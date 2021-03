Plus de 23 000 foyers et entreprises en région auront bientôt accès à un réseau Internet haute vitesse rapide, fiable et abordable, avec des forfaits de vitesse allant jusqu'à 1 Gigabit par seconde.

QUÉBEC, le 22 mars 2021 /CNW/ - Xplornet Communications Inc., le principal fournisseur de services à large bande en milieu rural au Canada, est heureux d'annoncer que sept projets de l'entreprise ont été retenus par le gouvernement du Québec dans le cadre de l'Opération haute vitesse, pour déployer l'Internet haute vitesse par fibre optique à plus de 23 000 foyers et entreprises d'ici le 30 septembre 2022.

« En tant que précurseur dans le déploiement de services à large bande de classe mondiale, Xplornet est enthousiaste à l'idée de déployer plus de 3 200 kilomètres de fibre optique dans les communautés rurales du Québec et de fournir des services Internet haute vitesse grâce à la fibre à la maison à des dizaines de milliers de foyers et d'entreprises du Québec », a déclaré Allison Lenehan, président et directeur général de Xplornet. « Notre entreprise s'est distinguée par sa forte capacité à réaliser rapidement des projets ruraux de grande envergure. Nous soutenons la détermination du gouvernement du Québec à connecter rapidement tous les foyers québécois et nous sommes heureux des efforts déployés pour y parvenir. »

Le gouvernement du Québec versera 84,4 millions de dollars à ce nouveau réseau à large bande à fibre optique. Une fois le projet terminé, plus de 23 000 foyers et entreprises du Québec auront accès à des services de fibre optique à domicile, avec des forfaits de vitesse à large bande allant jusqu'à 1 Gbit/s.

« C'est un moment historique pour notre développement économique régional », a déclaré Charles Beaudet, vice-président pour le Québec de Xplornet. « L'accès aux services Internet haute vitesse dans les régions rurales et éloignées du Québec n'a jamais été aussi important. Ces investissements favoriseront la création d'emplois durables et le dynamisme économique dans les régions rurales, ce qui profitera à l'ensemble du Québec. Nous avons très hâte de commencer à travailler sur ces projets. »

Les travaux de construction commenceront dans les semaines à venir et devraient se terminer d'ici la fin du mois de septembre 2022.

Au sujet de Xplornet Communications Inc.

Xplornet Communications Inc., dont le siège social est situé à Woodstock au Nouveau-Brunswick, est l'un des plus importants fournisseurs de services à large bande au Canada. Depuis plus d'une décennie, Xplornet fournit des solutions novatrices de service à large bande fixe et mobile à ses clients habitant dans les régions rurales du Canada, tant au travail et à la maison que pendant leurs loisirs. Aujourd'hui, Xplornet offre des services de communication vocale et de données par l'entremise de son réseau hybride unique de fibre sans fil et satellite qui connecte les Canadiens à ce qui leur tient à cœur.

SOURCE Xplornet Communications inc.

Renseignements: Xplornet Communication Inc., Johanne Senécal, Vice-présidente, relations gouvernementales et affaires publiques, [email protected]

