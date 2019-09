Xplornet annonce l'Internet satellite illimité

L'Internet illimité à prix abordable est maintenant disponible dans les régions rurales du Canada

WOODSTOCK, NB, le 30 sept. 2019 /CNW/ - Xplornet Communications Inc., le plus important fournisseur de service à large bande en région rurale au Canada, a dévoilé aujourd'hui son plan d'offrir l'Internet satellite illimité, à un prix abordable, à ses clients situés dans les régions rurales du Canada. Les nouveaux forfaits à données illimitées DonnéesXtra sont disponibles dès aujourd'hui pour les clients existants ainsi que les nouveaux clients, et ce dans toutes les provinces desservies par le réseau satellite haut-débit de Xplornet.

Plus tôt dans l'année, Xplornet annonçait des forfaits avec données illimitées sur l'ensemble de son réseau national 4G sans fil fixe à large bande. Aujourd'hui, avec l'introduction des forfaits DonnéesXtra sur son réseau satellite à haut-débit, pratiquement toutes les régions rurales du Canada ont accès à l'Internet illimité à un prix abordable, à des vitesses de téléchargements variables. L'annonce d'aujourd'hui est le résultat d'investissements sans précédent dans l'infrastructure du réseau de Xplornet afin de permettre à l'entreprise d'offrir toujours plus de services à ses clients.

« Les Canadiens des régions rurales ont été clairs : ils veulent avoir accès à l'Internet à large bande à un prix abordable, sans avoir à payer des frais supplémentaires, indépendamment de là où ils décident d'habiter, de travailler ou de se divertir », souligne Allison Lenehan, président et président-directeur général de Xplornet. « Nous sommes ravis d'annoncer qu'à compter d'aujourd'hui, les Canadiens des régions rurales peuvent choisir un forfait Internet qui correspond à leur mode de vie, avec des vitesses rapides, un prix abordable, et maintenant des données illimitées. »

Les nouveaux forfaits Internet satellitaire DonnéesXtra sont disponibles avec tous nos forfaits. Cela offre aux clients la possibilité de choisir quel forfait correspond le mieux aux besoins de leur foyer. Les nouveaux forfaits satellites Internet illimité de Xplornet sont conçus pour permettre de visionner des vidéos en continu, tout au long du mois, à une vitesse jusqu'à 4x plus rapide que celle des autres opérateurs nationaux, le tout à des prix abordables à partir de 99,99 $ par mois. Pendant un temps limité, des promotions sont disponibles afin de donner aux nouveaux clients la possibilité de tester notre service le plus rapide au même prix que nos forfaits d'entrée de gamme. Et oui, nos nouveaux forfaits Internet illimité DonnéesXtra sont disponibles pour nos clients satellites existants.

Les détails des nouveaux forfaits sont disponibles au https://www.xplornet.com/fr/magasiner/forfaits-internet/.

Au sujet de Xplornet Communications inc.

Xplornet Communications inc., dont le siège social est situé à Woodstock au Nouveau-Brunswick, est l'un des plus importants fournisseurs de services à large bande au Canada. Depuis plus d'une décennie, Xplornet fournit des solutions à large bande novatrices à ses clients habitant dans les régions rurales du Canada, tant au travail et à la maison que pendant leurs loisirs. Aujourd'hui, Xplornet offre des services de communication vocale et de données par l'entremise de ses réseaux uniques hybride fibre-sans-fil et satellite qui connectent les Canadiens à ce qui leur tient à cœur.

