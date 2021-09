Xplornet accélère l'expansion de son réseau Internet en fibre optique pour connecter plus de 7 000 foyers en région rurale grâce à cette acquisition

WOODSTOCK, NB, le 9 sept. 2021 /CNW/ - Xplornet Communications inc., le plus grand fournisseur Internet spécialisé en région rurale au Canada, annonce avoir fait l'acquisition de Swift High Speed, un fournisseur Internet à large bande spécialisé en régions rurales, situé à Steinbach et desservant le sud-est du Manitoba.

Swift High Speed exploite un réseau de fibre optique et d'Internet fixe sans fil à la fine pointe de la technologie, et compte plus de 6 000 abonnés dans les zones rurales du sud-est du Manitoba. En plus d'ajouter ces abonnés à sa clientèle, cette acquisition permet à Xplornet d'ajouter 218 km de fibre optique et 119 antennes de télécommunications à son réseau existant. Par cette acquisition, Swift High Speed maintient ses employés et ses équipements et lancera, avec les mêmes propriétaires, une nouvelle entreprise offrant des services d'installation de fibre optique dénommée Swift Underground. Les abonnés actuels de Swift peuvent s'attendre au même service local et convivial de la part de Swift Underground, car Xplornet a retenu la nouvelle organisation pour exploiter le réseau existant et pour construire son nouveau réseau de fibre à la maison dans la région.

« Par cette acquisition, Xplornet accélère l'expansion de son réseau de fibre à la maison et aux entreprises dans le sud-est du Manitoba », selon Bill Macdonald, vice-président principal pour le développement commercial chez Xplornet. « Nous avons hâte de collaborer avec l'équipe de Swift Underground pour accélérer notre déploiement de fibre optique dans le sud-est du Manitoba. »

Cette acquisition constitue le fer de lance de l'expansion des réseaux de fibre optique et 5G de Xplornet dans le sud-est du Manitoba. Pour cette phase de déploiement, l'entreprise prévoit investir 40 millions de dollars afin d'offrir un accès Internet haute vitesse à plus de 14 000 foyers dans la région, y compris une connexion par fibre optique pour 7 000 foyers.

« Nous sommes fiers de ce que nous avons construit chez Swift et de l'incroyable clientèle dont nous avons eu le privilège de servir, » a déclaré Evan Schroeder, président de Swift High Speed. « Notre objectif dès le premier jour était d'améliorer les services pour nos amis locaux et pour notre famille, nous sommes ravis d'aider Xplornet alors qu'elle s'appuiera sur notre héritage pour accélérer le déploiement d'un réseau de fibre optique à la maison encore plus loin et plus rapidement dans les zones rurales du Manitoba. Nous sommes heureux de travailler avec Xplornet pour améliorer l'expérience de service de nos clients actuels et nouveaux à mesure que nous étendons la fibre dans la région bien au-delà de ce nous étions capables de faire par nous-mêmes. »

Au cours des dernières années, Xplornet a consacré beaucoup d'efforts pour accroître sa présence au Manitoba, notamment par l'acquisition récente de CCI Wireless et de sa filiale manitobaine, WiBand Communications, en plus de l'établissement de deux de ses divisions principales à Brandon, Xplore Mobile et Solutions d'affaires Xplornet. Xplornet a mis en œuvre ses plans d'investissement au Manitoba dans le but de fournir aux Manitobains ruraux un service Internet amélioré, plus rapide et plus fiable. L'acquisition de Swift High Speed élargit le réseau sans fil et de fibre optique de Xplornet pour connecter les Manitobains à ce qui leur est le plus cher.

Xplornet Communications inc., dont le siège social est situé à Woodstock au Nouveau-Brunswick, est l'un des plus importants fournisseurs d'accès Internet spécialisé dans les régions rurales au pays. Depuis plus d'une décennie, Xplornet fournit des solutions fixes et mobiles à large bande novatrices à ses clients habitant dans les régions rurales du Canada, tant au travail et à la maison que pendant leurs loisirs. Sa combinaison de réseaux en fibre optique, sans fil et par satellite lui permet d'offrir une gamme complète de services de télécommunications afin que ses clients puissent se brancher à ce qui leur tient à cœur.

