LAS VEGAS, le 21 déc. 2022 /CNW/ -- Yadea , la plus importante marque de véhicules électriques à deux roues au monde, est heureuse d'annoncer son plan national de promotion chez les concessionnaires pour 2023. Dans le cadre de ses objectifs d'expansion mondiale, la division des vélos électriques de Yadea recrute des agents régionaux et des distributeurs aux États-Unis pour se joindre à l'équipe lors d'une rencontre avec les concessionnaires dans le cadre du prochain CES, qui aura lieu du 5 au 8 janvier, à Las Vegas.

Portée par sa mission qui consiste à « électrifier votre vie », Yadea a de solides antécédents et est bien placée pour poursuivre sa croissance et son expansion à l'échelle mondiale grâce à ses investissements en R-D et à l'acquisition d'une technologie motrice de base et au développement de produits matures. Ce sera la première fois, lors du CES, que la marque expose son portefeuille complet d'appareils de mobilité électrique haut de gamme, y compris des motocyclettes électriques comme la VFD Keeness qui, après cinq ans de R-D, a récemment été dévoilée au salon EICMA à Milan, ainsi que des trottinettes et vélos électriques. Dans le cadre du CES, Yadea présentera certains de ses meilleurs produits, dont l'Innovator, un vélo pliable électrique doté d'une technologie d'intelligence artificielle et d'une conception ergonomique, et le Trooper 01, un vélo électrique à double entraînement doté d'un cadre de type cavalier et qui peut passer d'un mode à l'autre, sans oublier une assistance électrique.

D'après les données obtenues par Leva, le marché américain traverse actuellement une période de croissance et de développement rapides, avec près de 790 000 vélos électriques importés en 2021 et un total de 600 000 vélos électriques vendus en 2020. Les ventes de vélos électriques ont augmenté de plus de 300 % au premier trimestre de 2022, et un total de 4 800 000 unités devraient être vendues d'ici 2025. Selon les données de MarketsandMarkets, la valeur totale du marché du vélo électrique a atteint 49,7 milliards de dollars américains en 2022, et l'on s'attend à ce que ce marché continue de croître rapidement à un taux de 10,2 % chaque année, pour atteindre une valeur de 80,6 milliards de dollars en 2027.

Le développement rapide du marché américain offre une excellente occasion de croissance, et Yadea croit que ses produits et sa technologie sont bien placés pour réussir. À l'avenir, Yadea lancera une série de campagnes et d'événements de marketing localisés visant à stimuler la croissance de la marque sur le marché américain. Yadea a beaucoup investi dans la R-D, ce qui lui a permis d'acquérir une technologie motrice de base et de développer des produits matures. La marque a vendu ses produits à plus de 60 millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays et régions, et dispose d'un réseau de plus de 40 000 détaillants dans le monde. À l'échelle nationale, aux États-Unis, Yadea a l'intention de distribuer des produits de grande qualité, y compris le Camper, le Trooper 01, le Urban Rider et l'Innovator, par divers canaux, y compris des magasins de détail, des ventes en ligne et des expositions comme le CES, Sea Otter, EUROBIKE et EICMA. Yadea prévoit d'ouvrir un magasin phare à San Francisco et un magasin phare avec toute sa gamme à Los Angeles, ainsi que 100 magasins de marques intégrées, au premier semestre de 2023. L'entreprise prévoit également d'entrer dans les magasins de grande surface aux États-Unis, de lancer un site Web indépendant de vélos électriques en ligne, d'utiliser des plateformes d'externalisation ouverte comme INDIEGOGO et d'offrir des points de maintenance professionnels et des services porte-à-porte pour le soutien après-vente, avec un délai de réponse de 24 h, afin d'offrir aux consommateurs locaux une expérience de service à la clientèle exceptionnelle.

« Notre mission est de vous aider à ''électrifier votre vie'', et nous sommes déterminés à bâtir un avenir commun et durable pour l'humanité. Nous croyons que l'intérêt croissant pour les déplacements en vélo électrique créera un nouveau marché supplémentaire pour les véhicules à deux roues, et nous croyons au potentiel du marché américain. Chez Yadea, nous nous efforçons d'impressionner nos groupes de consommateurs avec une excellente expérience produit, notre technologie, et la qualité de notre service, a déclaré Zhou Chao, vice-président principal chez Yadea. Nous vous invitons au salon America Dealer Meeting 2023 et à la conférence de présentation des nouveaux produits de Yadea à Las Vegas en 2023. Nous serons ravis de vous accueillir! »

Joignez-vous à la marque pour explorer le thème « électrifier votre vie » et découvrir sa nouvelle gamme de véhicules électriques à deux roues. Il s'agit d'une occasion unique de réseauter avec des chefs de file de l'industrie et d'en apprendre davantage sur l'engagement de Yadea envers l'expansion mondiale et le transport durable.

Pour en savoir plus, envoyez un courriel à mailto:[email protected]. Un membre de l'équipe communiquera avec vous. Le moment est bien choisi pour nous rejoindre, car nous continuons à étendre nos activités à l'étranger et à façonner l'avenir du transport électrique à deux roues.

Yadea se consacre à offrir à ses clients une expérience de conduite unique, soutenue par une technologie de pointe et un service de qualité supérieure. L'entreprise met fortement l'accent sur le développement durable et s'engage dans sa mission qui consiste à « électrifier votre vie » et à bâtir un avenir meilleur pour l'humanité. Dans le cadre du CES, l'entreprise invite tous les partenaires d'affaires et utilisateurs potentiels à en apprendre davantage sur Yadea et son engagement à fournir d'excellents produits et services qui contribuent à un avenir plus durable.

