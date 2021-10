Xplornet Communications inc. conclut un prêt de 1,5 milliard de dollars

Xplornet a refinancé et accru sa dette, améliorant ainsi sa flexibilité financière lui permettant d'accélérer son programme d'expansion de son réseau en fibre optique et de ses services à large bande sans fil 5G.

WOODSTOCK, NB, le 4 oct. 2021 /CNW/ - Le 1er octobre 2021, Xplornet Communications inc., le plus important fournisseur de services à large bande en région rurale au Canada, a contracté un financement à terme comprenant un prêt de premier rang de 995 M$ US sur sept ans et un prêt de second rang de 200 M$ US sur huit ans, pour un total d'environ 1,5 G$ CA. En plus des deux prêts à terme, Xplornet disposera d'un prêt renouvelable de 160 M$ CA, venant à échéance en 2026, qui était inutilisé à la clôture.

Les produits tirés de ce financement serviront à financer les licences de 3 500 MHz acquises lors de la récente vente aux enchères canadienne, à refinancer le prêt à terme de premier rang actuel de la société et pour les besoins généraux de l'entreprise.

En profitant d'un faible coût d'emprunt et en gérant son profil d'échéance à moyen terme de façon proactive, Xplornet renforce sa capacité à accélérer le déploiement de son réseau de fibre optique jusqu'au domicile et de services à large bande sans fil 5G. Cette étape est conforme à la stratégie de Xplornet qui consiste à investir dans les technologies à large bande de prochaine génération et à accélérer son programme d'expansion de services Internet rapides, fiables et abordables aux consommateurs en zone rurale.

« Nous sommes heureux de l'issue de ce mécanisme de financement. Il nous permet de poursuivre notre programme d'expansion de la fibre optique jusqu'au domicile et de services à large bande sans fil 5G au profit de nos abonnés vivant en région rurale », a déclaré Kurban Khanbhai, directeur financier de Xplornet Communications inc.

Barclays a supervisé la transaction, et le groupe d'arrangeurs comprend BMO Marchés des capitaux, Crédit Suisse, Natixis Canada et Morgan Stanley.

À propos de Xplornet Communications inc.

Xplornet Communications inc., dont le siège social est situé à Woodstock au Nouveau-Brunswick, est l'un des plus importants fournisseurs d'accès Internet spécialisé en région rurale au pays. Depuis plus d'une décennie, Xplornet fournit des solutions fixes et mobiles novatrices à ses abonnés habitant dans les régions rurales du Canada, tant au travail et à la maison que pendant leurs loisirs. Sa combinaison de réseaux en fibre optique, sans fil et par satellite lui permet d'offrir une gamme complète de services de télécommunications afin que ses abonnés puissent se brancher à ce qui leur tient à cœur.

