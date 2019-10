Xplornet accueille favorablement le plan du Québec visant à développer l'internet haut débit en région

QUÉBEC, le 25 oct. 2019 /CNW/ - Xplornet Communications Inc., le principal fournisseur de services à large bande en milieu rural au Canada, applaudit l'engagement du gouvernement du Québec d'améliorer l'accès Internet haute vitesse dans l'ensemble de la province.

« Le lancement de Régions Branchées est stimulant pour les Québécois vivant en milieu rural », a déclaré Charles Beaudet, vice-président, Québec. « Ce programme démontre l'engagement de la province à s'assurer que les Québécois des régions rurales soient connectés au monde numérique d'aujourd'hui. Nous sommes heureux de travailler avec eux pour investir dans les régions mal desservies du Québec. »

Plus tôt cette année, Xplornet a annoncé un investissement de 500 millions de dollars dans son réseau au cours des prochaines années afin offrir des débits de 100 Mbps et des données illimitées aux résidents des régions rurales. Ces investissements permettront la mise en place de services sans fil compatibles 5G à la fine pointe de la technologie, supportés par un réseau de fibre optique capable de fournir des vitesses d'au moins 1 Gbps.

« La province de Québec reconnaît que dans l'économie numérique d'aujourd'hui, la connectivité est vitale », a déclaré M. Beaudet. Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler avec la province pour faire en sorte que les Québécois des régions rurales reçoivent les services 5G dans les mêmes délais que les plus grandes villes du Canada. »

À propos de Xplornet Communications Inc.

Xplornet Communications Inc., dont le siège social est situé à Woodstock, au Nouveau-Brunswick, est l'un des principaux fournisseurs de services à large bande au Canada. Depuis plus de 10 ans, Xplornet fournit des solutions novatrices et flexibles aux clients ruraux, à la maison et au travail, partout au Canada. De nos jours, Xplornet offre des services de communication voix et données par l'intermédiaire de son réseau unique hybride fibre sans fil et satellite qui branche les Canadiens à ce qui leurs tiennent à cœur.

SOURCE Xplornet Communications inc.

Renseignements: Charles Beaudet, Vice-président, Québec, charles.beaudet@corp.xplornet.com

Related Links

https://www.xplornet.com