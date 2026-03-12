BARCELONE, Espagne, 12 mars 2026 /CNW/ - Bulletin d'informations de Telecom Review Group :

Alors que l'IA transforme les industries et les expériences des consommateurs à une vitesse sans précédent, l'ère de l'IA mobile impose de nouvelles exigences transformatrices aux réseaux, rendant la 5G-A essentielle pour combler l'écart intergénérationnel et exploiter la pleine valeur de la connectivité intelligente. Lors du Mobile World Congress (MWC) à Barcelone 2026, Yang Chaobin, CEO de l'ICT Business Group de Huawei, a appelé l'industrie des TIC à intensifier ses efforts pour que tout le monde puisse accéder à la voie rapide de l'IA, depuis le déploiement de la 5G-A et du nouveau spectre pour soutenir les applications d'IA, jusqu'à l'élargissement de l'accès dans les communautés mal desservies.

Nouvelles demandes de réseau à l'ère de l'IA mobile

Yang a commencé par préfacer qu'au cours des deux dernières années, l'utilisation quotidienne mondiale des jetons a bondi près de 300 fois. Gardant cela à l'esprit, Yang reconnaît :

« L'ère intelligente approche à grands pas. De nouvelles applications d'IA émergent chaque jour, et il est donc temps pour l'industrie de se réunir pour réaliser le plein potentiel de la 5G-A. Nous devons utiliser efficacement de nouvelles ressources de spectre comme U6 GHz pour créer une nouvelle valeur pour l'industrie tout en ouvrant la voie à l'évolution vers la 6G ».

Pour y parvenir, Yang explique que les réseaux doivent cesser d'être centrés sur la liaison descendante et fournir une bande passante ultra-haute pour la liaison ascendante et la liaison descendante afin de prendre en charge les échanges de données multimodaux entre les appareils et les nuages pour l'IA. Il ajoute que les réseaux doivent fournir une connectivité sécurisée, fiable et à très faible latence pour soutenir la collaboration de l'IA en temps réel et la prise de décisions intelligentes.

Combler le fossé intergénérationnel avec la 5G-A et s'attaquer aux déséquilibres mondiaux

L'évolution rapide de l'IA réduit considérablement l'écart de capacité du réseau dans la fenêtre intergénérationnelle de la communication mobile. Yang a souligné que la 5G-A sert non seulement de pont entre les générations, mais aussi adapte ses capacités améliorées aux besoins du marché en constante évolution.

L'engagement de Huawei à ouvrir la voie à la 6G se reflète dans son travail vers un consensus sur la définition de la 6G, les cas d'utilisation et les technologies candidates. Avec les normes 6G prévues en 2029, les cinq prochaines années seront essentielles au développement des services d'IA mobiles. Cette « fenêtre dorée » sera portée par la 5G-A, tirant pleinement parti de ses avantages technologiques.

Soulignant l'accent nécessaire pour réaliser le déploiement de la 6G, Yang souligne : « L'intelligence artificielle n'attendra pas. Par conséquent, la tâche centrale de notre industrie consiste à déterminer comment tirer parti des réseaux 5G-A pour répondre à ces demandes qui se développent rapidement ». Il a ajouté que cette tâche centrale consiste à fournir une liaison descendante de dix Go/s et une liaison ascendante de 1 Go/s (par rapport à la liaison ascendante de niveau 4G aujourd'hui), aux côtés de nouvelles technologies d'IdO comme RedCap et l'IdO passive, tout en soulevant de nouvelles questions sur la garantie d'un rendement équitable pour les investisseurs du réseau.

« Dans les prochaines années, nous devons travailler ensemble. C'est ainsi que nous allons répondre aux demandes qui explosent de l'IA. Tout en explorant la frontière technologique, nous devons également faire face à la réalité du déséquilibre mondial du développement », note Yang.

Il a expliqué que 300 millions de personnes n'ont toujours pas de couverture mobile -- un fossé numérique qui risque de se creuser à mesure que l'IA s'accélère. Pour y parvenir, il faut innover sans relâche grâce à divers portefeuilles de spectre et à la conception de solutions rentables. Le tout novateur RuralStar de Huawei, déployé dans plus de 80 pays, a déjà connecté 170 millions de personnes, permettant une éducation numérique au Kenya grâce aux salles de classe DigiTruck, aux services financiers au niveau des villages au Bangladesh et aux soins médicaux à distance en Argentine.

Mise en œuvre de solutions alimentées par la 5G-A avec la fréquence U6GHz

La 5G-A s'est étendue à plus de 300 villes dans le monde et est prête pour le prochain saut. Comme les ressources en bande C sont rares dans de nombreuses régions, la bande U6 GHz émerge comme la clé pour accroître la capacité du réseau - maintenant reconnue comme une bande de fréquences grand public pour les futures communications mobiles à la suite des discussions du WRC, et déjà soutenue par des puces d'appareils 5G-A matures et une infrastructure de l'industrie.

« L'ère intelligente s'accélère. Dans les cinq prochaines années, nous devons travailler ensemble pour répondre aux demandes des services d'IA par la commercialisation à grande échelle de la 5G-A », conclut Yang.

