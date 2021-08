Dirigé par CDIB Capital Group (TWSE : 2883), le consortium d'investisseurs mondiaux comprend des sociétés cotées en bourse, des grandes banques, des sociétés de capital-risque et des investisseurs de premier plan dans le domaine des technologies financières provenant des États-Unis, du Canada, d'Allemagne, d'Estonie, de Singapour, du Japon, de Hong Kong et de Taïwan. La forte participation de sociétés cotées en bourse souligne l'engagement de XREX à se conformer aux organismes de réglementation.

Parmi les autres investisseurs de cette ronde de financement préalable au cycle de financement d'actions de série A, mentionnons également SBI Investment (filiale de SBI Holdings, TYO: 8473), Global Founders Capital, ThreeD Capital (CSE: IDK), E.Sun Venture Capital (TWSE: 2884), Systex Corporation (TWSE: 6214), Metaplanet Holdings, AppWorks, Black Marble, New Economy Ventures, et Seraph Group. XREX a conclu sa ronde de financement d'amorçage de 7 millions de dollars en 2019. Parmi les investisseurs ayant participé à cette ronde, mentionnons AppWorks (investisseur principal), le regretté cofondateur de Skype, Toivo Annus, Metaplanet Holdings, Black Marble, CDIB WI Harper, BitoEx, et le Fonds national de développement du gouvernement de Taïwan.

« CDIB a été l'une des premières sociétés à investir dans XREX, a déclaré Ryan Kuo, responsable du fonds Capital Innovation Fund de CDIB. Après avoir été témoins de la croissance rapide des revenus de l'entreprise et de son engagement envers la conformité, nous étions déterminés à doubler notre investissement et à diriger cette ronde stratégique. »

« Notre mission est de favoriser l'inclusion financière à l'échelle mondiale en tirant parti de la chaîne de blocs, a déclaré Wayne Huang, chef de la direction et cofondateur de XREX, et expert en cybersécurité reconnu à l'échelle internationale. Bon nombre de membres de notre équipe sont originaires des marchés que nous desservons ou y ont vécu. Nous comprenons parfaitement les difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux commerçants outre-frontière qui ne disposent pas d'un accès sécuritaire aux liquidités en dollars américains. »

En travaillant de concert avec les institutions financières et les organismes de réglementation locaux, XREX a pavé la voie à des outils comme BitCheck et MyXchange pour aider les commerçants et les PME des marchés émergents à réduire leurs pertes sur change, à accéder aux liquidités en dollars américains et à passer en douceur de l'économie informelle à l'économie formelle.

Profitant d'une série de nouvelles fonctionnalités couronnées de succès, y compris son profil public d'utilisateur obligatoire et les fonctions associées à son détecteur du niveau de risque, XREX lancera l'an prochain un indice de réputation des utilisateurs visant à renforcer la sécurité, la transparence et la responsabilisation tout en favorisant le réseautage social.

Au cours des huit derniers mois, XREX est parvenue à repérer des réseaux de fraude provenant de la Russie et du Nigeria et les a empêchés d'utiliser la plateforme, confirmant que XREX est l'une des plateformes de cryptomonnaie et de monnaie fiduciaire les plus sûres au monde.

« Aider les entrepreneurs à connaître du succès est une priorité pour nous, a déclaré Yoshitaka Kitao, directeur délégué et président de SBI Investment. Nous croyons que les solutions de XREX permettent aux commerçants mal servis de participer au commerce mondial à armes égales. »

Voici la déclaration de Jerry Horng, président de Black Marble Capital Management et membre du conseil d'administration de XREX : « Nous avons été parmi les premiers à investir dans XREX, et nous sommes ravis de continuer à soutenir ce cycle. XREX est en excellente position pour relier le secteur bancaire en pleine maturité de Taïwan au commerce outre-frontière en plein essor que l'on observe actuellement au sein des marchés émergents. »

Reconnaissant que la conformité est un élément essentiel de l'adoption de la monnaie numérique, XREX s'associe à plusieurs fournisseurs de premier plan de services de conformité et de lutte contre le blanchiment d'argent comme CipherTrace, Sum&Substance, et TRISA.

« XREX a affiché une croissance dépassant les attentes depuis qu'elle a obtenu son diplôme de notre programme d'accélération AW#17 en 2018. Nous sommes ravis d'appuyer l'entreprise à nouveau », a déclaré Joseph Chan, associé à AppWorks et membre du conseil d'administration de XREX. Cette ronde permettra d'accélérer le développement des capacités de XREX à combiner son expertise en matière de cybersécurité sans précédent à des technologies de conformité de pointe afin de créer un écosystème plus sûr et plus propre au profit des commerçants, propriétaires d'actifs numériques et entrepreneurs qui utilisent la cryptomonnaie. »

À PROPOS DE XREX

XREX Inc. a été fondée en 2018 et son siège social est situé à Taipei. La mission de cette entreprise de technologie financière spécialisée dans la cryptomonnaie et la monnaie financière est de favoriser l'inclusion financière en réglant les problèmes d'accès aux liquidités en dollars au sein des marchés émergents. Appuyée par une équipe d'experts de calibre mondial dans les domaines de la conformité, de la cryptomonnaie, de la chaîne de blocs, des technologies financières et des paiements outre-frontière, XREX offre des solutions innovantes pour aider les PME qui font des affaires transfrontalières à rivaliser à armes égales. Suivez XREX sur Twitter, Facebook, Medium, et LinkedIn.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1599328/XREX_co_founders.jpg

SOURCE XREX Inc.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Yoyo Yu, [email protected]