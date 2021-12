Grâce à cette nouvelle acquisition, Xplornet accélère le déploiement de son réseau de fibre optique dans le comté de Brant pour ainsi offrir aux entreprises rurales un accès Internet fiable et extensible

MARKHAM, ON, le 7 déc. 2021 /CNW/ - Xplornet Communications inc., le plus important fournisseur Internet spécialisé en régions rurales au pays, annonce aujourd'hui avoir conclu une entente avec Brant Fibre Optics, un fournisseur d'accès Internet d'un gigabit par seconde ou plus pour les entreprises du comté de Brant, pour prendre possession de son réseau de fibre optique.

Grâce à cette acquisition, Xplornet réalise son objectif d'accélérer le déploiement de son réseau de fibre optique dans cette région pour ainsi atteindre un plus grand nombre d'entreprises dans le sud-ouest de l'Ontario.

« Cette acquisition représente un point marquant de notre stratégie à long terme visant à étendre nos infrastructures pour la fibre optique en Ontario afin de fournir à nos abonnés une connexion à large bande plus rapide, a déclaré Bill Macdonald, vice-président principal de Xplornet Communications inc. Nos abonnés d'affaires pourront aussi profiter d'un réseau fiable qui peut suivre l'évolution de leurs besoins en matière d'accès haute vitesse. »

« Brant Fibre Optics a vu le jour en tant que filiale de la société municipale du comté de Brant afin d'offrir des services de télécommunications par fibre optique aux secteurs du comté à l'écart des grands fournisseurs. Après huit ans d'activité, nous avons saisi cette occasion de vendre notre réseau de fibre optique à une entreprise déterminée à le prolonger afin d'atteindre plus de foyers et d'entreprises du comté, selon Brooke Hayward, directrice générale de la société municipale du comté de Brant. Les recettes issues de cette vente seront réinvesties dans des initiatives locales visant à combler des lacunes importantes dans notre région, notamment en matière de soins de santé et de logements à prix modique. Finalement, tout le monde y trouve son compte avec cette transaction : Xplornet, nous, et notre communauté ».

Cette acquisition stratégique s'inscrit dans un programme d'investissement soutenu lancé par Xplornet pour fournir un accès Internet par fibre optique fiable et rapide à ses abonnés résidentiels, commerciaux et institutionnels situés en région rurale en Ontario. Ainsi, dans le cadre d'une entente avec Southwestern Integrated Fibre Technology (SWIFT), Xplornet s'est engagée à fournir un accès par fibre à plus de 8 000 abonnés dans les comtés de Brant, Grey, Bruce et Middlesex. De plus, elle a récemment annoncé qu'elle étendra son réseau de fibre optique à plus de 200 000 foyers et commerces en zone rurale en Ontario. Le comté de Haldimand peut déjà profiter d'un accès à plus de 1 gigabit par seconde, et plus de 19 000 résidences principales et secondaires, entreprises et maisons d'enseignement devraient s'y ajouter au cours des deux prochaines années. Ces projets font partie d'un programme d'investissement de 500 millions de dollars d'ici la fin de 2025 en déployant un réseau de fibre optique extensible et en intégrant la technologie 5G à son réseau fixe sans fil visant à permettre aux communautés rurales de se brancher à ce qui leur tient à cœur.

À propos de Xplornet Communications inc.

Xplornet Communications inc., dont le siège social est situé à Woodstock au Nouveau-Brunswick, est l'un des plus importants fournisseurs d'accès Internet spécialisé dans les régions rurales au pays. Depuis plus d'une décennie, Xplornet fournit des solutions fixes et mobiles à large bande novatrices à ses clients habitant dans les régions rurales du Canada, tant au travail et à la maison que pendant leurs loisirs. Sa combinaison de réseaux de fibre optique, sans fil et par satellite lui permet d'offrir une gamme complète de services de télécommunications afin que ses clients puissent se brancher à ce qui leur tient à cœur.

Renseignements: supplémentaires : Xplornet Communications inc., Johanne Senécal, Vice-présidente, relations gouvernementales et affaires publiques, [email protected]

