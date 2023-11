XTrend devient le commanditaire Argent de Wish for the Stars, à Chypre, dans le but d'aider les enfants dans les régions où les ressources sont limitées

HONG KONG, le 23 nov. 2023 /CNW/ - XTrend participe activement à différentes activités d'intérêt public. En novembre 2023, l'entreprise est devenue le commanditaire Argent de Wish for the Stars, à Chypre. Conformément au principe directeur de « gestion qui met les gens au premier plan », elle accorde une grande importance aux responsabilités sociales et aux activités d'intérêt public. Cette commandite témoigne de son engagement à s'acquitter de ses responsabilités sociales.

XTrend a rempli son engagement et a commandité l'événement caritatif très attendu « Wish for the Stars - édition Eurovision », à Limassol, Chypre, afin de soutenir les enfants qui luttent contre le cancer. Les régions disposant de ressources limitées, tant dans les pays en développement que dans les pays développés, sont confrontées aux mêmes problèmes, comme des ressources limitées, des ressources éducatives inadéquates, le manque d'infrastructures et l'isolement de la région (remarque : une région où les ressources sont limitées désigne une région confrontée à une disparité des soins médicaux en raison de facteurs sociaux et économiques. En raison de cette inégalité, de nombreux enfants atteints de cancer dans ces régions ne peuvent pas être soumis à un test de dépistage efficace, ce qui les met en danger. Grâce à cet événement, XTrend souhaite offrir une aide supplémentaire à ces enfants, afin de leur faire sentir la chaleur et les soins de leurs sociétés.

À l'avenir, XTrend continuera de tirer parti de ses forces, de promouvoir la philanthropie et de développer de nouvelles façons de promouvoir les organismes de bienfaisance, offrant ainsi une aide supplémentaire aux gens dans le besoin. Tout en participant à différentes activités de bienfaisance, XTrend a utilisé sa commandite d'événements sportifs pour contribuer à bon nombre d'initiatives sportives à l'échelle locale et d'entreprises culturelles au sein des communautés mondiales, contribuant ainsi à créer de la valeur au sein de la société.

À propos de XTrend

XTrend est un fournisseur de services financiers autorisé à Chypre, qui est réglementé par la CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) sous le numéro de licence CySEC 303/16.

Les marques XTrend ont remporté 11 prix en 2023, dont les prix Best Zero Spread et Commission Forex Broker - Global. Plus de 5 000 utilisateurs ont écrit des avis concernant XTrend sur Trustpilot (une plateforme d'évaluation), avec une note globale de 4,8 sur 5. De plus, XTrend a renforcé davantage sa présence au sein de la communauté mondiale en étant le commanditaire régional de l'équipe nationale de soccer d'Argentine 2023/2024.

XTrend fournit plus de 400 instruments dans les secteurs des opérations de change, des marchandises, des indices et des actions. Elle offre des fonctions comme Watch Live qui diffuse en direct l'analyse du marché, ainsi que Starters School et Market News. Ces fonctions permettent aux novices et aux experts de trouver un investissement qui leur convient dans XTrend.

SOURCE XTrend Speed

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Nom de l'entreprise : Rynat Trading Ltd, courriel : su[email protected], pays : Chypre, site Web : www.thextrend.com