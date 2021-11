Yadea éblouit le salon EICMA 2021 avec ses derniers produits et sa nouvelle technologie

Yadea lance à son kiosque sa gamme complète de produits, notamment des motos, des cyclomoteurs, des bicyclettes et des trottinettes, tous électriques. Par ailleurs, la marque met en valeur ses dernières innovations, conçues pour rendre la conduite plus sécuritaire, plus agréable et plus respectueuse de l'environnement, comme la recharge sans fil, la recharge rapide et son service d'échange de batteries à l'aide de technologies développées par Gogoro Network.

« Nous sommes enchantés de voir le salon EICMA revenir en 2021 après l'annulation de l'édition 2020 en raison de la COVID-19. Chez Yadea, nous sommes ravis d'exposer notre gamme complète de produits, y compris nos produits et technologies les plus récents, lors de l'événement le plus influent de l'industrie », a déclaré Aska Zeng, directrice générale de Yadea.

La vedette du spectacle est le nouveau véhicule électrique à deux roues Y1S de Yadea, lancé plus tôt ce mois-ci. Pensée spécifiquement pour les entreprises, la conception adaptable du Y1S répond aux besoins d'une multitude d'applications commerciales. Le premier lot de Y1S sera bientôt offert en Italie, distribué par le groupe Padana Sviluppo, le partenaire italien de Yadea.

Le cyclomoteur électrique intelligent comprend une foule de fonctions qui améliorent la commodité, allant de deux batteries pouvant être chargées directement ou détachées pour leur chargement à son système intelligent de gestion des batteries offrant plus de sécurité et de durabilité.

De plus, Yadea présente sa gamme de produits phares, dont le G5, qui offre tant une conception et des couleurs raffinées qu'un système de performance de premier plan; le C1S, dont l'apparence a remporté un prix Red Dot; ses vélos électriques qui sont destinés au transport récréatif, dont le YS500 équipé d'un moteur intermédiaire; ses trottinettes électriques pour le transport urbain à courte distance mettant en vedette la KS5, lancée en Amérique du Nord sur Amazon en avril, et la KS3 à venir; ainsi que d'autres produits à la fine pointe de la technologie pouvant répondre aux nombreuses demandes de transport des nouveaux consommateurs de mobilité électronique dans le monde entier.

En tant qu'entreprise fière de sa maîtrise technique de la R. et D., les dernières technologies de véhicules électriques à deux roues de Yadea font également des vagues lors de l'événement. Son nouveau dispositif de chargement sans fil permet de recharger les cyclomoteurs électriques avec commodité, sans contact. La technologie de recharge ultrarapide de Yadea est un autre point fort : en exploitant des technologies de qualité automobile, les véhicules électriques à deux roues peuvent être chargés jusqu'à 80 % en seulement 20 minutes.

Le service d'échange de batteries de Yadea est également sous les feux de la rampe. La technologie mise au point par Gogoro Network permet aux conducteurs de recharger leurs batteries en quelques secondes et de voyager plus loin à chaque trajet.

« La réception de nos produits et technologies au salon EICMA 2021 soutient l'accent mis par Yadea sur l'offre de plusieurs types de produits et de solutions de pointe, ainsi que les efforts continus de Yadea pour améliorer ses capacités de R. et D., dans le but ultime d'offrir aux utilisateurs une expérience de conduite raffinée. Notre stratégie d'internationalisation de la marque est bien amorcée, et n'en est qu'à ses débuts. À l'avenir, nous élargirons davantage notre portée en aidant plus de gens à adopter la pensée "Électrifiez votre vie" et en suscitant un élan vers des solutions de déplacement plus vertes », a déclaré Mme Zeng.

Yadea est un chef de file mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, notamment des motos, des cyclomoteurs, des bicyclettes et des trottinettes, tous électriques. À ce jour, Yadea a vendu ses produits à 50 millions d'utilisateurs dans plus de 80 pays et dispose d'un réseau de plus de 35 000 détaillants dans le monde.

