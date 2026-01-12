SHENZHEN, Chine, 12 janvier 2026 /CNW/ - Yaber, une marque de technologie pour la maison mondialement reconnue, a annoncé aujourd'hui son expansion dans la catégorie du nettoyage intelligent. Dans le cadre de sa stratégie globale de développement de la marque, Yaber continue de faire évoluer son portefeuille multi-catégories sous une architecture de marque unifiée, qui regroupe sa gamme de produits de divertissement bien établie, Yaber Projector, ainsi que sa nouvelle gamme d'appareils ménagers, Yaber Home.

L'entreprise a révélé son intention de lancer sa première gamme de produits de nettoyage intelligents sous la marque Yaber Home au premier trimestre 2026, introduisant deux aspirateurs sans fil et marquant une étape clé dans l'expansion de Yaber dans divers usages de la maison connectée au-delà du divertissement à domicile.

La prochaine gamme comprendra l'aspirateur portatif sans fil d'entrée de gamme L10 et l'aspirateur sans fil haut de gamme P20. Avec un positionnement clairement différencié, les deux modèles sont conçus pour répondre à un large éventail de besoins en matière de nettoyage domestique - de l'entretien quotidien léger à l'utilisation familiale fréquente - reflétant l'orientation stratégique de Yaber dans les environnements du quotidien.

Selon Yaber, le L10 met l'accent sur la légèreté et la facilité d'utilisation, ciblant les nouveaux utilisateurs d'aspirateurs sans fil et les consommateurs à la recherche d'une solution de nettoyage simple et fiable. Positionné pour offrir un excellent rapport valeur-prix, le P20 allie performances, autonomie et fonctionnalités pratiques pour répondre aux besoins des familles soucieuses d'efficacité et d'accessibilité. Ensemble, ces deux produits constituent la base de la gamme de produits de nettoyage intelligents Yaber Home.

Depuis sa création, Yaber a acquis une forte notoriété mondiale grâce à Yaber Projector, proposant des projecteurs de divertissement économiques et fiables aux utilisateurs dans plus de 120 pays et régions du monde. Forte de son expertise en matière de conception de produits, d'intégration technologique et de développement centré sur l'utilisateur, Yaber étend désormais ses capacités aux catégories d'appareils ménagers à usage courant par le biais de Yaber Home, en mettant l'accent sur l'innovation pratique et la facilité d'utilisation au quotidien.

Yaber a déclaré que le lancement de sa gamme de produits de nettoyage intelligents représente une étape importante dans la croissance à long terme de la marque. À l'avenir, l'entreprise prévoit de continuer à développer Yaber Projector et Yaber Home autour des principaux usages à la maison, accélérant ainsi son évolution vers une marque de vie intelligente couvrant plusieurs catégories de produits et d'usages.

À propos de Yaber

Créé en 2018, Yaber est un pionnier des projecteurs de divertissement et a depuis offert des expériences audiovisuelles immersives aux utilisateurs dans plus de 120 pays et régions du monde. Dans le cadre de sa structure de marque unifiée, Yaber opère dans plusieurs catégories de produits, notamment Yaber Projector pour le divertissement à domicile et Yaber Home pour les appareils ménagers intelligents. Engagé dans l'innovation, la performance et la conception centrée sur l'utilisateur, Yaber a reçu de nombreuses récompenses internationales, notamment le Red Dot Award, l'IDEA Award, le VGP Award et le CES Innovation Award. Aujourd'hui, Yaber continue d'étendre son écosystème de produits pour améliorer la vie quotidienne grâce à la technologie intelligente.

