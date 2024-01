Yadea réitère son engagement à l'égard d'un mode de transport écologique au CES 2024

LAS VEGAS, le 8 janv. 2024 /CNW/ - Yadea (01585.HK), une entreprise technologique mondiale pionnière spécialisée dans la mobilité électrique à deux roues, a dévoilé ses dernières innovations en matière de transport personnel ainsi que son portefeuille de produits complet au CES 2024. Avec ses percées dans le domaine de la technologie des batteries, Yadea illustre son engagement à créer un mode de vie durable en matière de déplacements grâce à une technologie avancée centrée sur l'utilisateur.

Nouveaux produits dévoilés au CES 2024

« Nos plus récentes innovations offrent de nouvelles façons des plus intéressantes pour se rendre au travail, au parc ou pour rendre visite à des êtres chers, a déclaré Vicky Yang, directrice générale de la Division de micromobilité de Yadea. Les voyageurs sont aux prises avec des conditions de navettage de plus en plus difficiles, et c'est pourquoi nous sommes fiers de présenter au CES 2024 Yadea Artist, la trottinette électrique Yadea EliteMax et le vélo électrique Yadea Cocoa pour aider les navetteurs à contourner les embouteillages de la ville. Grâce à la fiabilité, la performance et le confort typiques de Yadea, nos nouvelles solutions tracent de nouvelles voies pour une mobilité urbaine respectueuse de l'environnement. »

Les nouveaux produits combinent avec justesse la performance et la conception pour simplifier les déplacements modernes en ville. Yadea Artist est doté d'une stabilité et d'une portabilité exceptionnelles, d'un système d'amortissement en porte-à-faux double avant et arrière et d'un poids d'à peine 18,6 kg. Entre-temps, Yadea Cocoa offre une intelligence numérique avancée et un système pratique de support ouvert, équipé d'un tableau de bord intelligent de 5,5 pouces qui affiche en temps réel des données telles que les calories brûlées, les émissions de carbone et d'autres paramètres clés de performance du vélo. Yadea Cocoa est également équipé d'un ensemble d'engrenages Shimano haut de gamme et de points de montage pour les accessoires, tels que des porte-bébés, afin d'augmenter sa capacité de transport.

Percées technologiques dans le domaine des batteries

Au-delà de la nouvelle version, Yadea présente ses produits clés, soit les motocyclettes électriques, les scooters électriques, les vélos électriques et les trottinettes électriques, présentant une gamme holistique de solutions de mobilité électrique qui répondent aux différents besoins de déplacement. Dans le cadre de cette exposition technologique de classe mondiale, Yadea fait également la démonstration de sa technologie de batterie, offrant des solutions d'approvisionnement énergétique pour les déplacements écologiques.

Dans le domaine des véhicules électriques à deux roues, les utilisateurs privilégient les solutions de batterie optimales et rentables. La batterie au graphène TTFAR de Yadea offre une augmentation de capacité de 30 % par rapport aux batteries standard de même taille et une durée de vie supérieure à 1 000 cycles de charge, soit trois fois celle des batteries ordinaires. De plus, elle comprend des électrolytes antigel et un boîtier résistant à la température pour un rendement stable dans les climats de -20 °C à 55 °C (-4 °F à 131 °F). La batterie au graphène TTFAR de Yadea a été validée sur le marché mondial, avec des ventes mondiales dépassant 80 millions d'unités en septembre 2023. Yadea est également à l'avant-garde de l'accessibilité en matière de chargement. Par exemple, la motocyclette électrique KEMPER de Yadea atteint une charge de 80 % en seulement 10 minutes, ce qui correspond à la commodité des véhicules à essence.

