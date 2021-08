XpertSea décroche 25 millions $ en financement de série B pour transformer l'économie de l'aquaculture par la finance et la technologie

À la suite d'une croissance de ses revenus de 1000 %, la société déploiera sa plateforme numérique de commerce et ses services financiers sur de nouveaux marchés internationaux.

QUÉBEC, le 10 août 2021 /CNW Telbec/ - XpertSea , une entreprise technologique québécoise qui transforme la façon dont les produits de la mer sont produits et commercialisés, annonce aujourd'hui qu'elle a obtenu 25 millions de dollars canadiens (20 millions de dollars américains) en financement de série B. Le financement est un co-investissement dirigé par QED Investors , Atlantico , Investissement Québec venant rejoindre Obvious Ventures , Aqua-Spark , Real Ventures , et Future Shape , fondé par Tony Fadell et edō Capital , qui ont précédemment investi dans l'entreprise.

D'ici 2050, la production alimentaire devra augmenter de 70 % pour nourrir les 10 milliards d'habitants qui peupleront la planète. L'aquaculture représente l'une des solutions les plus efficientes et les plus durables pour fournir des protéines animales de qualité. Par contre, de nombreux obstacles subsistent, notamment les lacunes technologiques et l'accès limité aux services financiers traditionnels pour les producteurs et pour les entreprises aquacoles.

XpertSea résout ces problèmes grâce à des technologies d'intelligence artificielle pour aider les éleveurs de crevettes à optimiser leur production, et à une plateforme commerciale numérique qui les met en relation avec un réseau d'acheteurs vérifiés. De plus, en utilisant la plateforme, les producteurs aquacoles accèdent à des services financiers qui leur permettent d'être plus profitables et de réduire leurs risques.

La plateforme s'appuie sur l'application pour téléphone intelligent de XpertSea, qui permet aux producteurs d'obtenir des données précises sur leur production en prenant simplement quelques photos de leurs crevettes. Ils peuvent ensuite effectuer des transactions avec des acheteurs qualifiés et être payés 24 heures après la récolte, ce qui améliore leur liquidité et leur croissance.

« Nous avons fondé XpertSea avec la ferme conviction que la technologie et les données permettront d'exploiter l'énorme potentiel de l'aquaculture pour en faire la source de protéines la plus durable pour nourrir notre planète. Depuis des années, nous poursuivons cette mission en aidant les producteurs à cultiver avec plus de succès et, plus récemment, en leur donnant accès à la liquidité et à davantage d'occasions d'affaires, explique Valérie Robitaille, cheffe de la direction de XpertSea. Cet investissement contribuera non seulement à accélérer le développement de nos solutions axées sur les données, mais nous permettra d'utiliser nos capacités uniques pour apporter transparence et efficacité à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, nous rapprochant ainsi de plus en plus de notre but qui est de promouvoir une aquaculture durable qui profite à tous, du producteur à l'assiette. »

L'injection de nouveaux capitaux survient à la suite du succès de la plateforme commerciale de XpertSea, qui a contribué à la croissance annuelle des revenus de l'entreprise de 1000 %. Cet investissement permettra à la société d'accélérer son mouvement vers de nouveaux marchés, de développer de nouveaux produits et d'agrandir son équipe. XpertSea est actuellement en période d'embauche; plusieurs postes en ingénierie, en produit et en développement sont ouverts.

« L'intelligence artificielle représente un outil innovant à la portée des entreprises. Elle assure leur croissance et leur permet de développer de nouveaux marchés, souligne Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie. XpertSea l'a bien compris et l'utilise comme levier pour rendre les producteurs de fruits de mer plus productifs et moderniser leurs façons de procéder afin d'exporter davantage de produits. C'est en accompagnant des entreprises comme XpertSea que le Québec diminuera son déficit commercial. »

« XpertSea rejoint notre volonté d'améliorer les chaînes agroalimentaires en vue de les rendre plus performantes et durables, ajoute André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches. Ses solutions technologiques contribuent à optimiser la production des éleveurs de fruits de mer et leur permettent d'accéder plus facilement à un vaste réseau d'acheteurs. Nous sommes fiers que cette entreprise fort prometteuse souhaite étendre son offre en Équateur et en Asie, et qu'elle fasse connaître l'expertise du Québec à l'échelle mondiale. »

« Comme partenaire d'XpertSea, nous sommes fiers de soutenir une entreprise à fort potentiel de croissance qui tire profit des avantages des technologies comme l'intelligence artificielle pour aider les entreprises de l'industrie agroalimentaire à se transformer de façon durable, souligne Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec. L'équipe expérimentée d'XpertSea, dirigée par Valérie Robitaille, peut compter sur l'appui d'Investissement Québec, afin de faire rayonner le savoir-faire québécois aux quatre coins du monde. »

« XpertSea a tous les ingrédients clés que nous recherchons dans une fintech de classe mondiale : une stratégie d'acquisition d'usagers efficiente, des donnés propriétaires uniques pour bâtir des produits financiers et, surtout, la capacité d'être au centre de transactions complexes qui sont aujourd'hui sujettes à de lourdes frictions, affirme Lauren Morton, partenaire chez QED et nouvellement membre du conseil d'administration de XpertSea. L'industrie de l'aquaculture traverse actuellement une période de perturbation importante et XpertSea dispose des technologies et des solutions financières pour être un leader dans ce changement. »

Lauren Morton, partenaire chez QED, rejoint le conseil d'administration de XpertSea, ce qui permettra d'avoir à la fois une équipe de direction et un conseil d'administration majoritairement féminin.

À propos de XpertSea

XpertSea développe des solutions technologiques et financières afin d'améliorer le secteur aquacole mondial en le rendant plus juste et plus durable. Nous utilisons la technologie de l'IA et les données afin d'aider les aquaculteurs à moderniser leurs opérations et à augmenter leurs profits en leur donnant accès à des paiements rapides, à des informations précieuses sur leur production et à un réseau de vendeurs et d'acheteurs vérifiés. Avec des clients dans plus de 50 pays, nous utilisons l'ingéniosité québécoise pour faire de l'aquaculture un secteur qui profite à tous. Visitez notre site web à www.xpertsea.com/fr .

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l'accompagnement technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Et grâce à Investissement Québec International, elle accompagne aussi les entreprises québécoises en matière d'exportation tout en assurant la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec. Visitez le www.investquebec.com/quebec/fr .

À propos de QED Investors

QED Investors est une société de capital-risque de type boutique, leader mondial, établie aux États-Unis. Fondée en 2007, QED Investors investit dans des entreprises de services financiers novatrices en phase de démarrage aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. QED Investors se consacre à la création de grandes entreprises et utilise une approche unique et pratique qui tire parti de dizaines d'années d'expérience entrepreneuriale et opérationnelle de ses partenaires, aidant ainsi leurs entreprises à atteindre une croissance fulgurante. Parmi les investissements notables figurent Credit Karma, ClearScore, Nubank, SoFi, Avant, Remitly, GreenSky, Klarna, QuintoAndar, Loft, Konfio, Creditas, AvidXchange, Current et Mission Lane. Visitez le www.qedinvestors.com .

