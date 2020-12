Xplornet accueille de nouveaux membres sur son conseil d'administration

L'honorable James Moore, CP, et Lynn Loewen, FCPA, se joindront au conseil

d'administration du fournisseur canadien de services à large bande en régions rurales,

Xplornet Communications inc.

WOODSTOCK, NB, le 29 déc. 2020 /CNW/ - Xplornet Communications inc., le plus important fournisseur de services à large bande en régions rurales au Canada, a annoncé aujourd'hui la nomination de l'honorable James Moore, CP, et de Lynn Loewen, FCPA, à son conseil d'administration. La nomination sera en vigueur dès le 1er janvier 2021.

L'honorable James Moore, CP, a eu une carrière distinguée dans les services publics. Membre du Parlement pendant 15 ans, il a été ministre de l'Industrie, ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles, et secrétaire d'État pour les Jeux olympiques de 2010 et la porte canadienne de l'Asie-Pacifique. Aujourd'hui, il œuvre à titre de conseiller commercial principal à la firme de droit multinationale Dentons et à titre de conseiller en politique publique au cabinet de conseil international en relations publiques et en marketing Edelman. M. Moore siège présentement sur d'autres conseils d'administration, notamment goeasy ltée (TSX : GSY), le Canadian American Business Council, le Conseil d'affaires Canada-Chine, le Business Council of B.C. et la Concussion Legacy Foundation, ainsi qu'à titre de vice-président du conseil de la Société canadienne du cancer. M. Moore a déjà été membre du comité de l'ALENA pour le gouvernement du Canada et de la Commission trilatérale et il siège au conseil de l'initiative concernant l'avenir d'Internet du Forum Économique Mondial. Il a également été le sixième chancelier de l'Université du Nord de la Colombie-Britannique.

Parfaitement bilingue en français et en anglais, M. Moore détient un baccalauréat de l'Université du Nord de la Colombie-Britannique et une maîtrise de l'Université de la Saskatchewan. Il vit maintenant avec sa famille à Port Moody en Colombie-Britannique.

Lynn Loewen est l'ancienne présidente de Minogue Medical inc. et l'ancienne présidente d'Expertech Network Installation inc., et elle a occupé des postes clés en direction financière chez Bell Canada Enterprises et Air Canada Jazz. Mme Loewen est chancelière de l'Université Mount Allison depuis janvier 2018. Elle a précédemment siégé au conseil de cette université pendant onze ans, y compris huit ans au comité de direction et un mandat de deux ans à titre de présidente, et elle était membre du conseil consultatif du Ron Joyce Centre for Business Studies. Elle siège présentement au conseil d'Emera inc., une entreprise d'énergie et de services basée à Halifax en Nouvelle-Écosse. De 2001 à 2007, Mme Loewen a été directrice du conseil d'Investissements PSP.

Elle est née et a grandi à Grand Falls-Windsor à Terre-Neuve, mais elle réside maintenant avec sa famille à Montréal au Québec. Elle détient un baccalauréat en commerce de l'Université Mount Allison et a le titre de Fellow de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (FCPA).

« La nomination de l'honorable James Moore et de Lynn Loewen apportera une riche expérience en affaires publiques et en direction d'entreprises, de même que davantage de profondeur au Conseil de Xplornet », affirme Brian McMullen, président du conseil d'administration de Xplornet Communications inc.

« Nous sommes ravis d'accueillir James et Lynn sur notre conseil d'administration. Nous sommes impatients de pouvoir profiter de leur expertise unique, de leurs décennies d'expérience et de l'intendance globale pour notre entreprise alors que nous poursuivons notre mission d'améliorer les services à large bande pour les Canadiens des régions rurales », souligne Allison Lenehan, président et chef de la direction de Xplornet Communications inc.

Xplornet est fermement engagée à poursuivre sa mission de fournir aux Canadiens vivant en région rurale des services à large bande de classe mondiale. En 2019, Xplornet a annoncé qu'elle investirait 500 millions de dollars au cours des cinq prochaines années afin de déployer une infrastructure à large bande dans son réseau afin de poursuivre cette mission.

Au sujet de Xplornet Communications inc.

Xplornet Communications inc., dont le siège social est situé à Woodstock au Nouveau-Brunswick, est l'un des plus importants fournisseurs de services à large bande au Canada. Depuis plus d'une décennie, Xplornet fournit des solutions novatrices de service à large bande fixe et mobile à ses clients habitant dans les régions rurales du Canada, tant au travail et à la maison que pendant leurs loisirs. Aujourd'hui, Xplornet offre des services de communication vocale et de données par l'entremise de son infrastructure à large bande unique qui connecte les Canadiens à ce qui leur tient à cœur.

SOURCE Xplornet Communications inc.

Renseignements: Steve Van Groningen, Directeur, Affaires de l'entreprise, [email protected]

Liens connexes

https://www.xplornet.com