LAS VEGAS, 11 janvier 2024 /CNW/ -- Yadea, une entreprise technologique mondiale pionnière spécialisée dans la mobilité électronique à deux roues, a dévoilé ses produits Yadea Artist et Yadea Cocoa au CES 2024, démontrant son engagement à transformer le transport durable grâce à une technologie intelligente, une conception innovante et une mobilité électrique fiable.

Trottinette électrique Yadea Artist

Offrant une portabilité et une stabilité inégalées sur des routes accidentées, la trottinette électrique Yadea Artist est dotée d'un système d'amortissement en porte-à-faux double avant et arrière robuste et pèse seulement 18,6 kg (40,9 lb). Son cadre en alliage d'aluminium léger se plie en trois secondes pour être rangé à l'intérieur d'un cubicule de bureau ou d'un casier d'école.

Son poids léger ne signifie pas que cette trottinette Artist sacrifie la puissance ou les caractéristiques. Avec une vitesse maximale de 25 km/h (15,5 m/h), elle est fiable pour se rendre au travail, à l'école ou pour une promenade le long du trottoir. De plus, sa résistance à l'eau IPX5 assure un fonctionnement ininterrompu, beau temps mauvais temps.

Fidèle à son nom, la trottinette Yadea Artist arbore des couleurs vives ajoutant du plaisir aux déplacements. Les couleurs sont plus qu'une manifestation de personnalité, elles augmentent également la visibilité du cycliste.

Vélo électrique Yadea Cocoa

Le vélo électrique Cocoa polyvalent offre une performance intelligente et tous les éléments essentiels pour aider le passager dans ses déplacements quotidiens. Équipé d'un grand tableau de bord numérique intégré de 5,5 pouces, le vélo électrique Yadea Cocoa affiche en temps réel des données de chaque trajet, y compris les calories brûlées, les émissions de carbone économisées et d'autres paramètres de performances du vélo. Les cyclistes peuvent également consulter des rapports complets au moyen de l'application Yadea pour téléphone intelligent afin de se préparer leurs futurs déplacements et d'atteindre leurs objectifs de mise en forme.

De plus, le vélo électrique Yadea Cocoa est doté d'un système de transport ouvert intégré pour tenir les sacs à dos, les sacs à main ou le raccorder à une variété d'accessoires, comme un porte-bébé, afin d'augmenter sa capacité de transport de jusqu'à 50 kg (110 lb). Les autres points forts du vélo Yadea Cocoa, dont ses garde-boue, sa tige de selle réglable et ses lumières DEL, sont tous solidement fixés à son cadre robuste et élégant en alliage.

Que ce soit sur des routes plates ou des collines ondulées, le groupe d'engrenages Shimano à 7 vitesses et les freins à disque hydrauliques du vélo Yadea Cocoa offrent des commandes réactives et une expérience de pédalage lisse et tout en douceur. Capable de fonctionner en mode assisté ou entièrement automatique, sa batterie de grande capacité a une autonomie pouvant aller jusqu'à 96 km (60 miles) de sorte que le cycliste peut se concentrer sur la destination tout en profitant du voyage.

Ces produits respectent rigoureusement les normes de sécurité. Tous les produits de Yadea vendus aux États-Unis ont fait l'objet de tests de sécurité rigoureux et portent le certificat UL.

