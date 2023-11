MILAN, 7 novembre 2023 /CNW/ -- Avec une présence indéfectible aux six dernières éditions de l'EICMA, Yadea a cette année encore démontré son engagement inébranlable à tenir ses promesses et à favoriser l'innovation. Cette année, les projecteurs sont braqués sur le KEMPER de Yadea, une motocyclette électrique qui incarne l'approche centrée sur l'utilisateur de Yadea et sa mission d'offrir aux utilisateurs du monde entier des expériences de déplacement libératrices, pratiques et durables. Avec le KEMPER, Yadea introduit des fonctionnalités avancées, en particulier dans le domaine de la recharge rapide.

Recharge rapide en 10 minutes à courant continu

Équipé d'une batterie au lithium-fer-phosphate de 320 V et 20 Ah, le KEMPER peut être chargé aussi rapidement qu'un véhicule à essence. En utilisant une charge en courant continu ultrarapide, le KEMPER peut atteindre une capacité de batterie de 80 % en seulement 10 minutes. Il prend en charge les connecteurs de charge de véhicules électriques (VE) de type 2 et le système de recharge combiné 2 (CCS Combo 2), éliminant ainsi l'anxiété liée à la recharge.

Vitesse maximale de 160 km/h et accélération de 0 à 100 km/h en 4,9 s

Doté d'une puissance électrique sans pareille, le KEMPER offre des capacités de haute performance. Il est équipé d'un moteur d'entraînement intermédiaire de 40 kW et d'un contrôleur IGBT, dont l'efficacité peut atteindre jusqu'à 98 %. Cette combinaison permet au KEMPER de Yadea d'atteindre un couple de serrage maximal de 570 Nm, passant de 0 à 100 km/h en seulement 4,9 secondes, surpassant ainsi les performances des motocyclettes à carburant de 800 cc. De plus, le modèle affiche une vitesse maximale impressionnante de 160 km/h.

Expérience intelligente

L'assistant intelligent de Yadea, comprenant l'application Yadea, un tableau de bord intelligent TFT de 7 pouces et une caméra de tableau de bord 1080 P, garantit une expérience intelligente complète. L'application offre un déverrouillage intelligent, un contrôle intelligent, un suivi GPS, une surveillance de sécurité et des mesures antivol. Le tableau de bord gère l'état de la batterie, du contrôleur, de la pression et de la température des pneus et du diagnostic des véhicules. La caméra du tableau de bord assure la stabilisation des enregistrements et, en cas de collision, elle enregistre automatiquement les images avant et après l'impact.

Manipulation précise et stabilité

Le KEMPER assure un contrôle exceptionnel avec le système ABS + ADC double Bosch pour une manipulation précise. Les compas Brembo à haute performance de renommée internationale offrent un freinage avancé, tandis que l'absorption de chocs à haute performance de KYB offre une suspension stable, assurant une conduite fluide et durable. Cette combinaison garantit la stabilité, la sécurité et la confiance des passagers, même pendant les déplacements à grande vitesse et le freinage d'urgence.

En tant que numéro un mondial des ventes annuelles de véhicules électriques à deux roues, Yadea poursuit son engagement à innover dans le domaine des technologies vertes et à faire progresser l'industrie. En fabriquant des produits haut de gamme, Yadea favorise un mode de vie plus écologique. Le KEMPER de Yadea incarne cet engagement avec sa charge rapide, ses performances exceptionnelles, son contrôle intelligent et sa stabilité exceptionnelle, offrant aux passagers une expérience de motocyclette électrique inégalée.

