A30 pour les salles de taille moyenne à grande

MeetingBoard pour les salles de toutes tailles, du bureau de la direction aux grandes salles

Le portefeuille de solutions basées sur Android de Yealink offre toutes les options dont les clients ont besoin pour leurs réunions vidéo, peu importe où ils se trouvent.

Pour en savoir plus sur le système MeetingBar A10, visitez le www.yealink.com .

Découvrez davantage la solution MeetingBar A10 et celle pour Android de Yealink à Zoomtopia, sur place au San Jose Convention Center les 8 et 9 novembre ou en ligne ici .

À propos de Yealink Inc.

Yealink (code boursier : 300628) est une marque mondiale qui se spécialise dans les solutions de vidéoconférences, de communications vocales et de collaboration grâce à des technologies novatrices de qualité supérieure et à une expérience conviviale. Yealink est l'un des cinq meilleurs fournisseurs de vidéoconférence (IDC Global Video Conferencing Market Statistics, 2021) et se classe au premier rang en ce qui concerne les parts de marché mondiales pour les envois de téléphones SIP (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2020). Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez : www.yealink.com .

