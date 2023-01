Yealink dévoile les casques d'écoute Bluetooth BH7X, une nouvelle norme pour le travail hybride

XIAMEN, Chine, 16 janvier 2023 /CNW/ -- Yealink (code boursier : 300628), un leader mondial des solutions de communication et de collaboration pour les entreprises, a organisé une démonstration en ligne le 12 janvier pour présenter les nouveaux casques d'écoute Bluetooth BH7X Series, y compris le tout nouveau casque d'écoute Bluetooth mono BH71, spécialement conçu pour le travail hybride, le casque d'écoute Bluetooth Essential BH72 mis à niveau pour une utilisation quotidienne, et le casque d'écoute Bluetooth Premium BH76 doté d'un système exceptionnel d'annulation active du bruit.

Casque d’écoute Yealink Bluetooth Hybrid Generation BH7X

Au cours d'une démonstration, Yealink a montré au monde entier comment la qualité du son limpide, le modèle épuré et la collaboration harmonieuse avec les appareils et les plateformes de communication unifiée offrent une expérience intuitive aux travailleurs hybrides en cette ère post-pandémique. Ils offrent un rendement fiable dans la vie quotidienne, sont en mesure de relever les défis liés à différents environnements et peuvent être portés longtemps et utilisés avec de multiples appareils à la fois.

De plus, le casque d'écoute de la série Yealink BH7X, conçu pour le travail hybride, offre une performance exceptionnelle sur le plan de l'efficacité de la batterie, avec 35 h de temps de conversation pour les modèles BH72 et BH76, et 30 h de temps de conversation pour le BH71.

Yealink a également récemment lancé les appareils innovants PowerStation et UC Workstation pour simplifier les ordinateurs de bureau et redéfinir la collaboration personnelle sur divers appareils et plateformes. Grâce à son intégration harmonieuse dans les principales plateformes de communication unifiée, Yealink fait progresser les communications et la collaboration en matière d'appareils dans cette ère post-pandémique.

Yealink BH71

Le Yealink BH71 ne se limite pas à l'annulation du bruit et aux communications sans fil. Il permet de réduire jusqu'à 90 % du bruit de fond grâce à l'annulation du bruit à 4 microphones omnidirectionnels. Il est doté d'un crochet d'oreille réglable et d'un poids léger de 18 g qui facilitent également le port confortable.

Quelle que soit la distance parcourue, les utilisateurs n'ont pas besoin de rester branchés : le BH71 permet jusqu'à 10 h de temps de conversation plus 20 h supplémentaires avec le boîtier de recharge. Sa conception légère, à seulement 50 g, le rend facile à transporter, ce qui permet de collaborer et de communiquer partout où vous allez.

L'annulation sans précédent du bruit et les caractéristiques durables de ce modèle en font un produit parfait pour les personnes en déplacement qui veulent vivre une expérience confortable, mais fiable, pendant leurs déplacements.

Yealink BH76 et BH72

Les casques d'écoute Yealink BH76 et BH72 sont des pionniers sur le plan des capacités de « point de collaboration » et d'annulation active du bruit (uniquement disponibles pour BH76, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur la communication et de collaborer davantage).

Leur nouvelle conception intègre une technologie de protection acoustique afin de générer un environnement sonore optimal en réduisant jusqu'à 90 % du bruit de fond grâce à son microphone avec annulation du bruit.

Leur temps de conversation de 35 h maximise les conversations et les collaborations avec les employés afin qu'ils n'aient jamais d'inquiétude. Pour plus de commodité et de confort, le casque d'écoute est doté d'un bras articulé rétractable avec microphone qui permet aux utilisateurs de l'ajuster facilement.

Peu importe où vont les employés, le BH76/72 offrira une qualité sonore inégalée et une expérience de port confortable.

Rester concentré

Cette gamme de casques d'écoute offre aux utilisateurs une expérience intuitive, une qualité sonore claire, une conception soignée et une efficacité de batterie à long terme. De plus, les casques d'écoute Bluetooth Yealink BH7X sont compatibles avec les principales plateformes de communication unifiée, dont Microsoft Teams et ZOOM, ce qui leur permet d'offrir une expérience de collaboration personnelle plus harmonieuse.

Que vous soyez au bureau ou en déplacement, les casques d'écoute Bluetooth de la série BH7X de Yealink offrent une qualité sonore et un confort inégalés pour garder les employés connectés et concentrés.

Alors, pourquoi attendre? Jetez un coup d'œil à la nouvelle gamme de casques d'écoute Bluetooth de la série BH7X de Yealink dès aujourd'hui et commencez votre voyage vers l'avenir des communications et de la collaboration!

À propos de Yealink Inc.

Yealink (code boursier : 300628) est une marque mondiale qui se spécialise dans les solutions de vidéoconférences, de communications vocales et de collaboration grâce à des technologies novatrices de qualité supérieure et à une expérience conviviale. Yealink, dont les produits sont vendus dans plus de 140 pays et régions, est l'un des cinq meilleurs fournisseurs de vidéoconférence (IDC Global Video Conferencing Market Statistics, 2021) et se classe au premier rang en ce qui concerne les parts de marché mondiales pour les envois de téléphones SIP (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2020). Pour en savoir plus, ou pour devenir partenaire de Yealink, visitez https://www.yealink.com.

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1983116/1200x628__2.jpg

SOURCE Yealink

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : QiaoZhen Liu, [email protected]; [email protected]