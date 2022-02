Plus de 1300 résidents et entreprises pourront ainsi profiter d'une connexion en fibre optique pouvant atteindre le gigabit par seconde

MARKHAM, ON, le 9 févr. 2022 /CNW/ - Dans le cadre de sa mission visant à permettre aux communautés rurales de se brancher à ce qui leur tient à cœur, Xplornet Communications inc., le plus important fournisseur Internet spécialisé en régions rurales au pays, offrira un accès Internet par fibre optique de dernière génération aux 1.300 résidents et entreprises de Sundre en Alberta. À terme, les abonnés de cette région pourront profiter d'une connexion atteignant 1 gigabit par seconde pour répondre à leurs besoins actuels et à venir en matière d'accès Internet.

En plus du financement fourni par Xplornet, ce projet peut aussi compter sur le Volet de réponse rapide du Fonds pour la large bande universelle, une initiative du gouvernement fédéral pour faciliter l'accès Internet haute vitesse partout au pays.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre nos efforts en Alberta et notre collaboration avec le gouvernement canadien afin que les Albertains vivant en région puissent profiter d'une connexion Internet rapide et fiable, selon Bill Macdonald, vice-président principal du développement commercial pour Xplornet. Considérant l'évolution de notre approche envers les études, le travail et les communications avec nos proches, il s'agit d'un enjeu crucial. Heureusement, les Albertains habitant en région pourront se fier à ce nouveau réseau de fibre optique pour rester branchés à ce qui leur tient à cœur. »

« Au nom du conseil municipal, de l'administration et des citoyens de Sundre, j'aimerais accueillir à bras ouverts Xplornet au sein de notre communauté, a déclaré Richard Warnock, le maire de Sundre. Les connexions par fibre optique représentent la voie de l'avenir pour une communauté comme la nôtre, puisqu'elles permettent à nos gens d'affaires de se positionner avantageusement sur l'échiquier économique mondial, tout en augmentant notre valeur immobilière et en améliorant la qualité de vie de nos citoyens. Notre municipalité est promise à un avenir prospère sous le signe de la croissance grâce à cet investissement de Xplornet, réalisé en collaboration avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Nous aimerions remercier Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural, de même que Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, ainsi que George Chahal, député pour Calgary-Skyview, pour leur appui indéfectible à ce projet. Nous désirons aussi remercier Xplornet d'avoir inclus Sundre à leur réseau, ce qui ajoute un élément de plus pour faire de Sundre l'une des municipalités les plus prometteuses en Alberta! », a-t-il ajouté.

La première phase de ce projet consiste à relier plus d'une centaine de résidences et d'établissements commerciaux à son réseau de fibre optique; Xplornet prévoit terminer celle-ci en juin 2022, et les autres phases au courant de 2022.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans une initiative de Xplornet visant à mieux servir ses abonnés en région rurale en investissant 500 millions de dollars d'ici 2025 pour déployer son réseau de fibre optique et pour intégrer la technologie 5G à son réseau fixe sans fil. En plus de l'Alberta, Xplornet mène actuellement d'autres projets d'expansion de son réseau de fibre optique au Manitoba, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et sur l'Île-du-Prince-Édouard. En 2021, Xplornet a annoncé le déploiement du premier réseau 5G autonome en zone rurale au Canada, et elle prévoit ajouter 250 communautés rurales à ce réseau en 2022.

