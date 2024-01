SHENZHEN, Chine, le 5 janv. 2024 /CNW/ - Yaber est une marque de projecteurs de divertissement pour la maison de premier plan ayant une présence mondiale dont la mission est d'offrir un divertissement de qualité cinématographique partout dans le monde. Yaber dévoilera ses plus récentes innovations qui feront une différence dans l'industrie du divertissement à domicile lors des salons Pepcom et CES :

Le K300 : Un projecteur laser à très courte distance novateur.

Il est doté d'une technologie à très courte distance et d'une configuration à triple laser, projetant jusqu'à 150 po d'images époustouflantes sur une courte distance.

Il a également remporté le prix d'innovation au CES et le prix des médias au salon IFA.

Lauréats du prix d'innovation (ces.tech)

Le K3 : L'ultime système de divertissement pour la maison.

Comprend une luminosité très élevée de 1600 lumens ANSI, 2 haut-parleurs JBL de 15 W, une clé électronique intégrée au téléviseur et plus de 7 000 applications.

Il offre une expérience audiovisuelle riche et immersive adaptée à toute occasion.

Le T2s : Le cinéma pratique avec batterie intégrée.

Batterie intégrée pour plus de 2 heures d'utilisation, luminosité de 500 lumens ANSI et conception compacte.

Permet aux utilisateurs de profiter d'un grand écran plus lumineux, n'importe où.

Chaque année, l'équipe de recherche et développement de Yaber investit 10 % de son chiffre d'affaires dans l'innovation et la conception de produits. Par conséquent, l'entreprise offre une variété de projecteurs qui répondent à des besoins et des goûts différents, de l'expérience de cinéma maison de premier plan aux séries de qualité cinématographique qui ont reçu l'attention des médias et des influenceurs. Yaber travaille avec plus de 500 médias prestigieux comme BGR, PCMag, ZDNet, Yahoo, etc. L'entreprise a également suscité beaucoup d'intérêt sur YouTube et TikTok, ce qui lui a permis d'obtenir une grande visibilité allant jusqu'à 100 millions de personnes.

Les projecteurs de Yaber ont la cote dans plus de 120 pays et régions. Yaber remporte un grand succès en tant que première marque sur Amazon Global et travaille avec plus de 2 000 détaillants hors ligne partenaires, comme Best Buy, Target, Sharaf DG, TEKNOSA, etc. En 2023, Yaber a réalisé une percée sur le plan des ventes et de la satisfaction des utilisateurs.

