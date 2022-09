Yadea communique ses résultats financiers du premier semestre de 2022 : Les produits totaux se sont élevés à 14,051 milliards de RMB

HONG KONG, 2 septembre 2022 /CNW/ - Yadea Group Holdings (01585:HK), un acteur de premier plan dans l'industrie du scooter électrique, a publié le 26 août ses résultats du premier semestre de 2022. Le produit du Groupe a progressé de 13,5 % en glissement annuel pour atteindre 14,051 milliards de yuans (2,04 milliards de dollars américains). Le résultat net attribuable à la société mère a également augmenté de 52,6 % en glissement annuel pour atteindre 900 millions de yuans (130 millions de dollars américains), Yadea ayant conservé sa solide position de leader du secteur.

La société attribue cette croissance à ses investissements continus dans la R-D qui est à l'origine de changements industriels grâce à des percées scientifiques et technologiques. Les investissements de R-D de Yadea au premier semestre de 2022 ont augmenté de 49 % en glissement annuel. Le géant du scooter exploite actuellement deux laboratoires du Service national d'accréditation de la Chine, six centres de R-D et un centre national de conception industrielle, qui comptent actuellement plus de 1 000 employés en R-D et ont à leur actif plus de 1 350 brevets enregistrés à ce jour.

Parmi les principales percées scientifiques et technologiques de l'entreprise, mentionnons la première batterie au graphène TTFAR de Yadea. Avec 36 brevets de base, la batterie en est à sa quatrième génération après une itération rapide. Le chiffre d'affaires cumulé correspondant a dépassé 45 millions d'unités.

La batterie TTFAR au lithium en fibre de carbone 2.0, une première dans l'industrie, qui est aussi la batterie au lithium à plus grande capacité depuis l'introduction de nouvelles normes nationales pour les batteries, constitue une autre sérieuse avancée technologique. Les ventes de produits au graphène et au lithium de Yadea pour les modèles de voitures et d'autres nouvelles technologies énergétiques ont augmenté considérablement pour représenter 55 % du chiffre d'affaires total.

Les produits de Yadea sont maintenant offerts dans 100 pays et régions du monde. Au premier semestre, le volume des exportations des véhicules électriques de la société a augmenté de 104 % en glissement annuel, confirmant sa position de première marque mondiale de deux-roues électriques. La société poursuit son expansion à l'échelle internationale en réponse à la demande en produits provenant de l'étranger et en juin, elle a lancé sa gamme complète de produits en Espagne. La société exploite quelque 12 000 emplacements dans le monde et a vendu des produits à 60 millions d'utilisateurs. Elle continuera d'accélérer sa stratégie de mondialisation en établissant des centres de R-D, des usines et des réseaux de distribution à l'étranger tout en envisageant des fusions et des acquisitions.

Yadea a grandement bénéficié de sa structure de produits optimisée et élargie au premier semestre de 2022, en tirant parti de la technologie de pointe pour créer des produits haut de gamme différenciés. Yadea est demeurée fermement engagée à l'égard d'une technologie de pointe centrée sur l'utilisateur dans un contexte d'incertitude et de fluctuations économiques mondiales. Les formidables capacités de Yadea en matière de prouesses technologiques et de solidité des produits aideront la marque à maintenir une croissance de grande qualité à l'avenir.

SOURCE Yadea

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Équipe pour les médias de YADEA, téléphone : 0510-88100267, courriel : [email protected]