- Le total des revenus a augmenté de plus de 43 %

- Les revenus du programme de logiciel-service ont augmenté de 63 %

- Les revenus annuels récurrents dépassaient les 9,2 M$ US en fin de trimestre

- La marge du BAIIA s'est établie à 13,8 %

VANCOUVER (C.-B.) et PRINCETON (N.-J.), 24 nov. 2021 /CNW/ - Xybion Digital Inc. (XYBN:TSXV) (« Xybion » ou la « Société »), une entreprise mondiale de logiciel-service avec peu de codage, qui permet la transformation numérique dans des industries hautement réglementées comme le secteur des sciences de la vie, a communiqué aujourd'hui ses résultats financiers du deuxième trimestre 2022 pour le trimestre clos le 30 septembre 2021. Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en dollars américains. Veuillez consulter le rapport de gestion et les états financiers affichés sur SEDAR (www.sedar.com) pour obtenir des renseignements sur les mesures non conformes aux IFRS et les facteurs de risque.

« En période d'après-COVID, les entreprises du secteur des sciences de la vie sont prêtes à amorcer la transformation de leurs processus critiques au numérique. Notre plateforme de logiciel-service avec peu de codage aide nos clients à réaliser rapidement cette transformation, de manière efficace et à peu de frais pour leurs laboratoires, leurs données et leurs flux de travail liés à la santé et à la sécurité des employés », a déclaré Pradip K. Banerjee, président et directeur général de Xybion. « La solide performance dans l'ensemble de nos indicateurs de rendement clés au deuxième trimestre témoigne de la demande croissante pour nos solutions sur le marché. »

Sommaire des résultats consolidés du deuxième trimestre et en cumul annuel pour l'exercice 2022

IFRS

T2 2022 Variation en % T2 2021



Cumul annuel 2022 Variation en % Cumul annuel 2021 Total des revenus

4 452 247 43,8 % 3 096 089



8 166 061 30,2 % 6 272 393 Marge brute

3 050 347 60,6 % 1 899 145



5 478 700 44,3 % 3 797 289 % de la marge brute

68,5 %

61,3 %



67,1 %

60,5 % Total des charges

3 884 196 32,9 % 2 921 603



7 203 046 23,3 % 5 844 154 Bénéfice d'exploitation

568 051 225,6 % 174 486



963 015 124,9 % 428 239 Bénéfice net

345 870 186,6 % 120 692



606 185 103,4 % 297 999 Résultat par action

0,002

0,001



0,004

0,002 Mesures non conformes aux IFRS (BAIIA)

















Amortissement

115 387 -0,8 % 116 268



229 829 3,1 % 222 827 Paiements fondés sur des actions

9 981 11,1 % 8 986



19 962 77,9 % 11 222 Intérêts débiteurs (créditeurs)

5 365 -293,1 % (2 779)



9 091 5511,7 % 162 Impôts

139 357 208,7 % 45 146



221 231 82,6 % 121 135 BAIIA

615 960 113,6 % 288 313



1 086 298 66,3 % 653 345 Marge du BAIIA (%)

13,8 %

9,3 %



13,3 %

10,4 %

Faits saillants financiers du trimestre :

Les revenus totaux ont augmenté de 43,8 % pour s'établir à 4,5 millions de dollars au deuxième trimestre de l'exercice 2022, comparativement à 3,1 millions de dollars déclarés au deuxième trimestre de l'exercice 2021. L'augmentation des revenus totaux est attribuable à la croissance des revenus récurrents, et en particulier, la croissance des revenus des abonnements au logiciel-service.

Les revenus récurrents au logiciel-service (abonnements aux logiciels et maintenance) ont augmenté de 23,4 % ou 428 217 $ pour s'établir à 2,3 millions de dollars, comparativement à 1,8 million de dollars au deuxième trimestre de l'exercice 2021.

Au deuxième trimestre de 2022, les revenus tirés des abonnements au logiciel-service et à des logiciels ont augmenté de 62,9 % ou de 390 350 $ pour s'établir à 1,0 million de dollars, comparativement à 0,6 million de dollars au deuxième trimestre de 2021.

Les revenus récurrents annuels des logiciels ont atteint 9,2 millions de dollars, au 30 septembre 2021, soit une augmentation de 21,8 % comparativement à 7,6 millions de dollars au 30 septembre 2020.

Pour le deuxième trimestre de 2022, le bénéfice brut s'est élevé à 3,1 millions de dollars, soit une augmentation de 60,6 % ou 1,2 million de dollars comparativement à 1,9 million de dollars au deuxième trimestre de 2021. La marge brute s'est établie à 68,5 % du revenu au deuxième trimestre 2022, comparativement à 61,3 % au deuxième trimestre de 2021. La hausse de la marge brute est directement liée à l'augmentation de la marge sur les licences d'abonnements au cours du trimestre.

Le bénéfice net s'est élevé à 345 871 $ au deuxième trimestre 2022, comparativement à un bénéfice net de 120 692 $ au deuxième trimestre 2021. Le bénéfice net a augmenté, car les revenus ont augmenté plus rapidement que tous les frais et charges, en comparaison au trimestre précédent.

Faits saillants financiers depuis le début de l'exercice :

Le total des revenus pour la période de six mois close le 30 septembre 2021 a atteint 8,2 millions de dollars, soit une augmentation de 1,9 million de dollars ou 30,2 % par rapport à la période de six mois close le 30 septembre 2020.

Les revenus récurrents des logiciels pour la période de six mois close le 30 septembre 2021 ont augmenté de 29,3 % ou 1,0 million de dollars pour s'établir à 4,5 millions de dollars, comparativement à 3,5 millions de dollars pour la période de six mois close le 30 septembre 2020.

Les revenus tirés des abonnements au logiciel-service et à des logiciels pour la période de six mois close le 30 septembre 2021 ont augmenté de 81 % pour s'établir à 2,0 millions de dollars par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Le bénéfice brut pour la période de six mois close le 30 septembre 2021 a augmenté de 67,1 %, ou 1,7 million de dollars par rapport à la période des six premiers mois de l'exercice précédent.

Le bénéfice net pour les périodes de six mois closes le 30 septembre 2021 et 2020 était respectivement de 606 185 $ et de 297 999 $.

Faits saillants opérationnels du trimestre

La Société a annoncé qu'elle avait ajouté 2,2 millions de dollars en réservations contractuelles supplémentaires au cours du trimestre en octroyant des licences pour divers modules de logiciel-service à cinq clients. Quand ces modules seront déployés, ces contrats devraient ajouter environ 1,0 million de dollars en revenus annuels récurrents supplémentaires.

En août, la Société a lancé COVAPP, une solution logicielle conçue pour répondre aux besoins des laboratoires d'analyse des tests de COVID-19 croulant sous le volume élevé de demandes liées à la propagation mondiale des variants de la COVID-19. À partir de l'enregistrement du patient jusqu'à la production du rapport, la solution a été conçue pour optimiser le rendement, la capacité d'analyse des tests de dépistage, la conformité et l'évolutivité. Xybion a conclu des contrats pour la solution pendant le trimestre.

Après la fin du trimestre, le 15 novembre 2021, Xybion Corporation a terminé la fusion avec Gravitas One Capital Corporation (« Gravitas One ») dans le cadre de la clôture de la transaction admissible avec Gravitas One. En outre, le 15 novembre 2021, la Société a conclu son placement privé de reçus de souscription, représentant un produit brut d'environ 1,66 million de dollars. Le 18 novembre 2021, les actions de Xybion Digital Inc. (anciennement Gravitas One) ont commencé à se négocier à la Bourse de croissance TSX sous le symbole commercial XYBN.

Conférence téléphonique

La Société tiendra une conférence téléphonique pour parler de ces résultats. Voici les détails :

Conférence téléphonique

Date : 23 novembre 2021

Heure : 8 h 30 (HE)

Numéro sans frais (Canada/États-Unis) : 1 800 319-4610

Numéro payant (international) : +1 604 638-5340

Une transcription de la conférence sera publiée sur le site Web de l'entreprise à l'adresse www.xybion.com dans les 72 heures suivant la conférence.

À propos de Xybion Digital Inc.

Xybion est une société de logiciel-service mondiale qui aide les entreprises des sciences de la vie à accélérer le développement de nouveaux médicaments pour qu'ils soient approuvés et puissent ainsi sauver des vies et assurer la sécurité des employés. Nous numérisons tout ce qui concerne la recherche et le développement de médicaments, les essais en laboratoire, les approbations réglementaires et la fabrication de produits pharmaceutiques sur une seule plateforme infonuagique unifiée qui est rentable, prête à être déployée et facile à utiliser. Xybion compte plus de 160 clients qui utilisent ses logiciels avec peu de codage pour réduire les délais, les risques opérationnels ainsi que les dépenses, améliorer la conformité et accroître les capacités, tout en assurant la sécurité des employés.

Mesures financières non conformes aux IFRS

BAIIA, BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajustée

Le BAIIA, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajustée ne sont pas des mesures financières conformes aux IFRS. Le BAIIA est défini comme le bénéfice net ou la perte nette avant les charges financières nettes, les charges d'amortissement et les charges d'impôt sur le revenu. Le BAIIA ajusté est défini comme le bénéfice net ou la perte nette avant impôt sur le revenu, les charges financières nettes, l'amortissement, l'exonération de remboursement du Paycheck Protection Program (PPP), les frais de l'opération de prise de contrôle inversée non récurrents et la rémunération fondée sur les actions. La marge du BAIIA ajustée est également définie comme le pourcentage du BAIIA ajusté par rapport aux revenus. Étant donné que la Société capitalise ses contrats de location simple comme actifs au titre du droit d'utilisation, le montant d'amortissement lié à ces actifs au titre du droit d'utilisation n'a pas été réintégré aux résultats pour la détermination du BAIIA ajusté. Nous sommes d'avis que le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajustée sont des mesures utiles du rendement financier qui donnent une indication de la capacité de la Société à saisir les occasions de croissance de manière rentable et à financer ses activités courantes. Ces mesures financières ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et n'ont pas de définition normalisée aux termes des IFRS. Il est peu probable que les mesures non conformes aux IFRS présentées soient comparables à des mesures similaires présentées par d'autres entreprises. Les mesures non conformes aux IFRS sont plutôt fournies à titre de renseignement supplémentaires et en complément des états financiers et fournissent un meilleur aperçu de nos résultats d'exploitation du point de vue de la direction. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées isolément ou comme un substitut à l'analyse de notre information financière présentée en vertu des IFRS.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut renfermer des énoncés prospectifs (au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières), qui reflètent les attentes actuelles de la Société par rapport aux événements futurs. Les énoncés prospectifs sont identifiés par des mots comme « croire », « prévoir », « projeter », « s'attendre à », « avoir l'intention », « planifier », « sera », « pourrait », « estimer » et d'autres expressions semblables. Ces états financiers sont fondés sur les attentes, les estimations, les prévisions et les projections de la Société et comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant le succès futur des activités de la Société. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont fondés sur certaines hypothèses. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties au sujet du rendement futur et concernent des risques et des incertitudes difficiles à prévoir. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux présentés dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Veuillez consulter les facteurs de risque présentés dans la déclaration datée du 10 novembre 2021 et les documents d'information continue déposés par la Société sur SEDAR à www.sedar.com. Ces énoncés prospectifs sont présentés à la date du présent communiqué et, à moins que la loi ne l'exige, la Société n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

La TSXV et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la TSXV) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Médias : Joseph Kalina, [email protected], 609 512-5790

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1013664/Xybion_Logo.jpg

SOURCE Xybion Digital Inc.