L'initiative concerne trois tablettes graphiques de XPPen - les modèles Artist 12 pro, Artist 22 et Artist Pro 16TP -, chacune offerte avec un abonnement d'un an aux logiciels Storyboard Pro et Harmony de Toon Boom Animation. Cette démarche démontre avec éloquence le soutien que souhaite procurer XPPen aux passionnés d'arts graphiques de la nouvelle génération.

L'animation graphique a toujours attiré d'innombrables jeunes et étudiants. Cette collaboration gagnante entre les deux gros noms de l'industrie des arts numériques vise à épauler l'apprentissage et la créativité des passionnés d'animation et des jeunes professionnels, notamment ceux issus de la génération Z.

Le soutien à l'autonomisation des créateurs dans leur recherche de liberté artistique est une philosophie que XPPen partage avec ses partenaires chez Toon Boom. Cette fois, l'association commerciale rassemble des composants matériels et logiciels, dans le but de promouvoir une expérience utilisateur mieux intégrée pour les fervents de graphisme numérique du monde entier et les aider à faire passer leurs rêves de l'inspiration à la réalité.

« Pour une entreprise mondiale comme la nôtre, l'Amérique du Nord a toujours été l'un des marchés les plus importants à conquérir. Notre intention est d'accroître notre soutien et nos services aux consommateurs, en particulier aux étudiants qui deviendront les créateurs d'animation de demain. Et nous sommes ravis de concrétiser cette coopération avec Toon Boom grâce à nos efforts communs. De plus, XPPen vient de renouveler son image de marque en ligne, le 15 avril dernier. La nouvelle définition de la valeur de la marque sera également plus focalisée, afin d'être au diapason des préférences de la jeune génération de créateurs d'art numérique » a déclaré le directeur des ventes de XPPen pour l'Amérique du Nord.

Fondée en 2005, XPPen est l'une des trois principales marques du domaine du dessin numérique intégrées dans la grande famille HANVON UGEE, avec des produits, des contenus et des services qui en font un pôle d'innovation de renommée mondiale.

