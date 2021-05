Xplornet achète plus de 160 antennes de TowerCo Inc. au Manitoba

Xplornet accélère l'expansion de son réseau 5G en zone rurale au Manitoba

WOODSTOCK, NB, le 17 mai 2021 /CNW/ - Xplornet Communications inc., le plus important fournisseur Internet spécialisé en zone rurale au pays, vient de conclure l'achat des antennes de TowerCo Inc. au Manitoba.

Grâce à cette addition de plus de 160 tours de communications sans fil réparties à l'échelle du Manitoba, Xplornet réalise son objectif d'accélérer le déploiement de son réseau 5G haute vitesse et d'élargir la couverture de mobilité cellulaire pour ainsi atteindre un plus grand nombre de foyers et d'entreprises en milieu rural dans cette province.

Selon Allison Lenehan, le président et premier dirigeant de Xplornet, « Il s'agit d'une occasion qui arrive à point nommé pour nous, car nous finalisons des ententes avec le gouvernement du Manitoba pour offrir un accès Internet rapide et des services cellulaires fiables aux communautés rurales manitobaines. Cette acquisition constitue donc une étape importante de notre expansion dans cette province. »

Xplornet a consacré beaucoup d'efforts ces dernières années pour accroître sa présence au Manitoba, notamment par l'acquisition récente de CCI Wireless et de sa filiale manitobaine, WiBand Communications, en plus de l'établissement de deux de ses divisions principales à Brandon, Xplore Mobile et Solutions d'affaires Xplornet. Ces initiatives s'inscrivent dans son plan d'offrir un service cellulaire et Internet de pointe aux Manitobains habitant en région.

« Nous sommes ravis d'avoir conclu cette transaction et de voir Xplornet acquérir l'ensemble de notre portefeuille d'actifs de tour », a déclaré Charlie Clark, président de TowerCo Inc.

Par cette acquisition, le réseau hybride unique de fibre optique et de sans fil fixe de Xplornet permettra aux abonnés manitobains de se brancher plus facilement à ce qui leur tient à cœur.

À propos de Xplornet Communications inc.

Xplornet Communications inc., dont le siège social est situé à Woodstock au Nouveau-Brunswick, est l'un des plus importants fournisseurs d'accès Internet spécialisé dans les régions rurales au pays. Depuis plus d'une décennie, Xplornet fournit des solutions fixes et mobiles à large bande novatrices à ses clients habitant dans les régions rurales du Canada, tant au travail et à la maison que pendant leurs loisirs. Aujourd'hui, Xplornet offre des services de communication vocale et de données par l'entremise de son réseau hybride unique de fibre optique, de sans fil fixe et de satellite qui connecte les Canadiens à ce qui leur tient à cœur.

SOURCE Xplornet Communications inc.

Renseignements: supplémentaires : Johanne Senécal, Xplornet Communications inc., Vice-présidente, relations gouvernementales et affaires publiques, [email protected]

Liens connexes

https://www.xplornet.com