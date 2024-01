CAMBRIDGE, Massachusetts, 30 janvier 2024 /CNW/ - XtalPi Inc. (XtalPi), une plateforme de R-D novatrice de calibre mondial qui exploite la puissance de l'intelligence artificielle (IA), l'informatique basée sur la physique quantique et l'automatisation robotique pour faire progresser la découverte et l'évolution de traitements novateurs et de nouveaux matériaux, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de sa division de découverte de produits biologiques en tant que marque distincte, maintenant connue sous le nom d'Ailux Biologics (« Ailux »).

Le nom « Ailux » reflète la mission de l'équipe d'illuminer la découverte de produits biologiques grâce à l'IA. Lux, en latin, veut dire lumière et est également une unité de mesure standard pour l'éclairage. L'annonce comprend un nouveau site Web, ailux.xtalpi.com, une page LinkedIn affiliée et une chaîne YouTube officielle.

XtalPi a déjà fait ses preuves en établissant des partenariats avec de nombreuses entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques à l'échelle mondiale. Ce changement stratégique de marque souligne une étape importante dans la croissance rapide de la division et souligne l'engagement de XtalPi à offrir des solutions novatrices à ses partenaires dans les secteurs de la découverte de médicaments.

Le Dr Jian Ma, chef de la direction de XtalPi, a commenté le lancement d'Ailux : « Au cours des dernières années, les solutions de découverte de XtalPi ont produit des preuves solides concernant la puissance de l'IA dans la R-D en produits biologiques. L'équipe de produits biologiques de XtalPi a une approche avancée de l'apprentissage machine dans la découverte de médicaments, en particulier pour trouver les applications les plus pertinentes et transformationnelles de ces derniers. Il y a un grand potentiel dans la façon dont nos technologies peuvent faire progresser l'ensemble de l'écosystème de découverte des produits biologiques. »

Dans le cadre de la marque Ailux, l'équipe continuera de se concentrer sur la révolution de la découverte de médicaments biologiques grâce à une fusion d'algorithmes exclusifs d'IA et de méthodes de laboratoire humide qui ciblent les goulots d'étranglement les plus difficiles de l'industrie, conformément à la mission continue de XtalPi d'accélérer le processus de découverte de médicaments.

« Notre plateforme comprend une série de solutions spécialisées. Au fil des ans, grâce à des tests rigoureux, nous avons déterminé les domaines précis où l'IA a le plus d'impact sur la découverte de produits biologiques. Notre plateforme est entièrement validée afin que nos partenaires puissent bénéficier immédiatement des meilleures solutions d'IA que nous avons mises au point », a déclaré Alex Li, vice-président d'Antibody Discovery chez XtalPi et chef de l'équipe d'Ailux.

XtalPi invite les partenaires à apporter des cibles difficiles. L'équipe utilise l'intelligence artificielle pour interroger un plus grand nombre de touches potentielles, concevoir des anticorps principaux plus rapidement et évaluer la possibilité de développement à très haut débit. Parallèlement, des équipes d'experts en informatique et de scientifiques chevronnés travaillant dans des laboratoires humides développent et valident constamment de nouveaux algorithmes alimentés par l'IA pour aider les partenaires à rester à l'avant-garde de la découverte de produits biologiques.

À propos de XtalPi

XtalPi est une entreprise de technologie innovante alimentée par l'intelligence artificielle (IA) et la robotique. Fondée en 2015 sur le campus du MIT, XtalPi se consacre à la transformation intelligente et numérique des sciences de la vie et des nouvelles industries des matériaux. Grâce à la physique quantique, à l'intelligence artificielle, à l'informatique en nuage et à des groupes de postes de travail robotisés à grande échelle, XtalPi offre une gamme de solutions, de services et de produits technologiques pour accélérer et favoriser l'innovation pour les entreprises biopharmaceutiques et de nouveaux matériaux dans le monde entier.

Ailux Biologics by XtalPi est une plateforme de découverte et d'ingénierie des produits biologiques alimentée par l'IA. Fondée à la jonction des sciences de la vie et de l'intelligence artificielle, Ailux s'associe maintenant à des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques de premier plan pour faire progresser la R-D sur les produits biologiques.

