Une collaboration destinée à renforcer les capacités de paiement des importateurs/exportateurs en Europe et au Moyen-Orient

HONG KONG, 11 juin 2024 /CNW/ - XTransfer, la première plate-forme mondiale et numéro 1 chinois pour les paiements de commerce transfrontalier B2B, et Banking Circle, la banque de paiements novatrice axée sur la technologie, ont conclu un partenariat stratégique. Cette collaboration vise à réduire les coûts et les délais de traitement des paiements transfrontaliers pour les clients de XTransfer, en particulier pour les fournisseurs chinois qui ont des marchés importants en Europe et au Moyen-Orient.

XTransfer et Banking Circle s'engagent à minimiser les coûts associés aux paiements commerciaux mondiaux. XTransfer vise à offrir aux PME des solutions de paiement transfrontalier et de recouvrement de fonds sûres, conformes, rapides et rentables, améliorant ainsi la compétitivité mondiale et facilitant l'expansion internationale. Banking Circle a établi un réseau de compensation local complet pour les grandes devises et un moteur de change efficace qui prend en charge 24 devises, assurant des paiements rapides et à faible coût sans frais cachés.

Grâce à l'intégration de l'infrastructure de Banking Circle, XTransfer peut maintenant offrir à ses clients un plus large éventail d'options de paiement et de recouvrement de fonds à l'échelle locale. Les clients pourront recevoir des paiements non seulement dans des devises importantes comme le dollar américain, l'euro, la livre sterling et la couronne danoise, mais aussi dans six devises supplémentaires en Europe et au Moyen-Orient. Ce partenariat devrait se développer davantage, et l'on prévoit d'introduire encore plus d'options de change dans un proche avenir.

Ce développement est particulièrement avantageux pour les entreprises qui font affaire avec des fournisseurs chinois. Les acheteurs en Europe et au Moyen-Orient auront la commodité de payer les fournisseurs chinois dans un plus large éventail de devises locales.

Bill Deng, fondateur et chef de la direction de XTransfer, a commenté le partenariat : « Notre alliance avec Banking Circle représente une étape importante dans notre expansion sur les marchés européens et du Moyen-Orient. Non seulement ce partenariat accélère les ambitions mondiales de XTransfer, mais il promet également de révolutionner le paysage du commerce international pour les entreprises. Nous sommes impatients de voir le succès continu de cette collaboration. »

Laust Bertelsen, cofondateur et chef de la direction de Banking Circle, a ajouté : « Nous sommes ravis de soutenir la vision de XTransfer pour le commerce mondial. En tirant parti des comptes et des voies de paiement de Banking Circle, XTransfer peut simplifier le processus de paiement pour ses clients, ce qui réduit à la fois les coûts et les délais de transaction ».

À propos de XTransfer

XTransfer, la première plate-forme mondiale et numéro 1 chinois pour les paiements de commerce transfrontalier B2B, se consacre à fournir aux PME des solutions de paiement et de recouvrement de fonds sécuritaires, conformes, rapides, pratiques et à faible coût, réduisant de manière significative le coût de l'expansion mondiale et améliorant la compétitivité au niveau mondial. Fondée en 2017, l'entreprise a son siège social à Shanghai et a des succursales à Hong Kong, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Australie et à Singapour. XTransfer a obtenu des licences de paiement local dans la RAS de Hong Kong, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et en Australie. Avec plus de 450 000 entreprises clientes, XTransfer est devenue le numéro un de l'industrie en Chine.

En coopérant avec des banques et des institutions financières multinationales bien connues, XTransfer a mis en place un réseau mondial unifié de compensation multidevises et construit une infrastructure de contrôle des risques de blanchiment d'argent intelligente, automatisée, basée sur des données et sur Internet, axée sur les petites et moyennes entreprises. XTransfer utilise la technologie comme un pont entre les grandes institutions financières et les petites et moyennes entreprises du monde entier, ce qui permet aux PME de bénéficier du même niveau de services financiers transfrontaliers que les grandes multinationales.

XTransfer a terminé son financement de série D en septembre 2021 et a obtenu le statut de licorne. La Société possède une composition diversifiée d'investisseurs internationaux, dont D1 Capital Partners LP, Telstra Ventures, China Merchants Venture, eWTP Capital, Yunqi Capital, Gaorong Capital, 01VC, MindWorks et Lavender Hill Capital Partners.

Pour en savoir plus : https://www.xtransfer.com/

À propos de Banking Circle S.A.

Banking Circle S.A. est la banque de paiement de la nouvelle économie. En tant que banque titulaire d'une licence complète, sans anciens systèmes, Banking Circle permet aux entreprises de paiement et aux banques de toute envergure de saisir des occasions dans la nouvelle économie, rapidement et à faible coût.

Banking Circle S.A. est une banque correspondante moderne qui s'engage à construire un réseau de compensation local pour toutes les grandes devises, afin d'offrir des paiements rapides et à faible coût sans frais cachés pour le bénéficiaire. Elle offre une gamme de solutions bancaires uniques et primées, y compris des comptes bancaires multidevises et des IBAN virtuels, des connexions bancaires pour la compensation locale et les paiements transfrontaliers, le tout soutenu par la conformité et la sécurité de premier plan sur le marché.

Grâce à des solutions personnalisées, flexibles, évolutives et à l'épreuve de l'avenir, Banking Circle S.A. permet aux institutions financières d'aider leurs clients à effectuer des transactions transfrontalières d'une manière qui n'était pas possible auparavant.

Établie à Luxembourg, Banking Circle S.A. a des bureaux à Londres, Munich et Copenhague.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2435281/bc_n_xt.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2430945/XTransfer_logo.jpg

SOURCE XTransfer

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : XTransfer Limited, Maggie Ng, directrice des relations publiques, Tél. : +852 6287 2989, courriel : [email protected]