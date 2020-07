Yaletown a mené un financement de 20 millions $ américains dans GoSecure pour accélérer sa croissance au Canada et aux États-Unis

MONTRÉAL, le 14 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Yaletown Partners est heureuse d'annoncer qu'elle a mené un financement de croissance de 20 millions $ américains dans GoSecure, un chef de file établi sur le marché en plein essor des services de détection et de réponses gérées (MDR). Les autres investisseurs de la série E comprennent la Banque de Montréal et les investisseurs actuels de GoSecure, SAP/NS2 et Razor's Edge. Ce nouveau financement va accélérer la croissance des solutions MDR au Canada et aux États-Unis, car de plus en plus d'entreprises sont à la recherche d'aide dans un monde de plus en plus mobile.

GoSecure est l'entreprise de services de détection et de réponses gérés la plus efficace et la plus digne de confiance en Amérique du Nord et la demande pour les services de MDR augmente rapidement. Les analystes du secteur prévoient que plus de 40 % des entreprises de taille moyenne adopteront les services de MDR dans les cinq prochaines années. GoSecure est à l'avant-garde de cette courbe de croissance et est bien placée pour tirer parti de cette demande croissante.

« GoSecure est dans une position formidable et la possibilité de les aider à atteindre le niveau supérieur était extrêmement attrayante », a déclaré Shyam Gupta, associé chez Yaletown Partners. « Nous suivons GoSecure depuis ses débuts à Montréal et sa progression a été remarquable. Avec les récentes acquisitions, la croissance de l'équipe de direction et la technologie de pointe du marché, elle a tous les éléments requis pour devenir le premier fournisseur de services de MDR, non seulement en Amérique du Nord, mais aussi dans le monde entier. »

Fondée à Montréal (Québec) en 2002, GoSecure compte aujourd'hui plus de 200 employé(e)s et ses sièges sociaux nationaux sont situés à Montréal et à San Diego. La croissance s'accélérait déjà avant la pandémie de COVID-19 et, plus tôt cette année, GoSecure a annoncé son intention de doubler le nombre d'experts en cybersécurité de son équipe montréalaise au cours des trois prochaines années.

« Yaletown se concentre sur les investissements dans l'industrie intelligente et les tendances à long terme que nous avons identifiées dans le passé sont non seulement devenues réalité, mais sont maintenant des besoins immédiats en raison de la pandémie. La transformation numérique des industries traditionnelles au moyen des données et de la technologie s'accélère et plusieurs entreprises de notre portefeuille sont à la tête de cette transformation dans différents secteurs. L'adoption de la numérisation à l'échelle organisationnelle pour atteindre un seuil critique et la cybersécurité sont des fondements essentiels, car elles protègent les actifs de l'entreprise dans un environnement dynamique », a pour sa part déclaré Salil Munjal, associé directeur de Yaletown Partners.

À propos de Yaletown Partners

Yaletown Partners est un important investisseur canadien qui se consacre à combler le manque de capital des entreprises en démarrage en mettant l'accent sur les possibilités de l'industrie intelligente. Nous investissons dans des entreprises à forte croissance qui accroissent la durabilité et la productivité pour les clients industriels et les entreprises. Nos investissements permettent aux données et aux technologies de transformer numériquement les industries traditionnelles, de stimuler l'innovation, de créer de l'efficacité opérationnelle et de réduire les effets des changements climatiques. En 2017, Yaletown s'est vu décerner le prix de la Transaction de l'année par la CVCA pour ses investissements dans BitStew, la plus importante sortie d'une entreprise financée par du capital de risque au Canada en 2016. Soutenue par des investisseurs institutionnels de premier ordre, notamment des fonds de pension, et un réseau d'entrepreneurs technologiques à succès, Yaletown possède des bureaux à Vancouver, Calgary, Toronto et Montréal. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.yaletown.com.

À propos de GoSecure

GoSecure est reconnue comme étant une leader et innovatrice en matière de solutions de cybersécurité. L'entreprise est la première et la seule à intégrer la détection des menaces au niveau des terminaux, des réseaux et des messages électroniques dans un seul service de détection et réponse gérées. La plateforme de détection et réponse de GoSecure offre une détection, une prévention et une réponse prédictive multivectorielle en appliquant une combinaison unique d'analyse basée sur le comportement, d'analyse de la mémoire, d'apprentissage automatique et de techniques fondées pour contrer les menaces les plus avancées. Nos services de détection et réponse gérées sont régis par des accords de niveau de service (SLA) agressifs pour une réponse rapide et des services d'atténuation active qui interviennent directement sur le réseau et les terminaux des clients. Combinées, ces capacités fournissent la réponse la plus efficace à la sophistication croissante des logiciels malveillants en constante évolution et des individus mal intentionnés ciblant personnes, processus et systèmes. En mettant l'accent sur le développement de l'innovation, la qualité, l'intégrité et le respect, GoSecure est devenue le fournisseur de confiance de produits et de services de cybersécurité pour les organisations de toutes tailles, dans tous les secteurs d'activité, et ce, dans le monde entier.

SOURCE Yaletown Partners

Renseignements: Martine Robert, 514 212-7812, [email protected]