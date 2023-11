SINGAPOUR, le 17 nov. 2023 /CNW/ -- XREX , une institution financière dotée d'une chaîne de blocs spécialisée dans les paiements transfrontaliers sur les marchés émergents, a annoncé aujourd'hui que son entité de Singapour a obtenu une approbation de principe pour un permis Major Payment Institution (MPI) de l'Autorité monétaire de Singapour, la banque centrale et l'organisme de réglementation financière du pays.

XREX Singapour a reçu l’approbation de principe pour un permis Major Payment Institution de l’Autorité monétaire de Singapour. Photo de l’équipe de XREX à Singapour prise en décembre 2022. (De la deuxième gauche à la droite) : Christopher Chye (chef de la direction de XREX Singapour), Winston Hsiao (cofondateur et chef de la gestion des risques du Groupe XREX), Wayne Huang (cofondateur et chef de la direction du Groupe XREX) (De la deuxième droite à la droite) : Jason Lai (Responsable du service juridique de XREX Singapour), Nick Chang (Responsable de la conformité du Groupe XREX et de XREX Singapour)

L'Autorité monétaire de Singapour réglemente les fournisseurs de services de jetons de paiement numérique en vertu de la Loi de 2019 sur les services de paiement, qui exige qu'un fournisseur de services de jetons de paiement numérique exerce ses activités en vertu d'un permis MPI qui permet spécifiquement la prestation de services de jetons de paiement numérique.

Depuis l'établissement de ce régime de délivrance de permis en janvier 2020, des centaines de fournisseurs de services de jetons de paiement numérique ont présenté leurs demandes. Selon un rapport publié l'an dernier par The Straits Times, l'Autorité monétaire de Singapour a reçu plus de 580 demandes de permis de services de paiement. Moins de 20 permis de jetons de paiement numérique et approbations de principe ont été accordés à ce jour. Cette approbation de l'Autorité monétaire de Singapour permet à XREX de se joindre à un groupe approuvé d'échanges, d'émetteurs de cryptomonnaie stable et de nouvelles banques comme Coinbase, DBS Vickers, Circle, Paxos, Ripple et Revolut.

« L'approbation de l'Autorité monétaire de Singapour a pris des années à se concrétiser, et avec raison. Singapour veut attirer des acteurs responsables, et la réalité est que cela nécessite un examen minutieux. C'est une excellente nouvelle pour Singapour et pour l'ensemble de notre industrie », a déclaré Christopher Chye, chef de la direction de XREX Singapour. « XREX se réjouit à l'idée d'introduire des paiements intérieurs et transfrontaliers moins coûteux, plus sûrs et plus rapides pour Singapour et les entreprises des marchés émergents. »

Le permis MPI permettra à XREX Singapour d'étendre BitCheck, l'outil de paiement entiercé de XREX compatible avec la cryptomonnaie, afin de soutenir la monnaie fiduciaire, la cryptomonnaie stable et d'autres cryptomonnaies.

XREX Singapour servira de siège de l'Asie-Pacifique pour le groupe. XREX élargira son partenariat avec les grandes banques, les organismes de cartes de crédit et les institutions de paiement dans l'une des plus importantes plaques tournantes financières au monde et fera le pont entre le financement par chaîne de blocs et le financement traditionnel.

« Le Groupe XREX est le seul acteur d'actifs numériques au monde auquel les organismes de réglementation singapouriens et taïwanais ont simultanément accordé des approbations pour des services d'actifs virtuels. Cela témoigne de notre engagement inébranlable à respecter les normes de conformité réglementaires les plus élevées », a déclaré Wayne Huang , cofondateur et chef de la direction du Groupe XREX.

L'approbation de principe de XREX Singapour englobe un total de six services de paiement, à savoir :

i) Un service d'attribution de comptes;

ii) Un service de transfert de fonds à l'échelle locale;

iii) Un service de transfert de fonds transfrontalier;

iv) Un service d'acquisition de comptes de commerçants;

v) Un service d'émission de monnaie électronique;

vi) Un service de jetons de paiement numérique.

« Singapour dispose d'un cadre réglementaire progressif et robuste, offrant à nos utilisateurs la clarté et la confiance dont ils ont besoin pour accéder aux actifs numériques et utiliser des cryptomonnaies stables », a déclaré Nick Chang, responsable de la conformité du Groupe XREX et de XREX Singapour. Jason Lai, responsable du service juridique de XREX Singapour, a ajouté : « Nous sommes ravis de mettre à profit l'expertise de notre équipe pour naviguer dans les complexités des cadres juridiques transfrontaliers et des principes de common law. L'approbation de principe renforce notre engagement à l'égard de la conformité réglementaire et de la sécurité des utilisateurs. »

###

À propos de XREX

XREX Singapour est une institution financière réglementée par l'Autorité monétaire de Singapour qui tire parti de la technologie de la chaîne de blocs pour rendre les paiements transfrontaliers plus rapides, moins chers et plus sûrs pour les entreprises du monde entier. BitCheck, sa fonctionnalité de paiement entiercé, permet aux entreprises de passer avec souplesse d'une monnaie numérique, d'une cryptomonnaie stable ou d'une monnaie traditionnelle à l'autre, ce qui les fait entrer dans la nouvelle ère de la monnaie numérique. XREX Singapour se spécialise également dans la collaboration avec les entreprises des marchés émergents pour les aider à résoudre leurs problèmes d'accès aux liquidités en dollars US.

Filiale du Groupe XREX , XREX Singapour est inscrite auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des États-Unis en tant qu'entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2279480/XREX_Singapore.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2279481/XREX_team_at_MAS.jpg

SOURCE XREX Inc.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Yoyo Chih Wei Yu, [email protected]