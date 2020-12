Grâce à Xplornet et au fournisseur de technologie 5G Ericsson, les résidents et entreprises des régions rurales pourront accéder à des services sans fil 5G en même temps que dans les plus grandes villes du Canada.

WOODSTOCK, NB, le 8 déc. 2020 /CNW/ - Xplornet Communications inc., le plus important fournisseur de services à large bande en régions rurales du Canada, a annoncé aujourd'hui avoir sélectionné Ericsson comme fournisseur de technologie pour le déploiement imminent des services à large bande sans fil 5G dans les régions rurales du Canada.

« Xplornet franchit une étape importante afin d'assurer la prochaine génération de connectivité sans fil dans les régions rurales au Canada, explique Allison Lenehan, président et chef de la direction de Xplornet. Notre entente avec Ericsson permettra à Xplornet de bénéficier d'un réseau national robuste doté d'équipements 5G qui révolutionnera l'expérience des services de large bande en régions rurales partout au pays. »

Le choix d'Ericsson comme fournisseur de technologie 5G mettra à disposition de Xplornet le meilleur système de radiocommunication 5G de l'industrie, lui permettant ainsi d'offrir un accès sans fil de pointe et d'assurer que son réseau procure à ses clients les avantages que la technologie 5G la plus récente a à offrir. La solution complète intégrée d'Ericsson permettra à Xplornet d'offrir une expérience client améliorée et soutiendra le développement de nouveaux services tout en réduisant le coût global de propriété.

« Xplornet investit massivement dans sa capacité réseau pour satisfaire les besoins actuels et futurs des clients, poursuit Allison Lenehan. Aujourd'hui, nous allons de l'avant pour être en mesure de répondre aux besoins de demain grâce au déploiement de la technologie 5G. Notre réseau sans fil 5G en régions rurales ne sera pas seulement bénéfique pour les clients, il créera aussi des emplois, stimulera l'innovation et revigorera les communautés rurales partout au Canada. Nous sommes prêts à nous mettre au travail. »

« Depuis longtemps, Ericsson est au service de ses clients canadiens et investit dans les services de large bande en régions rurales parce que nous croyons, nous aussi, que tout le monde devrait avoir accès aux avantages transformateurs que procure Internet, souligne Jeanette Irekvist, responsable du service à la clientèle pour le Canada d'Ericsson Amérique du Nord. Grâce à cette nouvelle relation d'affaires, Xplornet sera en mesure d'offrir à ses clients les avantages de la 5G alors qu'ils font la transition de la technologie 4G à celle de la 5G. Nous avons hâte de travailler avec Xplornet pour leur offrir le réseau national le plus robuste possible pendant cette transition. »

Cette annonce permettra à Xplornet d'amorcer le déploiement de la 5G dans les régions rurales du Canada l'été prochain.

Au sujet de Xplornet Communications inc.

Xplornet Communications inc., dont le siège social est situé à Woodstock au Nouveau-Brunswick, est l'un des plus importants fournisseurs de services à large bande au Canada. Depuis plus d'une décennie, Xplornet fournit des solutions novatrices de service à large bande fixe et mobile à ses clients habitant dans les régions rurales du Canada, tant au travail et à la maison que pendant leurs loisirs. Aujourd'hui, Xplornet offre des services de communication vocale et de données par l'entremise de son réseau hybride unique de fibre sans fil et satellite qui connecte les Canadiens à ce qui leur tient à cœur.

Au sujet d'Ericsson

Ericsson permet aux fournisseurs de services de communication d'exploiter pleinement la valeur de la connectivité. Les produits de l'entreprise couvrent les réseaux, les services numériques, les services opérés et les activités en émergence et sont conçus pour aider nos clients à prendre le virage numérique, à améliorer leur efficacité et à trouver de nouvelles sources de revenus. Les investissements d'Ericsson en matière d'innovation ont apporté à des milliards de personnes dans le monde les avantages de la téléphonie et de la large bande mobile. L'action d'Ericsson est cotée à la Bourse de Stockholm et à la Bourse de New York.

https://www.ericsson.ca/fr

